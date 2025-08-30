ETV Bharat / technology

स्लिम डिझाइन आणि AI वैशिष्ट्यांसह टेक्नो पोवा स्लिम 5G भारतात लॉंच होणार - TECNO POVA SLIM

टेक्नो पोवा स्लिम 5G 4 सप्टेंबर रोजी भारतात लॉंच होणार आहे. स्लिम डिझाइन, AI वैशिष्ट्ये आणि एला व्हॉइस असिस्टंटसह हा फोन फ्लिपकार्टवर उपलब्ध होईल.

Tecno Pova Slim 5G
टेक्नो पोवा स्लिम 5G (Tecno)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 30, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : टेक्नो मोबाइल भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन, टेक्नो पोवा स्लिम 5G, 4 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता लॉंच करणार आहे. फ्लिपकार्टवर या फोनसाठी एक समर्पित लँडिंग पेज आधीच उपलब्ध आहे, ज्यामुळं या फोनच्या काही प्रमुख वैशिष्ट्यांचा खुलासा झाला आहे. स्लिम डिझाइन, AI-सक्षम वैशिष्ट्ये आणि कंपनीचा स्वतःचा व्हॉइस असिस्टंट ‘एला’ यासह हा फोन अनेक आकर्षक वैशिष्ट्यांनी सज्ज आहे. टेक्नो पोवा 7 5G आणि पोवा 7 प्रो 5G च्या लॉंचनंतर अवघ्या दोन महिन्यांनी हा फोन बाजारात येत आहे.

Tecno Pova Slim 5G
टेक्नो पोवा स्लिम 5G (Tecno)

Tecno Pova Slim 5G डिझाइन
टेक्नो पोवा स्लिम 5G चे डिझाइन अत्यंत आकर्षक आणि स्लिम आहे. फ्लिपकार्ट लिस्टिंगनुसार, हा फोन पांढऱ्या रंगात उपलब्ध असेल आणि यात कर्व्हड डिस्प्ले आहे, ज्याच्या मध्यभागी सेल्फी कॅमेरासाठी होल-पंच कटआउट आहे. डिस्प्लेच्या चारही बाजूंना सममितीय बेझेल्स आहेत, ज्यामुळं फोनला प्रीमियम लूक मिळतो. या फोनच्या मागील बाजूस ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे, जो पिल-आकाराच्या कॅमेरा आयलँडमध्ये आहे. यासोबतच एक LED फ्लॅशलाइट आणि कॅमेरा मॉड्यूलभोवती LED लाइट्स देखील देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळं फोनचं डिझाइन आणखी आकर्षक बनतं.

व्हॉइस असिस्टंट ‘एला’
टेक्नो पोवा स्लिम 5G मध्ये कंपनीचा स्वतःचा व्हॉइस असिस्टंट ‘एला’ आहे, जो हिंदी, मराठी आणि तमिळसह अनेक भारतीय भाषांना सपोर्ट करतो. हा असिस्टंट AI रायटिंग, सर्कल टू सर्च यासारख्या AI-आधारित वैशिष्ट्यांसह येतो, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना स्मार्ट आणि सुविधाजनक अनुभव मिळेल. याशिवाय, हा फोन सिग्नल नसलेल्या क्षेत्रातही कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याचा दावा करतो. यात नो नेटवर्क कम्युनिकेशन, VoWi-Fi ड्युअल पास, 5G कॅरियर अॅग्रीगेशनसह 5G++ आणि 5G हाय बँडविड्थ ऑप्टिमायझेशन यासारख्या प्रगत कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

Tecno Pova Slim 5G
टेक्नो पोवा स्लिम 5G (Ayan Ghosh X Account)

टेक्नोच्या इतर मॉडेल्सशी तुलना
टेक्नो पोवा स्लिम 5G हा टेक्नोच्या पोवा सिरीजमधील नवीनतम स्मार्टफोन आहे, जो मे 2025 मध्ये लॉंच झालेल्या टेक्नो पोवा कर्व्ह 5G आणि जुलै 2025 मध्ये लॉंच झालेल्या पोवा 7 5G आणि पोवा 7 प्रो 5G नंतर येत आहे. पोवा कर्व्ह 5G मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 अल्टिमेट SoC, 64MP ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप, 5,500mAh बॅटरी आणि 45W फास्ट चार्जिंगसह 7.45mm स्लिम प्रोफाइल आहे. याला IP64 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण देखील मिळतं. टेक्नो पोवा स्लिम 5G देखील याच शैलीत स्लिम डिझाइन आणि प्रगत तंत्रज्ञानासह येत आहे, ज्यामुळे तो तरुण वापरकर्त्यांमध्ये लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे.

Tecno Pova Slim 5G
टेक्नो पोवा स्लिम 5G (Ayan Ghosh X Account)

Tecno Pova Slim 5G लॉंच आणि उपलब्धता
टेक्नो पोवा स्लिम 5G चे लॉंच 4 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 12 वाजता होणार आहे. फ्लिपकार्टवरील लँडिंग पेजवरून याची विक्री लवकरच सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे. या फोनच्या किंमतीबाबत अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही, परंतु टेक्नोच्या मागील मॉडेल्सच्या किंमती पाहता हा फोन मध्यम-श्रेणीच्या बजेट सेगमेंटमध्ये येण्याची शक्यता आहे.

Tecno Pova Slim 5G
टेक्नो पोवा स्लिम 5G (Ayan Ghosh X Account)

Tecno Pova Slim 5G
टेक्नो पोवा स्लिम 5G हा स्लिम डिझाइन, AI वैशिष्ट्ये आणि प्रगत कनेक्टिव्हिटी पर्यायांसह येणारा एक आकर्षक स्मार्टफोन आहे. भारतीय बाजारपेठेत टेक्नोच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळं हा फोन ग्राहकांचं लक्ष वेधण्यात यशस्वी होईल अशी अपेक्षा आहे. लॉंचनंतर याच्या किंमती आणि इतर तपशीलांबाबत अधिक माहिती उपलब्ध होईल.

Tecno Pova Slim 5G
टेक्नो पोवा स्लिम 5G (Ayan Ghosh X Account)

हे वाचलंत का :

  1. मोटोरोला रेझर 60, ॲपल आयफोन 17 मालिका आणि गॅलेक्सी S25 FE लवकरच होणार लॉंच
  2. Realme 15T 5G : 7,000mAh बॅटरीसह 2 सप्टेंबरला होणार भारतात लॉंच
  3. सॅमसंग गॅलेक्सी A17 5G : आकर्षक फीचर्स आणि किफायतशीर किंमती भारतात लॉंच

