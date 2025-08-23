ETV Bharat / technology

गेमिंगसाठी सर्वोत्तम स्मार्टफोन्स: प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह उत्कृष्ट पर्याय - TOP GAMING SMARTPHONES

तुम्ही जर गेमिंगसाठी उत्कृष्ट स्मार्टफोन्स शोधत असाल तर, ASUS ROG Phone 9 Pro, RedMagic 10 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra चा नक्की विचार करा.

ASUS ROG Phone 9 Pro, RedMagic 10 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 23, 2025 at 7:53 AM IST

हैदराबाद : मोबाइल गेमिंगच्या जगात, उच्च कार्यक्षमता आणि खास वैशिष्ट्ये असलेले स्मार्टफोन्स गेमर्ससाठी पहिली पसंती ठरत आहेत. ASUS ROG Phone 9 Pro आणि RedMagic 10 Pro सारखे फोन्स गेमिंगसाठी विशेषतः डिझाइन केलेले असून, ते उत्तम गेमिंग अनुभव देतात. दुसरीकडं, Samsung Galaxy S25 Ultra आणि iPhone 16 Pro Max सारखे प्रीमियम फोन्स गेमिंगसह इतर सर्व वैशिष्ट्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी देतात. या बातमीत, आपण या टॉप गेमिंग स्मार्टफोन्सची वैशिष्ट्ये आणि त्यांचे फायदे याबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

गेमिंग स्मार्टफोन्स

  • ASUS ROG Phone 9 Pro

गेमिंगसाठी विशेषतः डिझाइन केलेला हा फोन गेमर्ससाठी एक उत्तम पर्याय आहे. यात Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर आहे, जो अतिशय वेगवान कामगिरी प्रदान करतो. याची 6.78 इंचाची AMOLED स्क्रीन 185Hz रिफ्रेश रेट आणि 720Hz टच सॅम्पलिंग रेटसह येते, ज्यामुळं गेमिंगचा अनुभव अत्यंत स्मूथ होतो. यात "GameCool 9" थर्मल सिस्टीम आणि पर्यायी AeroActive Cooler आहे, ज्यामुळं दीर्घ गेमिंगमध्ये फोन गरम होत नाही. यात AirTriggers नावाचं प्रेशर-सेन्सिटिव्ह शोल्डर बटन्स आणि साइड-माउंटेड पोर्ट्ससारखी गेमिंग वैशिष्ट्ये आहेत. याची 5,800 mAh बॅटरी 65W फास्ट चार्जिंगसह येते, ज्यामुळं गेमर्सना कमी वेळात पुन्हा गेमिंग सुरू करता येते.

ASUS ROG Phone 9 Pro
ASUS ROG Phone 9 Pro (ASUS)
  • RedMagic 10 Pro

ASUS च्या तुलनेत हा फोन अधिक परवडणाऱ्या किंमतीत उत्कृष्ट गेमिंग अनुभव देतो. यातही Snapdragon 8 Elite चिपसेट आहे, जो उच्च कार्यक्षमता प्रदान करतो. याची 6.85 इंचाची AMOLED स्क्रीन 144Hz रिफ्रेश रेटसह येते, जी गेमिंगसाठी उत्तम आहे. यात बिल्ट-इन फॅन आणि अ‍ॅक्टिव्ह लिक्विड कूलिंग सिस्टीम आहे, जी फोनला थंड ठेवते. यात कस्टमायझेबल शोल्डर ट्रिगर्स आणि "Game Space" सॉफ्टवेअर मोड आहे, ज्यामुळं गेमिंग सेटिंग्ज फाइन-ट्यून करता येतात. याची 7,050 mAh बॅटरी 100W फास्ट चार्जिंगसह येते, ज्यामुळं गेमर्सना कमी डाउनटाइम मिळतो.

प्रीमियम ऑल-राउंडर फोन्स

  • Samsung Galaxy S25 Ultra
    हा फ्लॅगशिप फोन गेमिंगसह इतर सर्व वैशिष्ट्यांमध्ये उत्कृष्ट आहे. यात Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर आहे, जो कोणत्याही गेमसाठी स्मूथ कामगिरी देतो. याची 6.9 इंचाची Dynamic AMOLED 2X स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेटसह येते, जी चमकदार रंग आणि उच्च ब्राइटनेस देते. यात Game Booster फीचर आहे, जे गेमिंग सेटिंग्ज ऑप्टिमाइझ करते, तर S Pen मुळं नेव्हिगेशन अधिक सोपं होतं. याची 200MP मुख्य लेन्ससह असलेली कॅमेरा सिस्टीम आणि 5,000 mAh बॅटरी 45W फास्ट चार्जिंग आणि वायरलेस चार्जिंगसह येते, ज्यामुळं हा फोन चांगला पर्याय बनतो.
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra (Samsung)
  • iPhone 16 Pro Max
    Apple चा हा फ्लॅगशिप फोन iOS इकोसिस्टीम आणि शक्तिशाली A18 Pro चिपसह येतो, जो कन्सोल-क्वालिटी ग्राफिक्ससाठी उत्तम आहे. याची 6.9 इंचाची OLED स्क्रीन ProMotion तंत्रज्ञानासह 120Hz पर्यंत व्हेरिएबल रिफ्रेश रेट देते. Resident Evil 4 सारखे गेम्स यावर नेटीव्हली चालतात. याची 48MP मुख्य सेन्सरसह असलेली कॅमेरा सिस्टीम आणि 4,685 mAh बॅटरी दीर्घ गेमिंग स्थिर कामगिरी आणि चांगलं थर्मल मॅनेजमेंट करते.
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max (iPhone)

गेमिंगसाठी विशेषतः डिझाइन केलेले ASUS ROG Phone 9 Pro आणि RedMagic 10 Pro हे गेमर्ससाठी उत्कृष्ट पर्याय आहेत, तर Samsung Galaxy S25 Ultra आणि iPhone 16 Pro Max हे गेमिंगसह इतर प्रीमियम वैशिष्ट्ये शोधणाऱ्यांसाठी आदर्श आहेत. तुमच्या गरजा आणि बजेटनुसार, हे फोन्स तुम्ही खरेदी करू शकता.

फोनची तुलना

वैशिष्ट्येASUS ROG Phone 9 ProRedMagic 10 ProSamsung Galaxy S25 UltraiPhone 16 Pro Max
प्रोसेसरSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 EliteSnapdragon 8 EliteApple A18 Pro
डिस्प्ले6.78" AMOLED, 185Hz रिफ्रेश रेट, 720Hz टच सॅम्पलिंग6.85" AMOLED, 144Hz रिफ्रेश रेट6.9" Dynamic AMOLED 2X, 120Hz रिफ्रेश रेट6.9" OLED, ProMotion 120Hz रिफ्रेश रेट
कूलिंग सिस्टीमGameCool 9 थर्मल सिस्टीम, पर्यायी AeroActive Coolerबिल्ट-इन फॅन, अ‍ॅक्टिव्ह लिक्विड कूलिंगस्टँडर्ड थर्मल मॅनेजमेंटचांगले थर्मल मॅनेजमेंट
गेमिंग वैशिष्ट्येAirTriggers, साइड-माउंटेड पोर्ट, गेमिंग अ‍ॅक्सेसरीजकस्टमायझेबल शोल्डर ट्रिगर्स, Game Space मोडGame Booster, S Pen सपोर्टकन्सोल-क्वालिटी गेम्स (उदा. Resident Evil 4)
बॅटरी5,800 mAh, 65W फास्ट चार्जिंग7,050 mAh, 100W फास्ट चार्जिंग5,000 mAh, 45W फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग4,685 mAh, स्टँडर्ड चार्जिंग
कॅमेरागेमिंग-केंद्रित, मध्यम कॅमेरागेमिंग-केंद्रित, मध्यम कॅमेरा200MP मुख्य लेन्स, प्रीमियम कॅमेरा सिस्टीम48MP मुख्य सेन्सर, प्रीमियम कॅमेरा सिस्टीम
उत्तम उपयोगहार्डकोर गेमिंगहार्डकोर गेमिंग, परवडणारी किंमतगेमिंग + सर्वांगीण प्रीमियम अनुभवगेमिंग + iOS इकोसिस्टीम, प्रीमियम अनुभव
टार्गेटगेमर्सबजेट-फ्रेंडली गेमर्सप्रीमियम फोन शोधणारे गेमर्सiOS प्रेमी, प्रीमियम गेमर्स

