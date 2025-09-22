ETV Bharat / technology

टाटा मोटर्सनं लाँच केला टाटा एसी गोल्ड प्लस मिनी ट्रक, किंमत 5.52 लाख रुपये

टाटा मोटर्सनं टाटा एसी गोल्ड प्लस मिनी ट्रक लाँच केलाय. कमी खर्चात उत्कृष्ट कामगिरी करणारा हा ट्रक व्यावसायासाठी पूरक आहे.

Tata ACE Gold Plus mini truck
टाटा एसी गोल्ड प्लस मिनी ट्रक (Tata)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2025 at 9:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : टाटा मोटर्सनं आपल्या लोकप्रिय टाटा एसी मालिकेत नवीन टाटा एसी गोल्ड प्लस मिनी ट्रक लाँच केला. या मिनी-ट्रकची किंमत 5.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, ज्यामुळं हा टाटा एसी मालिकेतील सर्वात परवडणारी डिझेल व्हेरिएंट ट्रक बनला आहे. टाटा एसी गोल्ड प्लस उद्योजकांसाठी कमी खर्चात जास्त नफा मिळवून देणारा आणि उत्कृष्ट कामगिरी देणारा ट्रक आहे. लीन नॉक्स ट्रॅप (LNT) तंत्रज्ञानानं सुसज्ज असलेला ही मिनी ट्रक पर्यावरणीय नियमांचं पालन करताना देखभाल आणि ऑपरेटिंग खर्च कमी करतो. या नवीन लाँचसह टाटा मोटर्सनं पुन्हा एकदा भारतीय उद्योजकांसाठी विश्वसनीय आणि किफायतशीर उपाय सादर केला आहे.

वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञान
टाटा एसी गोल्ड प्लस मिनी-ट्रक लीन नॉक्स ट्रॅप (LNT) तंत्रज्ञानानं युक्त आहे, ज्यामुळं डिझेल एक्झॉस्ट फ्लुइड (DEF) ची गरज नाही. यामुळं देखभाल खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो. हे तंत्रज्ञान कठोर उत्सर्जन नियमांचं पालन करतं, ज्यामुळं पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर पर्याय उपलब्ध होतो. या ट्रकमध्ये टर्बोचार्ज्ड डिकोर इंजिन आहे, जे 21 अश्वशक्ती आणि 55 एनएम टॉर्क प्रदान करतं. 900 किलोग्रॅम पेलोड क्षमता आणि विविध लोड डेक कॉन्फिगरेशनसह, हा मिनी-ट्रक विविध प्रकारच्या मालवाहतुकीसाठी योग्य आहे.

"गेल्या दोन दशकांपासून टाटा एसीनं भारतातील शेवटच्या टप्प्यातील वाहतूक क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. लाखो उद्योजकांना सक्षम करत, या वाहनानं प्रगतीला चालना दिली आहे. प्रत्येक अपग्रेडसह, आम्ही प्रगत तंत्रज्ञान, बहुमुखी वैशिष्ट्ये आणि व्यापक अनुप्रयोग सादर केले आहेत. टाटा एसी गोल्ड प्लसच्या लाँचसह, आम्ही व्यवसाय सुलभ करणे, नफा वाढवणे आणि भारतातील उद्योजकतेच्या भावनेला बळकटी देण्याचं आमचं काम करत आहोत." - पिनाकी हल्दर, उपाध्यक्ष, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हेइकल्स

टाटा मोटर्सची विस्तृत श्रेणी आणि समर्थन
टाटा मोटर्सची छोटी व्यावसायिक वाहनं आणि पिकअप पोर्टफोलिओमध्ये एसी प्रो, एसी, इंट्रा आणि योद्धा यांचा समावेश आहे. ही वाहनं 750 किलोग्रॅम ते 5 टन पेलोड क्षमतेसह उपलब्ध आहेत आणि डिझेल, पेट्रोल, सीएनजी, बाय-फ्युएल आणि इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन पर्यायांमध्ये येतात. याशिवाय, टाटा मोटर्सची संपूर्ण सेवा 2.0 कार्यक्रम ग्राहकांना एएमसी पॅकेजेस, मूळ सुटे भाग आणि 24/7 रस्त्यावर सहाय्य प्रदान करते.

टाटा एसी गोल्ड प्लस मिनी-ट्रक हे भारतीय उद्योजकांसाठी एक गेम-चेंजर आहे. कमी किंमतीत उच्च कार्यक्षमता, कमी देखभाल खर्च आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानासह, हे वाहन छोट्या आणि मध्यम व्यवसायांसाठी आदर्श आहे. टाटा मोटर्सनं पुन्हा एकदा आपला नवोन्मेष आणि ग्राहककेंद्रित दृष्टिकोन दाखवला आहे, ज्यामुळं उद्योजकांना त्यांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी एक विश्वसनीय भागीदार मिळाला आहे.

हे वाचलंत का :

  1. 2025 मधील भारतातील सर्वोत्तम बजेट इलेक्ट्रिक हॅचबॅक : MG Comet EV, Tata Tiago EV आणि Citroën eC3
  2. किआ EV6 vs ह्युंदाई आयोनिक 5: रेंज, किंमत आणि कामगिरीच्या बाबतीत कोणती कार आहे सर्वोत्तम?
  3. टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

For All Latest Updates

TAGGED:

TATA ACE GOLD PLUS MINI TRUCKTATA ACE GOLD PLUS MINIटाटा एसी गोल्ड प्लस मिनीACE GOLD PLUS MINI TRUCKTATA ACE GOLD PLUS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.