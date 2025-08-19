ETV Bharat / technology

Tata Avinya 2025 लवकरच होतोय भारतात लॉंच, अत्याधुनिक केबिन डिझाइन आणि उत्कृष्ट कामगिरी - TATA AVINYA 2025 LAUNCH SOON

Tata Avinya 2025 SUV आकर्षक डिझाइन, अल्ट्रा-लक्झरी वैशिष्ट्ये आणि शक्तिशाली कामगिरीसह टाटा मोटर्सची नवी इलेक्ट्रिक SUV लवकरच भारतात होतेय लॉंच.

Tata Avinya 2025
Tata Avinya 2025 (Tata)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 9:02 AM IST

हैदराबाद : भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा ट्रेंड वाढत आहे. तुम्ही आकर्षक डिझाइन, अल्ट्रा-लक्झरी वैशिष्ट्ये आणि शक्तिशाली कामगिरी असलेलं इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर टाटा मोटर्स तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकते. टाटा मोटर्स लवकरच आपली नवीन इलेक्ट्रिक कार,टाटा अविन्या, भारतीय बाजारात सादर करणार आहे. ही पूर्णपणे इलेक्ट्रिक SUV अत्याधुनिक केबिन डिझाइन आणि उत्कृष्ट कामगिरीसह येत आहे. चला, 2025 च्या टाटा अविन्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया...

Tata Avinya 2025 वैशिष्ट्ये
टाटा अविन्या ही एक कॉन्सेप्ट कार आहे, जी अनेक आधुनिक आणि आरामदायी वैशिष्ट्यांसह येणार आहे. या SUV मध्ये मोठे सेंट्रल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आहे, जे कनेक्टेड कार सर्व्हिसेस, सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि अनेक USB-C पोर्ट्ससह सुसज्ज आहे. याशिवाय, केबिनमध्ये अधिक जागा, पर्यावरणपूरक सामग्रीचा वापर आणि अत्याधुनिक लायटिंग सिस्टम यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. टाटानं या वाहनात स्मार्ट की, बटरफ्लाय दरवाजे आणि प्रीमियम लेदर सीट्स यासारख्या नाविन्यपूर्ण कल्पना समाविष्ट केल्या आहेत, ज्यामुळे केबिनला आलिशान लूक मिळतो.

Tata Avinya 2025 SUV सुरक्षा
सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून, टाटा अविन्या जनरेशन 3 प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे, जी मजबूत क्रॅश संरक्षणासाठी डिझाइन केली आहे. यात प्रगत ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS), अनेक एअरबॅग्स आणि इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल यासारख्या सुविधा उपलब्ध असतील. हे वैशिष्ट्य वाहनाला सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवतंय.

Tata Avinya 2025 इंजिन आणि कामगिरी
टाटा अविन्या हे पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहन आहे, जे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर आणि मोठ्या बॅटरी पॅकसह येणार आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, या SUV ची लाँग-रेंज आवृत्ती एका पूर्ण चार्जवर सुमारे 500 किमी पर्यंतची रेंज देईल. याशिवाय, टाटानं अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञानाचा उल्लेख केला आहे, ज्यामुळं वाहन कमी वेळेत मोठ्या प्रमाणात रेंज मिळवू शकतं. उदाहरणार्थ, 70-80 kWh लिथियम-आयन बॅटरीसह, हे वाहन DC फास्ट चार्जरद्वारे 30-40 मिनिटांत 80% पर्यंत चार्ज होऊ शकतं, तर स्टँडर्ड होम चार्जरनं पूर्ण चार्ज होण्यास 7-8 तास लागतील. यामुळं लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी आणि रोजच्या वापरासाठी हे वाहन अत्यंत सोयीचं ठरेल.

रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग तंत्रज्ञान
टाटा अविन्याची कामगिरी देखील प्रभावी आहे. यात सिंगल किंवा ड्युअल मोटर सेटअप उपलब्ध असेल, ज्यामुळं ऑल-व्हील-ड्राइव्ह (AWD) पर्याय मिळेल. याची टॉप स्पीड 150-170 किमी/तास असण्याची शक्यता आहे, आणि 0-100 किमी/तास गती 7-8 सेकंदांत मिळू शकते. रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग तंत्रज्ञानामुळं ऊर्जेची कार्यक्षमता वाढेल आणि रेंज आणखी सुधारेल.

Tata Avinya 2025 लॉंच आणि किंमत
टाटा अविन्या 2025 मध्ये भारतीय बाजारात लॉच होण्याची अपेक्षा आहे. त्याची प्री-लॉन्च बुकिंग काही महिन्यांपूर्वी सुरू होऊ शकते. या वाहनाची किंमत 20-30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) असण्याचा अंदाज आहे, जे त्याच्या प्रीमियम वैशिष्ट्यांना आणि तंत्रज्ञानाला साजेसं आहे. टाटा अविन्या MG ZS EV, Hyundai Kona Electric आणि BYD Atto 3 यासारख्या वाहनांशी स्पर्धा करेल.

टाटा अविन्या हे भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात एक क्रांतिकारी पाऊल ठरण्याची शक्यता आहे. कारचं भविष्यवादी डिझाइन, प्रीमियम वैशिष्ट्ये, शक्तिशाली कामगिरी आणि दीर्घ रेंज यामुळं ती ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. टाटा मोटर्सनं या वाहनाद्वारे इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या भविष्याला नवीन दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. लॉंचच्या तारखेची आणि अधिक अपडेट्सची प्रतीक्षा करताना, टाटा अविन्या निश्चितच भारतीय रस्त्यांवर आपली छाप पाडेल.

