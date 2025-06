ETV Bharat / technology

टॉप 5 स्टायलिश हेडफोन्स : उत्कृष्ट ध्वनी, आकर्षक डिझाइनसह घ्या संगिताचा आनंद - TOP 5 STYLISH HEADPHONES

By ETV Bharat Tech Team Published : June 30, 2025 at 9:51 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 10:13 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद : आजच्या डिजिटल युगात हेडफोन्स हे केवळ संगीत ऐकण्याचं साधन न राहता फॅशन स्टेटमेंट आणि जीवनशैलीचा एक महत्त्वाचा भाग बनलं आहे. विशेषत: तरुणांमध्ये स्टायलिश डिझाइन, उत्कृष्ट ध्वनी गुणवत्ता आणि परवडणारी किंमत यांचा मेळ असलेले हेडफोन्स मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय झाले आहेत. जर तुम्ही बजेटमध्ये स्टायलिश आणि दर्जेदार हेडफोन्स शोधत असाल, तर आम्ही तुमच्यासाठी टॉप 5 पर्याय घेऊन आलो आहोत, जे तुम्हाच्या संगीत आणि स्टाइलला पूरक ठरतील. boAt Rockerz 450 Pro

boAt हा ब्रँड भारतीय बाजारपेठेत तरुणांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे, आणि त्यांचे Rockerz 450 Pro हेडफोन्स स्टायलिश डिझाइन आणि शक्तिशाली ध्वनी यांचा उत्कृष्ट संगम आहे. या वायरलेस हेडफोन्समध्ये 40 मिमी डायनॅमिक ड्रायव्हर्स आहेत. याच्या बेसमुळं तुम्हाला स्पष्ट ध्वनी ऐकाला मिळेल. मॅट फिनिश आणि स्लीक डिझाइनमुळं हे हेडफोन्स तरुणांना विशेषत: आकर्षित करतात. यात 70 तासांपर्यंत बॅटरी लाइफ आहे, आणि फक्त 10 मिनिटांच्या चार्जिंगवर 10 तासांचा प्लेबॅक मिळतो, असा कंपनीचा दावा आहे. याशिवाय, यात बिल्ट-इन मायक्रोफोन आणि व्हॉइस असिस्टंट सपोर्ट आहे, ज्यामुळं कॉल्स आणि म्युझिक हाताळणं सोपं होतं. JBL Tune 510BT

JBL हे नाव ध्वनी गुणवत्तेसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. JBL Tune 510BT हा 3,000 रुपयांखालील वायरलेस हेडफोन्सचा एक उत्तम पर्याय आहे. याचं स्लीक आणि लाइटवेट डिझाइन दैनंदिन वापरासाठी आदर्श आहे. याची 40 तासांपर्यंतची बॅटरी लाइफ आणि फास्ट चार्जिंग सुविधा याला खास बनवते. यात JBL ची सिग्नेचर साऊंड क्वालिटी आहे, जी EDM आणि हिप-हॉप सारख्या बेस-हेवी संगीतासाठी परिपूर्ण आहे. याचं ब्लूटूथ 5.0 स्थिर कनेक्शन सुनिश्चित करतं, आणि मल्टी-पॉइंट कनेक्शनमुळं तुम्ही एकाच वेळी दोन डिव्हाइसेसशी जोडू शकता. Sony MDR ZX110A

जर तुम्ही वायर्ड हेडफोन्सला प्राधान्य देत असाल, तर Sony MDR-ZX110A हा एक स्टायलिश आणि परवडणारा पर्याय आहे. याचं फोल्डेबल डिझाइन आणि लाइटवेट बांधणी प्रवासासाठी योग्य आहे. याच्या 30 मिमी डायनॅमिक ड्रायव्हर्समुळं स्पष्ट ध्वनी मिळतो, ज्यामुळे संगीत आणि चित्रपटांचा आनंद द्विगुणित होतो. याचं स्लीक व्हाइट फिनिश आणि प्रेशर-रिलीव्हिंग इयरपॅड्स दीर्घकाळ वापरासाठी आरामदायी आहे. Noise 4 Wireless

Noise 4 Wireless हेडफोन्स त्यांच्या आधुनिक डिझाइन आणि परवडणाऱ्या किंमतीमुळं बाजारात वेगळी ओळख निर्माण करतात. यात 40 मिमी ड्रायव्हर्स आणि ब्लूटूथ 5.0 आहे, जे स्थिर कनेक्शन प्रदान करतं. याचं लाइटवेट डिझाइन आणि मऊ इयरपॅड्स दीर्घकाळ वापरासाठी आरामदायी आहेत. यात 30 तासांपर्यंतची बॅटरी लाइफ आहे, आणि याची मॅट ब्लॅक किंवा ग्लॉसी फिनिश तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे. यात बिल्ट-इन मायक्रोफोन आहे, ज्यामुळं कॉल्स आणि गेमिंगसाठीही हा एक चांगला पर्याय आहे. किंमत:

