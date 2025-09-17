2025 मधील टॉप 5 परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार : अधुनिक वैशिष्ट्यांस पैशांची बजत
Five Upcoming Electric Cars : भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वाढतेय. 2025 मध्ये परवडणाऱ्या किंमतीत टाटा, महिंद्रा, मारुती, ह्युंडाई आणि एमजीच्या इलेक्ट्रिक कार्स लॉंच होणार आहेत.
Published : September 17, 2025 at 3:52 PM IST
हैदराबाद Five Upcoming Electric Cars : भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळं भारतात विविध कंपन्याचा परवडणाऱ्या किमतीत इलेक्ट्रिक कार लॉंच (TOP 5 AFFORDABLE ELECTRIC CARS) करण्याचा प्रयत्न आहे. 2025 हे वर्ष भारतीय ग्राहकांसाठी खास ठरणार आहे, कारण अनेक मोठ्या कंपन्या त्यांच्या परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहेत. इंधनाच्या वाढत्या किमती, पर्यावरण संरक्षणाची गरज आणि सरकारच्या प्रोत्साहनामुळं इलेक्ट्रिक वाहनांचा बाजार वेगानं वाढत आहे. या बातमीत आपण 2025 मध्ये भारतात लॉंच होणाऱ्या टॉप 5 परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक वाहनांबद्दल जाणून घेणार आहोत. या कार्समध्ये ताटा, महिंद्रा, मारुती सुझुकी, ह्युंडाई आणि एमजी सारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कारमुळं मध्यमवर्गीय कुटुंबांचं इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीचं स्वप्न साकार होण्यास मदत होणार आहे. 2025 च्या शेवटपर्यंत 30% खासगी वाहनं इलेक्ट्रिक असावीत,असं भारत सरकारचं ध्येय आहे.
टाटा टियागो ईव्ही फेसलिफ्ट
टाटा ही कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात आधीच आघाडीवर आहे. 2025 मध्ये कंपनी टियागो ईव्हीची नवीन फेसलिफ्ट आवृत्ती आणणार आहे, जी अधिक बॅटरी रेंज आणि अपडेटेड फीचर्ससह येईल. या कारची अपेक्षित किंमत 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल. टाटा टियागो ईव्ही ही कंपनीची लोकप्रिय हॅचबॅक आहे, जी आधीच बाजारात उपलब्ध आहे. वर्तमान आवृत्तीत 24 केडब्ल्यूएच बॅटरी पॅकसह 315 किलोमीटरपर्यंतची रेंज मिळते. फेसलिफ्टमध्ये ही रेंज 350-400 किलोमीटरपर्यंत वाढवली जाणार आहे. बॅटरी क्षमता वाढवून आणि नवीन मोटर तंत्रज्ञान वापरून कंपनी ही सुधारणा करेल. डिझाइनमध्ये नवीन एलईडी हेडलाइट्स, अपडेटेड ग्रिल आणि आधुनिक इंटिरियर फीचर्स यांचा समावेश असेल. इंटिरियरमध्ये 7 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले सपोर्ट, रिअर पार्किंग कॅमेरा आणि क्रूझ कंट्रोल यांसारखे फीचर्स असतील. सेफ्टीसाठी ड्युएल एअरबॅग्स, एबीएस आणि ईबीडी यांचा समावेश आहे. ही कार शहरातील ड्रायव्हिंगसाठी आदर्श आहे, कारण तिचा साइज कॉम्पॅक्ट असल्यामुळं पार्किंग करणं सोपं होतं. या कारचा खर्च फक्त 1 रुपया प्रति किलोमीटर असण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं पेट्रोल कारपेक्षा तुमचे 70-80% टक्के पैसे बचत होतील. 2025 मध्ये ही फेसलिफ्ट लॉंच होताच, सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी ही कार बजेट फ्रेंडली आणि विश्वासार्ह आहे. टाटा कंपनीनं इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये 10 वाहनं आणण्याचं ठरवलंय. ज्यात ही फेसलिफ्ट महत्त्वाची भूमिका बजावेल. एकंदरीत, टियागो ईव्ही फेसलिफ्ट ही शहरातील डेली कम्युटर्ससाठी परिपूर्ण निवड आहे.
महिंद्रा ईकेव्ह100
महिंद्रा ही कंपनी इलेक्ट्रिक सेगमेंटमध्ये वेगानं प्रवेश करत आहे. ईकेव्ह100 ही कॉम्पॅक्ट आणि परवडणारी इलेक्ट्रिक कार असेल, जी सुमारे 9-10 लाख रुपयांत मिळेल. ही कार छोट्या शहरांसाठी आणि दैनंदिन गरजांसाठी सर्वोत्तम पर्याय ठरेल. महिंद्राची ईकेव्ह100 ही मॉडेल कुव्ह100 ची इलेक्ट्रिक आवृत्ती आहे, जी आधीच कॉन्सेप्ट म्हणून सादर झाली आहे. 2025 मध्ये ती लॉंच होईल. या कारमध्ये 15 केडब्ल्यूएच बॅटरी पॅक असेल, जी 100-120 किलोमीटर रेंज देईल. शहरातील छोट्या प्रवासांसाठी ही रेंज पुरेशी आहे. मोटर 30 केडब्ल्यू पॉवर जनरेट करेल, ज्यामुळं 0 ते 60 किलोमीटर प्रति तास वेग 10 सेकंदांत मिळेल. डिझाइन बॉक्सी आणि प्रॅक्टिकल आहे, ज्यामुळं लोडिंग आणि अनलोडिंग सोपं होतं. इंटिरियरमध्ये बेसिक फीचर्स जसं की पॉवर स्टीअरिंग, एसी, टिल्ट स्टीअरिंग आणि रिअर विंडो वाइपर्स असतील. सेफ्टीसाठी एबीएस, ड्युएल एअरबॅग्स आणि पार्किंग सेंसर्स यांचा समावेश असेल. चार्जिंगसाठी 3.3 केडब्ल्यू चार्जर वापरून 5 तासांत पूर्ण चार्ज होईल. महिंद्रा ही कंपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी आणि ऑफ-रोड क्षमतांसाठी ओळखली जाते, आणि ईकेव्ह100 मध्येही तेच वैशिष्ट्य असेल. छोट्या शहरांमध्ये ट्रॅफिक आणि पार्किंगच्या समस्या सोडवण्यासाठी ही कार उत्तम आहे. तिची किंमत कमी असल्यानं लघु व्यावसायिकांसाठीही ती योग्य आहे.
मारुती सुझुकी ईव्हीएक्स कॉम्पॅक्ट ईव्ही
मारुती ही कंपनी आता इलेक्ट्रिक जगात प्रवेश करत आहे. 2025 मध्ये कंपनी ईव्हीएक्स कॉम्पॅक्ट ईव्ही लॉंच करेल. ही कार विशेषतः भारतीय ग्राहकांसाठी डिझाइन केली आहे. तिची रेंज आणि किंमत मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी परिपूर्ण असेल. मारुतीची ईव्हीएक्स ही टोयोटासोबत भागीदारीत विकसित केलेली कार आहे. ही कॉम्पॅक्ट एसयूव्ह असेल, जी 300-400 किलोमीटर रेंज देईल. बॅटरी पॅक 30 केडब्ल्यूएच असू शकते, आणि मोटर 80 केडब्ल्यू पॉवर देईल. अपेक्षित किंमत 10-12 लाख रुपये असेल. LED हेडलाइट्स, डे-टाइम रनिंग लाइट्स आणि अलॉय व्हील्ससह डिझाइन आधुनिक आणि स्पोर्टी असेल. इंटिरियरमध्ये 9 इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कॅमेरा आणि हेड्स-अप डिस्प्ले यांसारखे प्रीमियम फीचर्स असतील. सेफ्टीसाठी 6 एअरबॅग्स, ESP आणि हिल होल्ड असिस्ट असेल. मारुतीची सर्वत्र असलेली डीलर नेटवर्क ही मोठी ताकद आहे, ज्यामुळं सर्व्हिस आणि स्पेअर्स सहज मिळतील. ही कार मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी डिझाइन केली आहे, ज्यात 5 सीटर स्पेस आणि 300 लिटर बूट स्पेस असेल.
ह्युंडाई कास्पर ईव्ही
ह्युंडाई ही कंपनी परवडणारी इलेक्ट्रिक कार आणण्याच्या तयारीत आहे, जी कास्पर ईव्ही नावाने ओळखली जाईल. ही छोटी पण स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार शहरात ड्रायव्ह करण्यासाठी सर्वोत्तम असेल. अपेक्षित किंमत 12-14 लाख रुपये आहे. ह्युंडाई कास्पर ही मायक्रो एसयूव्ह आहे, जी कोरियन बाजारात आधीच यशस्वी आहे. भारतीय आवृत्ती इलेक्ट्रिक असेल, 35 केडब्ल्यूएच बॅटरीसह 300 किलोमीटर रेंज देईल. मोटर 65 केडब्ल्यू पॉवर जनरेट करेल, ज्यामुळं सिटी ड्रायव्हिंग स्मूथ होईल. डिझाइन क्यूट आणि मॉडर्न आहे, राउंड हेडलाइट्स आणि हाय ग्राउंड क्लीयरन्ससह. इंटिरियरमध्ये 8 इंच टचस्क्रीन, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, रिअर एसी वेंट्स आणि कीलेस एंट्री यांसारखे फीचर्स असतील. सेफ्टीसाठी 6 एअरबॅग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आणि हिल स्टार्ट असिस्ट असेल. चार्जिंग टाइम 6-7 तास असेल, आणि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असेल. ह्युंडाईची तंत्रज्ञान कारला स्मार्ट बनवेल, ज्यात व्हॉइस कमांड्स आणि कनेक्टेड कार फीचर्स असतील.
एमजी कोमेट ईव्ही फेसलिफ्ट
एमजीच्या कोमेट ईव्हीनं लोकांचं लक्ष वेधलं आहे. 2025 मध्ये तिची नवी आवृत्ती येईल, जी अधिक बॅटरी बॅकअप आणि स्मार्ट फीचर्ससह असेल. वर्तमान कोमेट ईव्ही ही भारतातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार असून तीची किंमत 7 लाखांपासून सुरू होतेय. 17.3 केडब्ल्यूएच बॅटरीसह फेसलिफ्टमध्ये रेंज 250 किलोमीटरपर्यंत मिळेल. मोटर 41.4 केडब्ल्यू पॉवर देईल. डिझाइन अनोखे बॉक्सी आहे, ज्यामुळं इंटिरियर स्पेशस असेल. फेसलिफ्टमध्ये नवीन कलर ऑप्शन्स आणि अपग्रेडेड इन्फोटेनमेंट असेल. इंटिरियरमध्ये 10.25 इंच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग आणि आरएमआय कनेक्टिव्हिटी असतील. सेफ्टीसाठी ड्युएल एअरबॅग्स, ईबीडी आणि हिल डिसेंट कंट्रोल असेल. ही कार केवळ 2.9 मीटर लांब आहे, ज्यामुळे पार्किंगचं टेंशन कमी होतं.
अपेक्षित वैशिष्ट्ये आणि किंमती
|कार मॉडेल
|अपेक्षित किंमत (रुपये लाखात, एक्स-शोरूम)
|अपेक्षित वैशिष्ट्ये
|टाटा टियागो ईव्ही फेसलिफ्ट
|7.99 - 11.14
|बॅटरी : 19.2 किलोवॅट, रेंज: 223 - 293 किमी (नवीन 10.25 इंच टचस्क्रीन, वायरलेस ॲंड्रॉइड ऑटो/ॲपल कारप्ले, एलईडी हेडलाइट्स, ड्युएल एअरबॅग्स, एबीएस) - मोटर: 61-75 एचपी, 110-114 एनएम टॉर्क - चार्जिंग: 5-6 तास (मानक), फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
|महिंद्रा ईकेव्ह100
|8.25 - 10.00
|बॅटरी: 15.9 किलोवॅट रेंज: 120- 147 किमी (कनेक्टेड कार टेक, कॅबिन प्री-कूलिंग, लोकेशन ट्रॅकिंग, ड्युएल एअरबॅग्स, एबीएस, पॉवर स्टीअरिंग) मोटर: 45.4पीएस, 120 एनएम टॉर्क - चार्जिंग: 6 तास (मानक), 55 मिनिटे (80 % फास्ट)
|मारुती सुझुकी ईव्हीएक्स कॉम्पॅक्ट ईव्ही
|17.00 - 22.50
|बॅटरी: 49 किलोवॅट ते 61 किलोवॅट तास (एलएफपी) - रेंज: 426 - 500 किमी (एलईडी हेडलाइट्स, 10.25 इंच टचस्क्रीन, 10-स्पीकर इन्फिनिटी साऊंड, फ्रंट व्हेंटिलेशन, लेव्हल-2 एडीएएस, 6 एअरबॅग्स, 360° कॅमेरा) - मोटर: 142-172एचपी, 189-300 एनएम टॉर्क (2व्हीडी/4व्हीडी) - चार्जिंग: फास्ट डीसी सपोर्ट
|ह्युंडाई कास्पर ईव्ही
|12.00 - 14.०० (अपेक्षित, भारतासाठी अनिश्चित)
|बॅटरी:42 किलोवॅट ते 49 किलोवॅट तास - रेंज: 300 किमी (एलईडी लाइटिंग, 8 इंच टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक, ऑटो एसी, सनरूफ, 17 इंच अलॉय व्हील्स, 6 एअरबॅग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग) - मोटर: 65-80 केडब्ल्यू, 172 एनएम टॉर्क - चार्जिंग: 6-7 तास (मानक), फास्ट चार्जिंग
|एमजी कोमेट ईव्ही फेसलिफ्ट
|6.99 - 9.86
|बॅटरी: 17.3 - 17.4 किलोवॅट तास (फास्ट चार्ज व्हेरिएंट) - रेंज: 230 किमी (नवीन व्हेरिएंट्स: एक्झिट/एक्झक्लुझिव्ह फास्ट चार्ज, लेदरेट सीट्स, 10.25 इंच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, ड्युएल एअरबॅग्स, रिअर पार्किंग कॅमेरा, ईबीडी, 350 लिटर बूट) - मोटर: 41.4 केडब्ल्यू, 110 एनएम टॉर्क - चार्जिंग: 3.5-7 तास (फास्ट अपग्रेड)
तुम्ही जर, परवडणारी इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्याकडे भरपूर चांगले पर्याय आहेत. टाटा, महिंद्रा, मारुती, ह्युंडाई आणि एमजी सारख्या कंपन्या अशा कार्स आणत आहेत, ज्या केवळ बजेट फ्रेंडली नसून, फीचर्स आणि रेंजमध्ये विश्वासार्ह ठरतील. इलेक्ट्रिक वाहनांचा बाजार वाढत असल्याने, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारेल आणि किंमती आणखी कमी होतील. पर्यावरण संरक्षण आणि खर्च बचत यासाठी इलेक्ट्रिक कार्स खरेदी करणं तुमच्यासाठी कधीही फायदेशीर आहे.