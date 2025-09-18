ETV Bharat / technology

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

टाटा अल्ट्रॉझच्या फेसलिफ्टनं भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवलं आहे. नवीन लूक, फीचर्ससह ही हॅचबॅक आता आणखी सुरक्षित झालीय.

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2025 at 9:38 AM IST

हैदराबाद : टाटा मोटर्सनं अलीकडेच आपली लोकप्रिय हॅचबॅक अल्ट्रॉझची फेसलिफ्ट आवृत्ती लाँच केली आहे, ज्याची सुरुवातीची किंमत 6.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. या अपडेटसह, अल्ट्रॉझला नवीन लूक आणि अनेक नवीन फीचर्स मिळाले आहेत. आता, या हॅचबॅकनं भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवून एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. यामुळं टाटा अल्ट्रॉझ ही भारतीय बाजारपेठेतील सर्वात सुरक्षित हॅचबॅकपैकी एक ठरली आहे.

भारत एनसीएपीच्या वेबसाइटनुसार, टाटा अल्ट्रॉझनं प्रौढ प्रवासी संरक्षण (Adult Occupant Protection) मध्ये 32 पैकी 29.65 गुण मिळवले. फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बॅरियर टेस्टमध्ये, या हॅचबॅकने 16 पैकी 15.55 गुण मिळवले, ज्यामुळे ड्रायव्हर आणि सहप्रवाशाच्या छाती आणि मांडीला चांगलं संरक्षण मिळाल्याचं दिसून आलं. तसंच, साइड मूव्हेबल डिफॉर्मेबल बॅरियर टेस्टमध्ये अल्ट्रॉझनं 16 पैकी 14.11 गुण मिळवले.

बाल प्रवासी संरक्षण
बाल प्रवासी संरक्षण (Child Occupant Protection) टेस्टमध्ये, टाटा अल्ट्रॉझने 49 पैकी 44.90 गुण मिळवले. 18 महिन्यांचे आणि तीन वर्षांचे बालक डमीजसाठी रिव्हर्स-फेसिंग सीट्सवर आयसोफिक्स अँकरेज आणि सपोर्ट लेग्स वापरल्यास पूर्ण संरक्षण मिळाल्याचे दिसून आलं. यामध्ये डायनॅमिक स्कोअर 24 पैकी 23.90, वाहन मूल्यांकन स्कोअर 9 आणि सीआरएस इन्स्टॉलेशन स्कोअर 12 पैकी 12 असे मिळाले. भारत एनसीएपीनुसार, टाटा अल्ट्रॉझच्या क्रॅश टेस्टचे निकाल सर्व व्हेरिएंट्ससाठी लागू आहेत, ज्यात स्मार्ट, प्युअर, प्युअर एस, क्रिएटिव्ह, क्रिएटिव्ह एस, अकॉम्प्लिश्ड एस आणि टॉप-एंड अकॉम्प्लिश्ड+ एस यांचा समावेश आहे.

टाटा अल्ट्रॉझमध्ये सिक्स एअरबॅग्स (स्टँडर्ड), एबीएससह ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), हिल होल्ड असिस्ट, रिअर पार्किंग सेन्सर्स आणि 360-डिग्री कॅमेरा यासारखी विस्तृत सुरक्षा वैशिष्ट्ये आहेत.

अल्ट्रॉझ तीन पॉवरट्रेन पर्यायांसह उपलब्ध आहे: 1.2L रिव्हॉट्रॉन पेट्रोल इंजिन, 1.2L आयसीएनजी इंजिन आणि 1.5L रिव्होटॉर्क डिझेल इंजिन. याची किंमत 6.89 लाख रुपयांपासून सुरू होऊन 11.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पर्यंत आहे. टाटा अल्ट्रॉझनं आपल्या उत्कृष्ट डिझाइन, आधुनिक फीचर्स आणि आता 5-स्टार सेफ्टी रेटिंगसह भारतीय हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये आपले स्थान आणखी मजबूत केलं आहे. सुरक्षित आणि स्टायलिश वाहन शोधणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

TATA ALTROZ

