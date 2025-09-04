हैदराबाद : टेक्नो कंपनीनं आपला नवीन स्मार्टफोन, टेक्नो पोवा स्लिम 5G, आज 4 सप्टेंबर 2025 रोजी भारतात लॉंच केलाय.या स्मार्टफोनचं डिझाइन अति पातळ आहे. या फोनमध्ये टेक्नोचा स्वतःचा व्हॉइस असिस्टंट 'एला' आणि अनेक AI वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. चला, या स्मार्टफोनबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया या बातमीतून...
Tecno Pova Slim 5G किंमत
टेक्नो पोवा स्लिम 5G आज भारतात लॉंच झाला. या स्मार्टफोनची किंमत 8GB + 128GB, व्हेरिएंटसाठी 19,999, आहे. हा फोन ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
Tecno Pova Slim 5G वैशिष्ट्ये
टेक्नो पोवा स्लिम 5G मध्ये कर्व्हड डिस्प्ले असून त्याचा 144Hz रिफ्रेश रेट आणि 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस आहे. टेक्नोनं हा स्मार्टफोन “विश्वातील सर्वात पातळ 3D कर्व्हड डिस्प्ले 5G स्मार्टफोन” म्हणून लॉंच केला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6400 चिपसेट असून तो Android 15-आधारित HiOS वर चालतो. टेक्नोने या फोनमध्ये आपला स्वतःचा AI व्हॉइस असिस्टंट 'एला' समाविष्ट केला आहे, जो हिंदी, मराठी आणि तमिळ यासारख्या भारतीय भाषांना सपोर्ट करतोय.
Tecno Pova Slim 5G कनेक्टिव्हिटी आणि कॅमेरा
पोवा स्लिम 5G कमी किंवा नेटवर्क नसलेल्या क्षेत्रातही कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. यामध्ये No Network Communication, VoWi-Fi, 5G कॅरियर ॲग्रीगेशनसह 5G++ आणि 5G हाय बँडविड्थ ऑप्टिमायझेशन यासारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
Tecno Pova Slim 5G ड्युअल कॅमेरा सेटअप
या फोनच्या मागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे, जो डायनॅमिक मूड लाइट फीचरसह येतो. हे लाइट फीचर कॉल्स, नोटिफिकेशन्स किंवा अन्य प्रसंगी प्रकाशमान होतं.
Tecno Pova Slim 5G बॅटरी आणि बिल्ड
टेक्नो पोवा स्लिम 5G मध्ये IP54 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतंय. यात 5,160mAh बॅटरी असून ती, 45W वायर्ड आणि 10W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. टेक्नो पोवा स्लिम 5G त्याच्या अति-पातळ डिझाइन, शक्तिशाली वैशिष्ट्ये आणि AI-आधारित तंत्रज्ञानामुळं भारतीय बाजारात लक्ष वेधून घेण्यास तयार आहे. फ्लिपकार्टवर उपलब्ध होणारा हा स्मार्टफोन टेक्नोच्या नवीन तंत्रज्ञानाचा अनुभव देण्यास सज्ज आहे.
