टॉप 5 सर्वोत्तम 5G स्मार्टफोन्स : कमी किंमतीत उत्कृष्ट वैशिष्ट्ये, उत्तम कॅमेरा आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी - TOP 5 BEST 5G SMARTPHONES

टॉप 5 सर्वोत्तम 5G स्मार्टफोन्सची मागणी वाढली आहे. गेमिंग, स्ट्रीमिंग किंवा मल्टिटास्किंगसाठी 15,000 रुपयांखालील 'हे' टॉप 5 फोन उत्कृष्ट वैशिष्ट्ये आणि कामगिरी देतात.

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 22, 2025 at 11:06 AM IST

हैदराबाद : ऑगस्ट 2025 मध्ये, भारतीय बाजारपेठेत कमी किंमतील 5G स्मार्टफोन्सची मागणी खूप वाढली आहे. गेमिंग, स्ट्रीमिंग, ब्राउझिंग किंवा मल्टिटास्किंगसाठी 'हे' पाच स्मार्टफोन्स उत्कृष्ट कामगिरी, उत्तम कॅमेरा आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी देतात. या बातमीत आपण आज 15,000 रुपयांखालील टॉप 5 सर्वोत्तम स्मार्टफोन्सची माहिती घेणार आहोत. हे स्मार्टफोन तुमच्या बजेटमध्ये येतात. चला, या स्मार्टफोन्सबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...

iQOO Z10X हा या यादीतील पहिला स्मार्टफोन आहे, जो 6.72 इंच FHD+ IPS LCD डिस्प्लेसह येतो. यामध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 प्रोसेसर आहे, जो गेमिंगसाठी उत्कृष्ट कामगिरी देतो. विशेषत: गेमिंग प्रेमींसाठी हा फोन एक उत्तम पर्याय आहे. यात 6500 mAh ची शक्तिशाली बॅटरी आहे, जी 44W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. या फोनची किंमत सुमारे 13 हजार 498 रुपये आहे. हा फोन बजेटमध्ये गेमिंग आणि बॅटरी बॅकअप शोधणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय आहे. याचा डिस्प्ले आणि प्रोसेसर यामुळं गेमिंग आणि मल्टिटास्किंग अनुभव स्मूथ राहतो.

Redmi Note 14 SE 5G हा दुसरा स्मार्टफोन आहे, जो 6.67 इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले आणि 120 Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. यामध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7025 अल्ट्रा प्रोसेसर आहे, जो मल्टिटास्किंगसाठी उत्तम आहे. याची 5110 mAh बॅटरी 45W फास्ट चार्जिंगसह येते, ज्यामुळं दीर्घकाळ वापर आणि जलद चार्जिंग शक्य होते. या फोनची किंमत सुमारे 14 हजार 999 रुपये आहे. AMOLED डिस्प्लेमुळं याचं व्हिज्युअल्स स्पष्ट दिसतं, जे स्ट्रीमिंग आणि व्हिडिओ पाहण्यासाठी उत्तम आहे.

Poco M7 Pro 5G हा तिसरा पर्याय आहे, जो मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7025 अल्ट्रा प्रोसेसरसह येतो. यात 5110 mAh बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंग आहे. हा फोन 6GB किंवा 8GB रॅम आणि 128GB किंवा 256GB स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. यात 50MP + 2MP रियर कॅमेरा सेटअप आहे, जो उत्तम फोटोग्राफी अनुभव देतो. या फोनची किंमत सुमारे 12 हजार 999 रुपये आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण फोन शोधणाऱ्यांसाठी हा फोन उत्तम पर्याय आहे.

Realme P1 5G हा रियलमीचा उत्कृष्ट पर्याय आहे, जो 6.67 इंच FHD+ AMOLED डिस्प्लेसह येतो. यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7050 5G प्रोसेसर आहे, जो हाय-एंड टास्कसाठी उत्तम कामगिरी देतो. याची 5000 mAh बॅटरी फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते आणि याचा वापर करताना फोन गरम होत नाही. हा फोन 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज पर्यायासह 14 हजार 999 रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. याचा डिस्प्ले आणि प्रोसेसर यामुळं हा फोन स्ट्रीमिंग आणि गेमिंगसाठी योग्य आहे.

Vivo T4X 5G हा यादीतील शेवटचा फोन आहे, जो 6.72 इंच FHD+ IPS LCD डिस्प्ले आणि 120 Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 5G प्रोसेसर आहे, जो उत्तम कामगिरी देतो. हा फोन 6GB किंवा 8GB रॅम आणि 128GB किंवा 256GB स्टोरेज पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. यात 50MP + 2MP रियर कॅमेरा सेटअप आणि सेल्फी कॅमेरा आहे. याची 6500 mAh बॅटरी फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. या फोनची किंमत 13 हजार 999 रुपये आहे. कमी बजेट असणाऱ्यांसाठी हा खास पर्याय बनू शकतो.

'हे' पाच स्मार्टफोन्स 15,000 रुपयांखालील बजेटमध्ये उत्कृष्ट वैशिष्ट्ये देतात. गेमिंग, स्ट्रीमिंग, मल्टिटास्किंग किंवा फोटोग्राफीसाठी 'हे' फोन तुमच्या गरजा पूर्ण करतात. तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही यापैकी कोणताही फोन खरेदी करू शकता.

