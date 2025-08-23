ETV Bharat / technology

भारत सरकारनं टिकटॉकवरील बंदी ( TikTok ban) उठवल्याच्या अफवांना खोडून काढलंय. टिकटॉकवर गलवान संघर्षानंतर 2020 मध्ये बंदी घालण्यात आली होती.

टिकटॉकवरील बंदी (AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 23, 2025 at 9:53 AM IST

नवी दिल्ली : भारत सरकारनं चिनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म टिकटॉकवरील बंदी (TikTok ban) उठवण्याचा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही, असं अधिकृत सूत्रांनी शुक्रवारी उशिरा स्पष्ट केलं. काही लोकांना डेस्कटॉप ब्राउझरवर टिकटॉक वेबसाइट उपलब्ध झाल्यानं बंदी उठवण्यात आल्याच्या अफवा पसरल्या होत्या. मात्र, सरकारनं या वृत्तांना खोटं आणि दिशाभूल करणारं ठरवलं आहे. जून 2020 मध्ये भारत-चीन सैन्य संघर्षानंतर टिकटॉकसह अनेक चिनी ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली होती आणि ही बंदी अद्याप कायम आहे.

59 चिनी चिनी ॲप्सवर बंदी
2020 मध्ये लडाखमधील गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या सैन्यांमध्ये झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर भारत सरकारनं राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कठोर पावले उचलली. त्याचाच एक भाग म्हणून जून 2020 मध्ये टिकटॉक, यूसी ब्राउझर, शीन यासह 59 चिनी ॲप्सवर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर पबजीसह आणखी काही अॅप्सवरही बंदीचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या आदेशानुसार ही सर्व ॲप्स अद्याप भारतात बंदच आहेत.

टिकटॉकवरील सुरू झाल्याची चर्चा
अलिकडेच काही वापरकर्त्यांना डेस्कटॉप ब्राउझरवर टिकटॉक वेबसाइट उपलब्ध झाल्यानं बंदी उठवण्यात आल्याच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. मात्र, सरकारनं याबाबत स्पष्टता देताना सांगितलं की, “टिकटॉकवरील बंदी उठवण्याचा कोणताही आदेश भारत सरकारनं जारी केलेला नाही. अशा प्रकारचे कोणतेही वृत्त किंवा दावे खोटे आणि दिशाभूल करणारे आहेत.”

सरकारच्या निर्णयाचे पालन
टिकटॉकनं 2020 मध्ये बंदीच्या आदेशानंतर सरकारच्या निर्णयाचे पालन करत असल्याचं सांगितलं होतं. कंपनीनं यावेळी स्पष्ट केलं की, भारतीय वापरकर्त्यांची कोणतीही माहिती चीनसह कोणत्याही परदेशी सरकारला दिलेली नाही. तसंच, टिकटॉक इंडियाचे प्रमुख निखिल गांधी यांनी सांगितलं होतं की, कंपनीला सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी आणि स्पष्टीकरण देण्यासाठी आमंत्रित केलं गेलं आहे. टिकटॉकनं नेहमीच भारतीय कायद्यांचं पालन केल्याचा दावा केला असून भारतीय वापरकर्त्यांची माहिती कोणत्याही परदेशी सरकारला, विशेषतः चिनी सरकारला, दिली नसल्याचं कंपनीनं वारंवार सांगितलंय.

चिनी ॲप्सना भारतात मोठा फटका
भारत सरकारच्या या बंदीमुळं टिकटॉकसह इतर चिनी ॲप्सना भारतात मोठा फटका बसला आहे. टिकटॉक हे विशेषतः तरुणांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय असलेलं शॉर्ट व्हिडिओ शेअरिंग प्लॅटफॉर्म होतं. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयामुळं अनेक भारतीय वापरकर्त्यांना पर्यायी प्लॅटफॉर्म्सकडं वळावं लागलं आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य
सध्या, टिकटॉकवरील बंदी कायम आहे आणि सरकारनं याबाबत कोणताही बदल केलेला नाही. सरकारच्या सूत्रांनी स्पष्ट केलं आहे की, राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देताना अशा ॲप्सवरील बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यात याबाबत कोणताही बदल झाल्यास सरकारकडून अधिकृत घोषणा केली जाईल, असंही सूत्रांनी नमूद केलं.

