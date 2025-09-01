ETV Bharat / technology

वाढत्या इंधन खर्चाला पर्याय म्हणून, 2025 मध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकींची मागणी वाढली आहे. उत्तम रेंज, कमी खर्च आणि आकर्षक फीचर असणाऱ्या दुकाची खरेदीकडं ग्राहकांचा कल आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 4:54 PM IST

हैदराबाद : देशात इलेक्ट्रिक दुचाकींची मागणी झपाट्यानं वाढते आहे. सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात इलेक्ट्रिल दुचाकींचे विविध पर्याया आता उपलब्ध आहेत. वाढत्या इंधनाच्या मागणीमुळं नागरिकांचा कल या दुचाकी खरेदीकडे वळताना दिसतोय. वाढते इंधनाचे दर, पर्यावरण प्रदुषण अशा कारणामुळं देखील इलेक्ट्रिक दुचाकांचा पर्याय म्हणून विचार केला जातोय. बाजारात कमी बजेटमध्ये चांगली रेंज, आकर्षक फीचर असलेल्या दुचाकी उपलब्ध आहेत. या बातमीत आपण देशातील सर्वोतम 5 दुचाकींची माहिती घेणार आहोत. या दुचाकी कमी पैशात अधिक रेंज आणि वैशिष्ट्ये ऑफर करतात.

रिवोल्ट आरवी 400 (Revolt RV400)
भारतात रिवोल्ट आरवी 400 दुचाकी यात नंबर एकवर आहे. या दुचाकीने उत्कृष्ट डिझाइन आणि चांगल्या परफॉर्मन्ममुळं भारतीय बाजारात वेगळी ओळख निर्माण केलीय.

किंमत : या दुचाकीची किंमत सुमारे 1.32 लाख (एक्स शोरुम दिल्ली) आहे.

रेंज : इको मोडमध्ये 150 किमी रेंज. प्रत्यक्ष वापरामध्ये स्पोर्ट मोडमध्ये ही रेंज सुमारे 85-90 किमी असण्याची शक्यता आहे.

वैशिष्ट्ये :

  • बॅटरी पॅक काढता येतो.
  • ४जी आणि ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीसह पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर.
  • तीन रायडिंग मोड्स : इको, नॉर्मल आणि स्पोर्ट.
  • बिल्ट-इन स्पीकरद्वारे फॉक्स एक्झॉस्टचा आवाज.
Revolt RV400
रिवोल्ट आरवी 400 (Revolt)

ओबेन रोर ईझेड (Oben Rorr EZ)
ओबेन रोर ही एक दमदार बाईक आहे. ही दुचाकी उत्तम रेंज आणि वेगवान चार्जिंग वेळेसाठी ओळखली जाते.

बजेट: 99 हजार 999 पासून सुरू (एक्स-शोरूम महाराष्ट्र). यातील EZ सिग्मा मॉडेलची किंमत अधिक आहे.

रेंज: IDC (इंडियन ड्रायव्हिंग सायकल) नुसार 175 किमी रेंज. यामध्ये ४.४ kWh LFP बॅटरी आहे.

वैशिष्ट्ये:

  • आपल्या सेगमेंटमधील सर्वात शक्तिशाली मिड-ड्राइव्ह मोटर्सपैकी एक.
  • LFP बॅटरी तंत्रज्ञान.
  • कनेक्टेड तंत्रज्ञानासह डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर.
Oben Rorr EZ
ओबेन रोर ईझेड (Oben)

प्युअर ईव्ही ईट्रिस्ट 350 (PURE EV eTryst 350)
हैदराबादस्थित स्टार्टअप प्युअर ईव्हीची ईट्रिस्ट 350 ही एक वैशिष्ट्यपूर्ण इलेक्ट्रिक बाईक आहे, जी चांगली रेंज देते.

बजेट : सुमारे १.३० लाख (ऑन-रोड).

रेंज : एका चार्जमध्ये 171 किमीची रेंजच दावा.

वैशिष्ट्ये:

  • टॉप स्पीड 94 किमी/प्रतितास.
  • जीपीएस आणि नेव्हिगेशन सपोर्ट.
  • अधिक सुरक्षिततेसाठी ई-एबीएस.
  • उच्च व्हेरियंटमध्ये आणखी चांगली रेंज आणि वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत.
PURE EV eTryst 350
प्युअर ईव्ही ईट्रिस्ट 350 (PURE)

ओला एस1 एक्स (OLA S1 X)
ओलाचा सर्वात बजेट-फ्रेंडली व्हेरिएंट, एस1 एक्स, अधिक रेंजसाठी फायदेशी आहे. ओला एस1 एक्स एक स्कूटर असून, त्याची किंमत आणि रेंजमुळं ती बाईकच्या पर्यायांमध्ये विचारात घेतली जाते.

किंमत : 2kWh व्हेरिएंटसाठी 82 हजार 499 पासून (एक्स-शोरूम) सुरू.

रेंज: इको मोडमध्ये 151 किमीचा दावा. एंट्री-लेव्हल २kWh व्हेरिएंटसाठी 108 किमीची रेंज.

वैशिष्ट्ये:

  • मोठी बूट स्पेस.
  • उच्च-स्पेसिफिकेशन व्हेरिएंटमध्ये चांगला परफॉर्मन्स आणि रेंज.
  • कनेक्टेड वैशिष्ट्ये आणि डिजिटल डिस्प्ले.
OLA S1 X
ओला एस1 एक्स (OLA)

हॉप इलेक्ट्रिक लिओ (Hop Electric LEO)
हॉप इलेक्ट्रिक लिओ एक व्यावहारिक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे, जे दैनंदिन शहरांतर्गत प्रवासासाठी चांगलं आहे.

बजेट: सुमारे 84,360 पासून सुरू (एक्स-शोरूम).

रेंज : कंपनीच्या दाव्यानुसार 120 किमी रेंज.

वैशिष्ट्ये:

  • मोबाइल ॲपसह कनेक्टेड वैशिष्ट्ये.
  • सुरक्षिततेसाठी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS).
  • पोर्टेबल चार्जिंगच्या पर्यायासह उपलब्ध.
Hop Electric LEO
हॉप इलेक्ट्रिक लिओ (Hop)

2025 मध्ये इलेक्ट्रिक बाईक आणि स्कूटरच्या बाजारात अनेक चांगले पर्याय उपलब्ध आहेत. ग्राहकांनी त्यांची गरज, बजेट आणि वापराची सवय लक्षात घेऊन योग्य मॉडेल खरेदी करणं महत्त्वाचं आहे.

