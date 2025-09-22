टाटा मोटर्सनं लाँच केला टाटा एसी गोल्ड प्लस मिनी ट्रक, किंमत 5.52 लाख रुपये
टाटा मोटर्सनं टाटा एसी गोल्ड प्लस मिनी ट्रक लाँच केलाय. कमी खर्चात उत्कृष्ट कामगिरी करणारा हा ट्रक व्यावसायासाठी पूरक आहे.
Published : September 22, 2025 at 9:46 AM IST
हैदराबाद : टाटा मोटर्सनं आपल्या लोकप्रिय टाटा एसी मालिकेत नवीन टाटा एसी गोल्ड प्लस मिनी ट्रक लाँच केला. या मिनी-ट्रकची किंमत 5.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, ज्यामुळं हा टाटा एसी मालिकेतील सर्वात परवडणारी डिझेल व्हेरिएंट ट्रक बनला आहे. टाटा एसी गोल्ड प्लस उद्योजकांसाठी कमी खर्चात जास्त नफा मिळवून देणारा आणि उत्कृष्ट कामगिरी देणारा ट्रक आहे. लीन नॉक्स ट्रॅप (LNT) तंत्रज्ञानानं सुसज्ज असलेला ही मिनी ट्रक पर्यावरणीय नियमांचं पालन करताना देखभाल आणि ऑपरेटिंग खर्च कमी करतो. या नवीन लाँचसह टाटा मोटर्सनं पुन्हा एकदा भारतीय उद्योजकांसाठी विश्वसनीय आणि किफायतशीर उपाय सादर केला आहे.
वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञान
टाटा एसी गोल्ड प्लस मिनी-ट्रक लीन नॉक्स ट्रॅप (LNT) तंत्रज्ञानानं युक्त आहे, ज्यामुळं डिझेल एक्झॉस्ट फ्लुइड (DEF) ची गरज नाही. यामुळं देखभाल खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो. हे तंत्रज्ञान कठोर उत्सर्जन नियमांचं पालन करतं, ज्यामुळं पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर पर्याय उपलब्ध होतो. या ट्रकमध्ये टर्बोचार्ज्ड डिकोर इंजिन आहे, जे 21 अश्वशक्ती आणि 55 एनएम टॉर्क प्रदान करतं. 900 किलोग्रॅम पेलोड क्षमता आणि विविध लोड डेक कॉन्फिगरेशनसह, हा मिनी-ट्रक विविध प्रकारच्या मालवाहतुकीसाठी योग्य आहे.
"गेल्या दोन दशकांपासून टाटा एसीनं भारतातील शेवटच्या टप्प्यातील वाहतूक क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. लाखो उद्योजकांना सक्षम करत, या वाहनानं प्रगतीला चालना दिली आहे. प्रत्येक अपग्रेडसह, आम्ही प्रगत तंत्रज्ञान, बहुमुखी वैशिष्ट्ये आणि व्यापक अनुप्रयोग सादर केले आहेत. टाटा एसी गोल्ड प्लसच्या लाँचसह, आम्ही व्यवसाय सुलभ करणे, नफा वाढवणे आणि भारतातील उद्योजकतेच्या भावनेला बळकटी देण्याचं आमचं काम करत आहोत." - पिनाकी हल्दर, उपाध्यक्ष, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हेइकल्स
टाटा मोटर्सची विस्तृत श्रेणी आणि समर्थन
टाटा मोटर्सची छोटी व्यावसायिक वाहनं आणि पिकअप पोर्टफोलिओमध्ये एसी प्रो, एसी, इंट्रा आणि योद्धा यांचा समावेश आहे. ही वाहनं 750 किलोग्रॅम ते 5 टन पेलोड क्षमतेसह उपलब्ध आहेत आणि डिझेल, पेट्रोल, सीएनजी, बाय-फ्युएल आणि इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन पर्यायांमध्ये येतात. याशिवाय, टाटा मोटर्सची संपूर्ण सेवा 2.0 कार्यक्रम ग्राहकांना एएमसी पॅकेजेस, मूळ सुटे भाग आणि 24/7 रस्त्यावर सहाय्य प्रदान करते.
टाटा एसी गोल्ड प्लस मिनी-ट्रक हे भारतीय उद्योजकांसाठी एक गेम-चेंजर आहे. कमी किंमतीत उच्च कार्यक्षमता, कमी देखभाल खर्च आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानासह, हे वाहन छोट्या आणि मध्यम व्यवसायांसाठी आदर्श आहे. टाटा मोटर्सनं पुन्हा एकदा आपला नवोन्मेष आणि ग्राहककेंद्रित दृष्टिकोन दाखवला आहे, ज्यामुळं उद्योजकांना त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एक विश्वसनीय भागीदार मिळाला आहे.
