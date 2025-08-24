हैदराबाद : आकाशातील तेजस्वी तारे खगोलप्रेमींसाठी नेहमीच आकर्षणाचा विषय ठरतात. काही तारे जवळ असल्यानं तेजस्वी दिसतात, तर काही त्यांच्या प्रचंड आकारामुळं आणि उष्णतेमुळं चमकतात. यापैकी काही तारे वयामुळं किंवा अंतरामुळं मंद दिसतात. ताऱ्यांचं वय त्यांच्याकडं पाहून समजत नाही, परंतु त्यांच्या तेजस्वीपणाच्या आधारे आपण त्यांच्याबद्दल बरंच काही जाणून घेऊ शकतो. आज आपण आकाशातील सर्वात तेजस्वी दहा ताऱ्यांची (Top 10 brightest stars) माहिती घेऊयात...
सिरियस (Sirius)
सिरियस, ज्याला "डॉग स्टार" असंही म्हणतात, हा रात्रीच्या आकाशातील सर्वात तेजस्वी तारा आहे. याचं नाव ग्रीक शब्द "scorching" वरून आलं आहे. हा एक दुहेरी तारा आहे, ज्यामध्ये एक अतिशय तेजस्वी मुख्य तारा आणि दुसरा मंद तारा आहे. सिरियस 8.6 प्रकाशवर्षे दूर आहे आणि ऑगस्टच्या शेवटापासून मार्चच्या मध्यापर्यंत तो आपण पाहू शकतो. खगोलशास्त्रज्ञ याला A1Vm प्रकारचा तारा देखील म्हणतात.
कॅनोपस (Canopus)
कॅनोपस हा दुसऱ्या क्रमांकाचा तेजस्वी तारा आहे, जो प्रामुख्यानं दक्षिण गोलार्धात दिसतो. याचं नाव प्राचीन इजिप्तमधील स्पार्टाच्या मिथकातील राजा मेनलॉसच्या नाविकावरून पडलं आहे, असं मानलं जातं. हा तारा पृथ्वीपासू 74 प्रकाशवर्षे दूर असून तो कॅरिना नक्षत्राचा भाग आहे. याला F प्रकारचा तारा मानलं जातं, जो सूर्यापेक्षा किंचित गरम आणि मोठा असतो.
रिगेल केंटॉरस (Rigel Kentaurus)
रिगेल केंटॉरस, ज्याला अल्फा सेंटॉरी असंही म्हणतात, हा तिसऱ्या क्रमांकाचा तेजस्वी तारा आहे. यात तीन ताऱ्यांची यंत्रणा असून तो 4.3 प्रकाशवर्षे अंतरावर आहे. याला सूर्यासारखाच G2V प्रकारचा तारा मानलं जातं.
आर्कटुरस (Arcturus)
आर्कटुरस हा बूट्स नक्षत्रातील सर्वात तेजस्वी तारा आहे. याचं नाव ग्रीक शब्द "Guardian of the Bear" वरून आलं आहे. हा तारा 34 प्रकाशवर्षे दूर आहे, जो थंड आणि सूर्यापेक्षा वयस्कर आहे.
वेगा (Vega)
वेगा हा पाचव्या क्रमांकाचा तेजस्वी तारा आहे, जो 25 प्रकाशवर्षे दूर आहे. याला A प्रकारचा तारा मानलं जातं, जो सूर्यापेक्षा गरम आणि तरुण आहे. हा लायरा नक्षत्राचा भाग असून समर ट्रायंगलचा एक बिंदू आहे.
कॅपेला (Capella)
कॅपेला हा सहाव्या क्रमांकाचा तेजस्वी तारा आहे, जो 41 प्रकाशवर्षे दूर आहे. याला G5 प्रकारचा तारा मानलं जातं, आणि तो औरिगा नक्षत्रात आहे. हा विंटर हेक्सागॉनचा भाग आहे.
रिगेल (Rigel)
रिगेल हा सातव्या क्रमांकाचा तेजस्वी तारा आहे, जो 860 प्रकाशवर्षे दूर आहे. हा ओरायन नक्षत्राचा भाग आहे आणि B8 प्रकारचा आहे.
प्रोसायन (Procyon)
प्रोसायन हा आठव्या क्रमांकाचा तेजस्वी तारा आहे, जो 11.4 प्रकाशवर्षे दूर आहे. याला F5 प्रकारचा तारा मानलं जातं, आणि तो कॅनिस मायनर नक्षत्रात आहे.
अचर्नार (Achernar)
अचर्नार हा नवव्या क्रमांकाचा तेजस्वी तारा आहे, जो 139 प्रकाशवर्षे दूर आहे. याला B प्रकारचा तारा मानलं जातं, आणि तो एरिडानस नक्षत्राचा भाग आहे.
बेटेलग्यूज (Betelgeuse)
बेटेलग्यूज हा दहाव्या क्रमांकाचा तेजस्वी तारा आहे, जो 1,500 प्रकाशवर्षे दूर आहे. हा M1 प्रकारचा लाल सुपरजायंट तारा आहे, जो सूर्यापेक्षा 13,000 पट तेजस्वी आहे. भविष्यात या ताऱ्याचा सुपरनोव्हा म्हणून स्फोट होण्याची शक्यता आहे.
