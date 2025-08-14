ETV Bharat / technology

टेक्नो स्पार्क गो 5G स्टायलिश डिझाईन, नो-नेटवर्क मोडसह भारतात लाँच - TECNO SPARK GO 5G PRICE

टेक्नो स्पार्क गो 5G भारतात लाँच झालाय. परवडणारा 5G फोन, स्टायलिश डिझाईन, 4x4 MIMO, 5G CA आणि नो-नेटवर्क मोडसह जाणून किंमत आणि वैशिष्ट्ये...

TECNO SPARK GO 5G TECNO SPARK GO 5G AFFORDABLE PHONE टेक्नो स्पार्क गो 5G टेक्नो स्पार्क गो 5G ची किंमत
टेक्नो स्पार्क गो 5G (Tecno Spark Go 5G)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 1:30 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : टेक्नोनं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन, टेक्नो स्पार्क गो 5G, लाँच केला आहे, जो परवडणाऱ्या किमतीत 5G कनेक्टिव्हिटी ऑफर करतो. हा स्मार्टफोन 10,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत उपलब्ध आहे आणि यात गुगल पिक्सेलप्रमाणे आकर्षक बॅक कॅमेरा लेआउट आहे. तीन साध्या पण आकर्षक रंग पर्यायांसह हा फोन वापरकर्त्यांना परवडणारा आहे. विशेष म्हणजे, या फोनमध्ये नो-नेटवर्क कम्युनिकेशन मोडसह 5G CA (कॅरियर अॅग्रिगेशन) आणि सेगमेंटमधील पहिला 4x4 MIMO सपोर्ट आहे, ज्यामुळं स्थिर आणि वेगवान कनेक्टिव्हिटी मिळते. चला, या फोनच्या किंमती आणि वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया.

टेक्नो स्पार्क गो 5G ची किंमत
टेक्नो स्पार्क गो 5G भारतात 4GB रॅम + 128GB स्टोरेज या एकमेव व्हेरिएंटमध्ये लाँच झाला आहे, ज्याची किंमत 9,999 रुपये आहे. हा फोन 21 ऑगस्ट 2025 पासून भारतातील सर्व रिटेल आउटलेट्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. हा फोन चार आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: इंक ब्लॅक, स्काय ब्लू, टर्क्वॉइज ग्रीन आणि बिकानेर रेड. या रंग पर्यायांमुळं फोनला स्टायलिश आणि प्रीमियम लूक मिळतो.

टेक्नो स्पार्क गो 5G ची वैशिष्ट्ये
टेक्नो स्पार्क गो 5G मध्ये 6.74 इंचांचा डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंगचा अनुभव अत्यंत स्मूथ होतो. हा फोन अँड्रॉइड 15 आधारित HiOS 15 वर चालतो, जो नवीनतम सॉफ्टवेअर अनुभव देतो. यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6400 प्रोसेसर आहे, जो 4GB रॅमसह येतो. विशेष म्हणजे, व्हर्च्युअल रॅमद्वारे रॅम 4GB पर्यंत वाढवता येतं, तसंच 128GB इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना पुरेशी स्टोरेज क्षमता मिळते.

6000mAh ची दमदार बॅटरी
या फोनमध्ये 6000mAh ची दमदार बॅटरी आहे, जी दीर्घकाळ टिकते. टेक्नोचा दावा आहे की हा सेगमेंटमधील सर्वात हलका 5G स्मार्टफोन आहे, ज्यामुळं तो वापरण्यास सोयीचा आहे. याशिवाय, IP64 रेटिंगमुळं फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे. टेक्नोनं या फोनच्या कम्युनिकेशन वैशिष्ट्यांवर विशेष लक्ष दिलं आहे. नो-नेटवर्क कम्युनिकेशन मोडमुळं नेटवर्क नसतानाही काही प्रमाणात संवाद साधता येतो. याशिवाय, 4x4 MIMO आणि 5G CA सपोर्टमुळं कनेक्टिव्हिटी अधिक स्थिर आणि वेगवान आहे. हे वैशिष्ट्य या किंमतीच्या सेगमेंटमध्ये टेक्नोला वेगळं ठरवतं, कारण यामुळं ग्राहकांना खऱ्या अर्थानं फायदा होतो.

टेक्नो स्पार्क गो 5G हा परवडणाऱ्या किंमतीत 5G कनेक्टिव्हिटी आणि आधुनिक वैशिष्ट्ये ऑफर करणारा एक उत्तम पर्याय आहे. त्याची स्टायलिश डिझाईन, दमदार बॅटरी, आणि प्रगत कम्युनिकेशन वैशिष्ट्ये यामुळं हा फोन तरुण आणि बजेट-कॉन्शियस ग्राहकांसाठी आदर्श आहे. 21 ऑगस्टपासून हा फोन रिटेल स्टोअरमध्ये उपलब्ध होईल, आणि याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये पाहता, तो बाजारात चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.

हे वाचलंत का :

  1. लाँच होण्यापूर्वी गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डचं डिझाइन आलं समोर
  2. Infinix Hot 60i 5G : बजेट फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन 16 ऑगस्टला होणार लॉंच
  3. Poco M7 Plus 5G भारतात लॉंच: 7,000mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 सह जबरदस्त परफॉर्मन्स

हैदराबाद : टेक्नोनं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन, टेक्नो स्पार्क गो 5G, लाँच केला आहे, जो परवडणाऱ्या किमतीत 5G कनेक्टिव्हिटी ऑफर करतो. हा स्मार्टफोन 10,000 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत उपलब्ध आहे आणि यात गुगल पिक्सेलप्रमाणे आकर्षक बॅक कॅमेरा लेआउट आहे. तीन साध्या पण आकर्षक रंग पर्यायांसह हा फोन वापरकर्त्यांना परवडणारा आहे. विशेष म्हणजे, या फोनमध्ये नो-नेटवर्क कम्युनिकेशन मोडसह 5G CA (कॅरियर अॅग्रिगेशन) आणि सेगमेंटमधील पहिला 4x4 MIMO सपोर्ट आहे, ज्यामुळं स्थिर आणि वेगवान कनेक्टिव्हिटी मिळते. चला, या फोनच्या किंमती आणि वैशिष्ट्यांवर एक नजर टाकूया.

टेक्नो स्पार्क गो 5G ची किंमत
टेक्नो स्पार्क गो 5G भारतात 4GB रॅम + 128GB स्टोरेज या एकमेव व्हेरिएंटमध्ये लाँच झाला आहे, ज्याची किंमत 9,999 रुपये आहे. हा फोन 21 ऑगस्ट 2025 पासून भारतातील सर्व रिटेल आउटलेट्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. हा फोन चार आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: इंक ब्लॅक, स्काय ब्लू, टर्क्वॉइज ग्रीन आणि बिकानेर रेड. या रंग पर्यायांमुळं फोनला स्टायलिश आणि प्रीमियम लूक मिळतो.

टेक्नो स्पार्क गो 5G ची वैशिष्ट्ये
टेक्नो स्पार्क गो 5G मध्ये 6.74 इंचांचा डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेटसह येतो, ज्यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंगचा अनुभव अत्यंत स्मूथ होतो. हा फोन अँड्रॉइड 15 आधारित HiOS 15 वर चालतो, जो नवीनतम सॉफ्टवेअर अनुभव देतो. यात मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6400 प्रोसेसर आहे, जो 4GB रॅमसह येतो. विशेष म्हणजे, व्हर्च्युअल रॅमद्वारे रॅम 4GB पर्यंत वाढवता येतं, तसंच 128GB इंटरनल स्टोरेज उपलब्ध आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना पुरेशी स्टोरेज क्षमता मिळते.

6000mAh ची दमदार बॅटरी
या फोनमध्ये 6000mAh ची दमदार बॅटरी आहे, जी दीर्घकाळ टिकते. टेक्नोचा दावा आहे की हा सेगमेंटमधील सर्वात हलका 5G स्मार्टफोन आहे, ज्यामुळं तो वापरण्यास सोयीचा आहे. याशिवाय, IP64 रेटिंगमुळं फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे. टेक्नोनं या फोनच्या कम्युनिकेशन वैशिष्ट्यांवर विशेष लक्ष दिलं आहे. नो-नेटवर्क कम्युनिकेशन मोडमुळं नेटवर्क नसतानाही काही प्रमाणात संवाद साधता येतो. याशिवाय, 4x4 MIMO आणि 5G CA सपोर्टमुळं कनेक्टिव्हिटी अधिक स्थिर आणि वेगवान आहे. हे वैशिष्ट्य या किंमतीच्या सेगमेंटमध्ये टेक्नोला वेगळं ठरवतं, कारण यामुळं ग्राहकांना खऱ्या अर्थानं फायदा होतो.

टेक्नो स्पार्क गो 5G हा परवडणाऱ्या किंमतीत 5G कनेक्टिव्हिटी आणि आधुनिक वैशिष्ट्ये ऑफर करणारा एक उत्तम पर्याय आहे. त्याची स्टायलिश डिझाईन, दमदार बॅटरी, आणि प्रगत कम्युनिकेशन वैशिष्ट्ये यामुळं हा फोन तरुण आणि बजेट-कॉन्शियस ग्राहकांसाठी आदर्श आहे. 21 ऑगस्टपासून हा फोन रिटेल स्टोअरमध्ये उपलब्ध होईल, आणि याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये पाहता, तो बाजारात चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.

हे वाचलंत का :

  1. लाँच होण्यापूर्वी गुगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डचं डिझाइन आलं समोर
  2. Infinix Hot 60i 5G : बजेट फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन 16 ऑगस्टला होणार लॉंच
  3. Poco M7 Plus 5G भारतात लॉंच: 7,000mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 सह जबरदस्त परफॉर्मन्स

For All Latest Updates

TAGGED:

TECNO SPARK GO 5GTECNO SPARK GO 5G AFFORDABLE PHONEटेक्नो स्पार्क गो 5Gटेक्नो स्पार्क गो 5G ची किंमतTECNO SPARK GO 5G PRICE

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.