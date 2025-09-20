ETV Bharat / technology

ट्रम्प-शी जिनपिंग फोन कॉल : टिकटॉक कराराला मंजुरी, अमेरिकेत ॲप सुरू राहणार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील फोन कॉलमुळं टिकटॉक कराराला मंजुरी मिळाली. अमेरिकेत ॲप सुरू राहणार असून, व्यापाराबाबतही चर्चा झालीय.

TIKTOK DEAL APPROVED US PRESIDENT DONALD TRUMP TIKTOK DEAL टिकटॉक करार
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग (IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 20, 2025 at 10:57 AM IST

हैदराबाद : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील शुक्रवारी झालेल्या फोन कॉलमुळं अमेरिका-चीन संबंधांना नवं वळण मिळालं आहे. या चर्चेत टिकटॉक ॲपच्या अमेरिकेतील भविष्यावर मुद्दा सुटला असून, चीननं या कराराला मंजुरी दिली आहे. यामुळं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अमेरिकेत सुरू राहणार आहे. ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशलवर पोस्ट करून ही माहिती दिली असून, दोन्ही नेत्यांनी व्यापार, फेन्टानिल, रशिया-युक्रेन युद्ध अशा मुद्द्यांवर प्रगती झाल्याचं सांगितलं. याशिवाय, एपीईसी परिषदेत भेट आणि परस्पर देशभेटींचीही योजना आखली गेली. हा करार म्याड्रिडमधील चर्चेनंतर घडला असून, दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे.

ट्रम्प यांची शी जिनपिंग यांच्याशी फोनवर चर्चा
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. या वेळी ट्रम्प यांनी घोषणा केली की, शी यांनी टिकटॉक कराराला मंजुरी दिली असून, हे सोशल मीडिया ॲप अमेरिकेत सुरू राहणार आहे. ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशलवर पोस्ट करून म्हटलं की, "मी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी यांच्याशी फार सकारात्मकचर्चा झाली. व्यापार, फेन्टानिल, रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्याची गरज आणि टिकटॉक कराराच्या मंजुरीसह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. मी शी यांच्याशी सहमत झालो की, आम्ही दक्षिण कोरेतील एपीईसी परिषदेत भेटू, मी पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला चीनला जाईन आणि ते अमेरिकेत येणार," असे ट्रम म्हणाले.

अमेरिकेनं व्यापारी निर्बंध टाळावे
चिनीनं जारी केलेल्या वक्तव्यात म्हटलं आहे की, ही चर्चा "व्यवहार्य, सकारात्मक आणि रचनात्मक" होती. टिकटॉकवर बोलताना शी यांनी म्हटलं की, चीनची भूमिका स्पष्ट आहे. "आम्ही कंपन्यांच्या इच्छांचा आदर करतो. बाजार नियमांवर आधारित व्यावसायिक चर्चा करून, चिनी कायद्यांचं पालन करणारे आणि हितसंबंध संतुलित करणारे उपाय शोधण्याऱ्याचं स्वागत करतोय." त्यांनी असंही सांगितलं की, चीन अमेरिकेकडून चिनी कंपन्यांसाठी प्रामाणिक आणि भेदभावरहित व्यवसाय वातावरणाची अपेक्षा करतो. शी यांनी दोन्ही देशांच्या टीम्समधील अलीकडील चर्चेचे कौतुक करून म्हटलं की, चर्चा समानता, आदर आणि परस्पर फायद्याच्या भावनेनं झाली आहे. तसंच, अमेरिकेला एकतर्फी व्यापारी निर्बंध टाळण्याचा इशाराही दिलाय.

टिकटॉकवर फ्रेमवर्क कराराची घोषणा
या आठवड्याच्या सुरुवातीला ट्रम्प प्रशासनानं स्पेनच्या म्याड्रिडमध्ये दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर टिकटॉकवर फ्रेमवर्क कराराची घोषणा केली होती. अमेरिकेकडून अर्थ सचिव स्कॉट बेसेन्ट आणि व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रिर यांनी नेतृत्व केलं, तर चीनकडून उपप्रधानमंत्री हे लिफेंग आणि वरिष्ठ व्यापार वाटाघाटीकार ली चेंगंग यांनी काम पाहिलं. म्याड्रिडमध्ये बेसेन्ट यांनी म्हटलं, "टिकटॉक करारासाठी फ्रेमवर्क तयार झाला आहे." दोन्ही बाजूंनी कराराचे तपशील अद्याप जाहीर केलेले नाहीत.

अमेरिका-चीन तणाव कमी होणार
हा करार टिकटॉकच्या मालक बाइटडान्सला अमेरिकेतील डेटा सुरक्षितता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवरून होणाऱ्या बंदीपासून वाचवणारा आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी टिकटॉकला त्यांच्या निवडणूक यशाचं श्रेय दिलं होतं. या करारामुळं अमेरिका-चीन व्यापार तणाव कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, शी यांनी, अमेरिकेनं एकतर्फी व्यापारी निर्बंध टाळावेत, जेणेकरून बहुवार्षिक चर्चेच्या यशाला धक्का न लागला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केलीय.

ड्रग्सच्या मुद्द्यावरही चर्चा
ट्रम्प यांनी पोस्टमध्ये एपीईसी परिषद (ऑक्टोबर महिन्यात दक्षिण कोरियेत) भेटीची पुष्टी केली. तसंच, पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला चीन भेट आणि शी यांची अमेरिका भेटीचीही योजना आहे. ही चर्चा दोन्ही देशांच्या आर्थिक संबंध मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. फेन्टानिलसारख्या ड्रग्सच्या मुद्द्यावरही चर्चा झाल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितलं, ही अमेरिकेतील एक प्रमुख समस्या आहे.

टिकटॉकचे 170 दशलक्ष अमेरिकन वापरकर्ते
या चर्चामुळं जागतिक बाजारात सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. टिकटॉकचे 170 दशलक्ष अमेरिकन वापरकर्त्यांच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांचे संरक्षण होईल. मात्र, कराराचे पूर्ण तपशील जाहीर होईपर्यंत अनिश्चितता कायम आहे. हा करार अमेरिका-चीन संबंधांच्या पुनरुज्जीवनाचा संकेत मानला जात आहे.

