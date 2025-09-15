ETV Bharat / technology

राष्ट्रीय शक्ती तंत्रज्ञान नेतृत्वावर अवलंबून - देबजानी घोष

राष्ट्रीय शक्ती आता तंत्रज्ञान नेतृत्व आणि नियंत्रणावर अवलंबून असेल, असे नीती आयोगाच्या देबजानी घोष यांनी ‘एआय फॉर विकसित भारत’ रोडमॅप शुभारंभात सांगितलं.

Debjani Ghosh, N. Chandrasekaran
देबजानी घोष, एन. चंद्रशेखरन (ANI)
author img

By ANI

Published : September 15, 2025 at 12:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: राष्ट्रीय शक्ती यापुढं केवळ अर्थव्यवस्थेच्या आकारावर, सैन्याच्या सामर्थ्यावर किंवा तेलसाठ्यांवर अवलंबून राहणार नाही, तर ती तंत्रज्ञान नेतृत्व आणि तंत्रज्ञान नियंत्रणावर आधारित असेल, असं नीती आयोगाच्या विशिष्ट फेलो देबजानी घोष यांनी सांगितलं. सोमवारी ‘एआय फॉर विकसित भारत रोडमॅप: द ऑपॉर्च्युनिटी फॉर एक्सलरेटेड इकॉनॉमिक ग्रोथ’ आणि ‘नीती फ्रंटियर टेक रेपॉझिटरी’च्या शुभारंभप्रसंगी त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळं देशांना जागतिक स्तरावर मानक ठरवण्याची संधी मिळेल, असंही स्पष्ट केलं.

देशाची प्रगती तंत्रज्ञानवर
देबजानी घोष यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं की, देशाची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती तसेच जागतिक प्रभाव यापुढं केवळ अर्थव्यवस्थेचा आकार, सैन्य किंवा तेलसाठे यांवर अवलंबून राहणार नाही. “राष्ट्रीय शक्ती आता तंत्रज्ञान नेतृत्व आणि तंत्रज्ञानावर नियंत्रण यावर ठरेल,” असं त्या म्हणाल्या. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सेमीकंडक्टर, क्वांटम तंत्रज्ञान आणि बायोटेक्नॉलॉजी यासारख्या क्षेत्रांत महत्वाच्या पुरवठा साखळ्यांचे नियंत्रण मिळवणारे देश जागतिक मानके ठरवण्यात पुढं असतील. “ज्या देशांना लवकर मानके ठरवता येतील, तेच देश जगाच्या दिशा ठरवण्यात निर्णायक भूमिका बजावतील,” असं घोष यांनी नमूद केलं.

त्यांनी पुढं सांगितलं की, उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या प्रवाहांचा लवकर अंदाज घेणे ही अर्धी लढाई जिंकण्यासारखं आहे. “इतिहासानं दाखवलं आहे की, जो देश लवकर प्रवाह ओळखतो आणि संशोधन व विकासात (R&D) गुंतवणूक करतो, तोच नेतृत्व करतो आणि इतर त्याचे अनुकरण करतात,” असं त्या म्हणाल्या. यामुळं भारतानं तंत्रज्ञान क्षेत्रात सक्षमता निर्माण करण्यावर आणि संशोधनावर भर देण्याची गरज आहे.

याच कार्यक्रमात टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी व्हिडीओ संदेशाद्वारे ‘एआय फॉर विकसित भारत’ रोडमॅपचे महत्व अधोरेखित केलं. ते म्हणाले, “हा रोडमॅप लॉंच करण्याची ही योग्य वेळ आहे. आपण एका टप्प्यावर आहोत, जिथं कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा स्वीकार करून आपण देशात मोठा प्रभाव निर्माण करू शकतो.” यातून तीन मुख्य उद्दिष्टे साध्य होणे अपेक्षित आहे. पहिले, भारताच्या आर्थिक वाढीच्या संभाव्यतेला गती देणे; दुसरे, तरुणांना एआयच्या युगात कौशल्य आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे; आणि तिसरे, आरोग्य, शिक्षण यासारख्या मूलभूत समस्यांचं निराकरण करणे.

‘नीती फ्रंटियर टेक रेपॉझिटरी’ हा एक निवडक मंच आहे, जो देशभरातील वास्तविक समस्यांचे निराकरण करणाऱ्या तंत्रज्ञान उपयोग प्रकरणांचा संग्रह आहे. यामुळं भारताला तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी एक मजबूत पाया मिळेल.

हे वाचलंत का :

  1. Doordarshan 66th anniversary : माहिती, शिक्षण आणि मनोरंजनाचा वारसा
  2. Fire Lens AI Camera Glasses : 19 सप्टेंबरला भारतात होणार लाँच
  3. Toyota Hyryder Hybrid vs Honda Elevate Hybrid : कोणती कार आहे सर्वात भारी?

For All Latest Updates

TAGGED:

एआय फॉर विकसित भारतदेबजानी घोषN CHANDRASEKARANDEBJANI GHOSHNITI AAYOG

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.