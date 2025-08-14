हैदराबाद : टेक्नोनं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन, टेक्नो स्पार्क गो 5G, लाँच केला आहे, जो परवडणाऱ्या किमतीत 5G कनेक्टिव्हिटी ऑफर करतो. हा स्मार्टफोन 10,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत उपलब्ध आहे आणि यात गुगल पिक्सेलप्रमाणे आकर्षक बॅक कॅमेरा लेआउट आहे. तीन साध्या पण आकर्षक रंग पर्यायांसह हा फोन वापरकर्त्यांना परवडणारा आहे. विशेष म्हणजे, या फोनमध्ये नो-नेटवर्क कम्युनिकेशन मोडसह 5G CA (कॅरियर अॅग्रिगेशन) आणि सेगमेंटमधील पहिला 4x4 MIMO सपोर्ट आहे, ज्यामुळं स्थिर आणि वेगवान कनेक्टिव्हिटी मिळते. चला, या फोनच्या किंमती आणि वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया.
#SparkGo5G is here! It’s time to double up ✌️— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 14, 2025
With:
✅ 8GB* RAM + 128GB Storage
📱 120Hz Refresh Rate
👉 Ella AI with Local Language Support
At just ₹9,999. Sale starts 21st August, 12 Noon on Flipkart.
Learn more ➡️ https://t.co/YXyuSCNo2h#TECNOMobile pic.twitter.com/05XEKihSI2
टेक्नो स्पार्क गो 5G ची किंमत
टेक्नो स्पार्क गो 5G भारतात 4GB रॅम + 128GB स्टोरेज या एकमेव व्हेरिएंटमध्ये लाँच झाला आहे, ज्याची किंमत 9,999 रुपये आहे. हा फोन 21 ऑगस्ट 2025 पासून भारतातील सर्व रिटेल आउटलेट्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. हा फोन चार आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: इंक ब्लॅक, स्काय ब्लू, टर्क्वॉइज ग्रीन आणि बिकानेर रेड. या रंग पर्यायांमुळं फोनला स्टायलिश आणि प्रीमियम लूक मिळतो.
Double up on looks. Double up on performance.#SparkGo5G is almost here. Are you excited?#TECNOMobile | #DoubleUp pic.twitter.com/ohpZaajDO3— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 13, 2025
टेक्नो स्पार्क गो 5G ची वैशिष्ट्ये
टेक्नो स्पार्क गो 5G मध्ये 6.74 इंचांचा डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंगचा अनुभव अत्यंत स्मूथ होतो. हा फोन अँड्रॉइड 15 आधारित HiOS 15 वर चालतो, जो नवीनतम सॉफ्टवेअर अनुभव देतो. यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6400 प्रोसेसर आहे, जो 4GB रॅमसह येतो. विशेष म्हणजे, व्हर्च्युअल रॅमद्वारे रॅम 4GB पर्यंत वाढवता येतं, तसंच 128GB इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना पुरेशी स्टोरेज क्षमता मिळते.
A side profile that’s all style. With speed to match it!#SparkGo5G lets you double up on design and power. Stay tuned to know more.#TECNOMobile | #DoubleUp pic.twitter.com/IaCZTRydYq— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 12, 2025
6000mAh ची दमदार बॅटरी
या फोनमध्ये 6000mAh ची दमदार बॅटरी आहे, जी दीर्घकाळ टिकते. टेक्नोचा दावा आहे की हा सेगमेंटमधील सर्वात हलका 5G स्मार्टफोन आहे, ज्यामुळं तो वापरण्यास सोयीचा आहे. याशिवाय, IP64 रेटिंगमुळं फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे. टेक्नोनं या फोनच्या कम्युनिकेशन वैशिष्ट्यांवर विशेष लक्ष दिलं आहे. नो-नेटवर्क कम्युनिकेशन मोडमुळं नेटवर्क नसतानाही काही प्रमाणात संवाद साधता येतो. याशिवाय, 4x4 MIMO आणि 5G CA सपोर्टमुळं कनेक्टिव्हिटी अधिक स्थिर आणि वेगवान आहे. हे वैशिष्ट्य या किंमतीच्या सेगमेंटमध्ये टेक्नोला वेगळं ठरवतं, कारण यामुळं ग्राहकांना खऱ्या अर्थानं फायदा होतो.
Double the speed, double the fun!— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 11, 2025
Get ready to double up with #SparkGo5G. Arriving soon.#TECNOMobile | #DoubleUp pic.twitter.com/9Guq4RZoEl
टेक्नो स्पार्क गो 5G हा परवडणाऱ्या किंमतीत 5G कनेक्टिव्हिटी आणि आधुनिक वैशिष्ट्ये ऑफर करणारा एक उत्तम पर्याय आहे. त्याची स्टायलिश डिझाईन, दमदार बॅटरी, आणि प्रगत कम्युनिकेशन वैशिष्ट्ये यामुळं हा फोन तरुण आणि बजेट-कॉन्शियस ग्राहकांसाठी आदर्श आहे. 21 ऑगस्टपासून हा फोन रिटेल स्टोअरमध्ये उपलब्ध होईल, आणि याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये पाहता, तो बाजारात चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.
