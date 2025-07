ETV Bharat / technology

भारतातील टॉप 5 सुरक्षित कार : 5 स्टार ग्लोबल एनसीएपी रेटिंग असलेल्या कारनं करा सुरक्षित प्रवास - TOP 5 SAFEST CARS

भारतातील टॉप 5 सुरक्षित कार ( Tata, Mahindra,Volkswagen, Skoda )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 3, 2025 at 10:58 AM IST | Updated : July 3, 2025 at 11:09 AM IST 1 Min Read

हैदराबाद : अलिकडच्या काळात, भारतीय ग्राहकांसाठी कार खरेदी करताना सुरक्षितता हा एक महत्त्वाचा निकष बनला आहे. रस्त्यावरील सुरक्षितता आणि क्रॅश टेस्टबद्दल वाढत्या जागरूकतेमुळं अनेक भारतीय ग्राहक आता केवळ स्टाइल किंवा मायलेजसाठी नव्हे, तर बांधणी गुणवत्ता आणि सुरक्षितता वैशिष्ट्यांवर लक्ष केंद्रित करताय. त्यामुळं कंपन्या देखील ग्लोबल NCAP कडून 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिळवण्यासाठी कारच्या मजबूत बांधणीकडं अधिक लक्ष देताय. आज आपण भारतातील 5 सर्वात सुरक्षित कारबद्दल माहिती घेऊया... टाटा पंच (Tata Punch)

टाटा पंच ही एक छोटी SUV आहे. या कारला 5 स्टार ग्लोबल एनसीएपी रेटिंग मिळालं आहे. या कारनं प्रौढ आणि बाल संरक्षण दोन्हीमध्ये उत्तम गुण मिळवले आहेत. टाटा पंचमध्ये ड्युअल एअरबॅग्स, ABS सह EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स आणि मजबूत बांधणी आहे जी मोठ्या शक्तींना तोंड देऊ शकते. टाटा पंच (Tata) महिंद्रा XUV300 (Mahindra XUV300)

XUV300 ही कॉम्पॅक्ट SUV आहे, जी प्रौढ संरक्षणासाठी 5 स्टार आणि बाल संरक्षणासाठी 4-स्टार रेटिंगसह येते.या कारची बांधणी मजबूत असून तिच्यात तुम्हाला 6 एअरबॅग्स, फ्रंट पार्किंग सेन्सर्स, सर्व चाकांवर डिस्क ब्रेक्स आणि उच्च व्हेरिएंट्समध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल यासारखी वैशिष्ट्ये मिळतील.

