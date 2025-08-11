ETV Bharat / technology

TECNO Spark Go 5G भारतात 14 ऑगस्टला होतोय लाँच: सर्वात पातळ आणि हलका 5G स्मार्टफोन - TECNO SPARK GO LAUNCH

TECNO Spark Go 5G  ऑगस्टला भारतात लाँच होत आहे. या बजेट फोनमध्ये 7.99 मिमी पातळपणा, 194 ग्रॅम वजन, 6000 एमएएच बॅटरी आणि एआय फीचर्स मिळतील.

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2025 at 10:54 AM IST

हैदराबाद : TECNO Spark Go 5G हा बजेट-फ्रेंडली स्मार्टफोन भारतात 14 ऑगस्टला लाँच होत आहे. जूनमध्ये स्पार्क गो 2 लाँच झाल्यानंतर ही कंपनीची नवीन ऑफरिंग आहे. स्लीक डिझाइन, 7.99 मिमी स्लिम (पातळ) आणि 194 ग्रॅम वजनासह हा 'भारतातील सर्वात पातळ आणि हलका 5G फोन' असल्याचा दावा कंपनी करत आहे. एन्हांस्ड कनेक्टिव्हिटी, 6000 एमएएच बॅटरी आणि एआय फीचर्ससह हा फोन ग्राहकांना आकर्षित करेल.

टेकनो कंपनी भारतातील स्मार्टफोन बाजारात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी नवीन उत्पादन आणत आहे. टेकनो स्पार्क गो 5G हा बजेट श्रेणीतील स्मार्टफोन 14 ऑगस्टला लाँच होणार आहे. कंपनीनं टीझर्स जारी करून फोनच्या स्लीक आणि मॉडर्न डिझाइनवर भर दिला आहे, ज्यात सौंदर्य आणि परफॉर्मन्स दोन्हींवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. टेकनोचा दावा आहे की स्पार्क गो 5G'भारतातील सर्वात पातळ आणि हलका 5G स्मार्टफोन' असेल, ज्यात केवळ 7.99 मिमी जाडी आणि 194 ग्रॅम वजन आहे. हे वैशिष्ट्य फोनला पोर्टेबल आणि स्टायलिश बनवतं, जे युवा ग्राहकांना आवडेल.

TECNO Spark Go 5G फीचर्स
एन्हांस्ड कनेक्टिव्हिटी फीचर्सबाबत बोलायचं झालं तर, हा फोन 5G कॅरियर ॲग्रीगेशन सपोर्टसह येतो, ज्यामुळं वेगवान आणि विश्वसनीय नेटवर्क परफॉर्मन्स मिळेल.5G तंत्रज्ञानाच्या विस्तारासह भारतात हे वैशिष्ट्य महत्त्वाचं ठरतं, कारण ते डेटा स्पीड आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारतं. फोनचा स्टँडआउट फीचर म्हणजे 6000 एमएएचची मोठी बॅटरी, जी जास्तवेळ वापरासाठी डिझाइन केली आहे. यामुळं युजर्सना वारंवार चार्जिंगची चिंता करावी लागणार नाही. दैनंदिन वापर, गेमिंग किंवा स्ट्रीमिंगसाठी ही बॅटरी उत्तम साथ देईल, ज्यामुळं फोनची उपयोगिता वाढले, असं कंपनीचं म्हणणे आहे.

TECNO Spark Go 5G एआय
एआय-ड्रिव्हन फंक्शनॅलिटीज हे या फोनचं आणखी एक आकर्षण आहे. स्पार्क गो 5G मध्ये 'एला एआय' असिस्टंट आहे, जे भारतीय भाषांना सपोर्ट करतं. याशिवाय, 'सर्कल टू सर्च' फंक्शन आणि एआय रायटिंग असिस्टंट सारखी वैशिष्ट्ये आहेत, जी उत्पादकता वाढवतात. एला एआय भारतीय भाषांमध्ये संवाद साधू शकतं, ज्यामुळे हिंदी, मराठी इत्यादी भाषिक युजर्सना सोयीस्कर होईल. सर्कल टू सर्च फीचर स्क्रीनवर सर्कल करून शोध घेण्यास मदत करतं, तर एआय रायटिंग असिस्टंट ईमेल्स, मेसेजेस किंवा कंटेंट क्रिएशनसाठी उपयुक्त आहे. हे फीचर्स युजर एक्सपीरियन्सला अधिक स्मूथ आणि इफिशंट बनवतात.

TECNO Spark Go 5G उपलब्धता
लाँचनंतर, टेकनो स्पार्क गो 5G ॲमेझॉन.इन वर उपलब्ध होईल. कंपनीनं काही मुख्य वैशिष्ट्ये उघड केली असली तरी, प्रोसेसर, डिस्प्ले आणि कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्सबाबत अधिक माहिती लवकरच अपेक्षित आहे. लाँच इव्हेंटमध्ये कंपनी हे सर्व डिटेल्स शेअर करेल, ज्यामुळं ग्राहकांना फोनबाबत पूर्ण माहिती मिळेल. टेकनोनं या फोनद्वारे ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजीला अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय.

भारतातील स्मार्टफोन बाजारात बजेट 5G फोन्सची मागणी वाढत आहे, आणि स्पार्क गो 5G ही मागणी पूर्ण करेल. स्लीक डिझाइन, मजबूत बॅटरी आणि इनोव्हेटिव्ह एआय फीचर्ससह हा फोन विविध युजर नीड्सना कॅटर करतो, तरीही तो अफोर्डेबल राहतो. टेकनोचं हे पाऊल भारतातील टेक्नॉलॉजी डेमोक्रेटायझेशनला प्रोत्साहन देईल. लाँचनंतर हा फोन कसा काम करेल हे पाहणे रोचक असेल.

