10,000 रुपयांखालील टॉप 5 5G फोन : बजेटमध्ये अप्रतिम फीचर्ससह 50% पर्यंत सूट!
दिवाळी सेलमध्ये Motorola G35 5G, Samsung Galaxy F06 5G, POCO M7 5G, Vivo T4 Lite 5G वर 50% पर्यंत सूट मिळतेय.
Published : October 4, 2025 at 11:16 AM IST
हैदराबाद : फ्लिपकार्टच्या दिवाळी सेलमध्ये 5G फोनवर विशेष सूट मिळत असल्यानं बजेट खरेदीदारांसाठी हा सोन्याचा काळ आहे. आजच्या वेगवान डिजिटल युगात 5G तंत्रज्ञान हे जीवनाचा अविभाज्य भाग बनलं आहे. मात्र, बजेट-रेंजच्या खरेदीदारांसाठी 10,000 रुपयांखालील उत्तम 5G फोन शोधणे हे एक आव्हान आहे. फ्लिपकार्टच्या दिवाळी विक्रीत सेलमध्ये तुम्हाला अप्रतिम फीचर्स असलेले 5G स्मार्टफोन 50% पर्यंत सूट मिळवून देणाऱ्या ऑफर्सची संधी आहे. यात मजबूत प्रोसेसर, दिर्घकालीन बॅटरी, चांगला कॅमेरा आणि मोठा डिस्प्ले यांसारखे वैशिष्ट्ये मिळतील. या बातमीत आम्ही तुम्हाला अशा 5 उत्तम 5G फोनची माहिती देणार आहोत,जे तुम्हाला दहा हजारांपेक्षा कमी किंमतीत मिळतील.
Motorola G35 5G
मोटोरोला जी35 5G हा फोन युनिसॉक टी760 प्रोसेसरनं सुसज्ज आहे, जो दैनंदिन आणि जड कामांसाठी उत्तम कामगिरी देतो. यात तुम्हाला 000 mAh ची दीर्घायुषी बॅटरी, मागे 50MP + 8MP ड्युअल कॅमेरा सेटअप आणि पुढं 16MP सेल्फी कॅमेरा मिळतो. 6.72 इंच फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, 4GB रॅम + 128GB रोम (1TB पर्यंत विस्तारण्यायोग्य) हे वैशिष्ट्ये आहेत. 28% सूटानंतर हा फोन फक्त 8,999 मध्ये उपलब्ध आहे.
Samsung Galaxy F06 5G
सॅमसंग गॅलक्सी एफ06 5G मध्ये 6.7 -इंच एचडी प्लस डिस्प्ले आणि 4 वर्षांचे OS अपग्रेड्स मिळतात. मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर जड कामांसाठी अप्रतिम आहे. 5000 mAh बॅटरीसह हा फोन दीर्घकाळ चालतो. फ्लिपकार्ट लाईव्ह सेलमध्ये 42% सूटनंतर हा फोन केवळ तुम्ही 7,999 मध्ये खरेदी करू शकता.
POCO M7 5G
पोको एम7 5G मध्ये 6GB रॅम + 128GB रोम (1TB विस्तारण्यायोग्य) मिळतं. 6.8 -इंच एचडी प्लस डिस्प्ले, मागे 50MP प्रायमरी कॅमेरा, पुढे 8MP सेल्फी कॅमेरा. 5160 mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन 4 जेन 2 प्रोसेसरसह हा फोन उत्तम आहे. 34% सूटानंतर तुम्हाला हा फो 8,499 मध्ये मिळेल.
Vivo T4 Lite 5G
व्हिवो टी4 लाइट 5G मध्ये 6.74 -इंच एचडी प्लस डिस्प्ले आणि IP64 धूळ-पाणी प्रतिकार आहे. मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 5G प्रोसेसर, 6000 mAh बॅटरी. मागे 50MP + 2MP ड्युअल कॅमेरा, पुढं 5MP सेल्फी कॅमेरा यात आहे. 28% सवलतीनंतर तुम्ही हा फोन 9,999 रुपायात खेरदी करू शकता.
Alcatel V3 Classic 5G
Alcatel V3 Classic 5G मध्ये 6.67 -इंच एचडी प्लस डिस्प्ले. मागे 50MP ड्युअल कॅमेरा, पुढे 8MP सेल्फी. 5200 mAh बॅटरी आणि मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर आहे. या फोनची मूळ किंमत 17,999 रुपये आहे, पण या फोनवर 50% सवलत असून तो तुम्ही फक्त 8,999 मध्ये घरी नेऊ शकता. वरील फोनमध्ये तुम्हाला 5जी स्पीड, मजबूत बिल्ड आणि बजेट-फ्रेंडली किंमती मिळतील. फ्लिपकार्ट सेलमध्ये EMI ऑप्शन्स आणि अतिरिक्त बँक ऑफर्सही आहेत.
