सुशीला कार्की : नेपाळच्या निदर्शकांनी डिस्कॉर्डवर पहिल्या महिला पंतप्रधानांची कशी निवड केली?

नेपालमध्ये जेन झेड आंदोलकांनी सोशल मीडियाचा वापर करत डिस्कॉर्डवर माजी मुख्य न्यायमूर्ती सुशीला कार्की यांना पंतप्रधान म्हणून निवडलंय.

Sushila Karki
Sushila Karki (Ap)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 13, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरतेमुळं जेन झेड आंदोलकांनी डिस्कॉर्ड नावाच्या चॅट ऍपचा वापर करून देशाच्या पुढील नेत्याची निवड केली. माजी मुख्य न्यायमूर्ती सुशीला कार्की यांना 130,000 हून अधिक सदस्य असलेल्या 'यूथ अगेन्स्ट करप्शन' सर्व्हरवरून 7,713 मतांसह बहुमत मिळालं. ही घटना जगभरात चर्चेचा विषय ठरली असून, डिस्कॉर्डची भूमिका एका क्रांतीच्या साधनाची ठरली आहे. काठमांडूमधील कर्फ्यू उठवण्यात आला असला तरी, ही डिजिटल क्रांती नेपाळच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे.

26 सोशल मीडिया ऍप्सवर बंदी
नेपालमध्ये गेल्या काही दिवसांत राजकीय उलथापालथ सुरू आहे. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारनं इन्स्टाग्राम, फेसबुकसह 26 सोशल मीडिया ऍप्सवर बंदी घातली होती, ज्यामुळं जेन झेड आंदोलकांनी मोठा रोष व्यक्त केला होता. त्यानंतर भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू झालेल्या आंदोलनानं हिंसक रूप धारण केलं, ज्यात 51 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. यावेळी आंदोलकांनी नेपाळची संसदेलासुद्धा आग लावली. त्यानंतर लष्करानं परिस्थिती हाताळत काठमांडूमध्ये कर्फ्यू लागू केला होता. आज, कर्फ्यू आणि निर्बंध हटवण्यात आले आहेत. दरम्यानं काल सुशीला कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधानपदी शपथ घेतली आहे. या नेमणुकीमागं डिस्कॉर्डवरील मतदानाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

काय आहे डिस्कॉर्ड?
डिस्कॉर्ड हा एक सोशल प्लॅटफॉर्म आहे, जी मे 2015 मध्ये जेसन सिट्रॉन आणि स्टॅनिस्लाव विश्नेवस्की यांनी लाँच केला होता. सुरुवातीला गेमर्ससाठी डिझाइन केलेलं हे ऍप, गेम मित्रांशी चॅट करण्यासाठी बनवलं होतं. दोन्ही संस्थापक आधी गेमिंग प्लॅटफॉर्म्स तयार करत होते, त्यामुळं त्यांना गेमच्या कामगिरीवर परिणाम न होणारी चॅट सेवा हवी होती. वर्षाच्या शेवटी 2026 पर्यंत याचे 25 दशलक्ष वापरकर्ते होचे. कोविड महामारीत याची लोकप्रियता आणखी वाढली. आता डिस्कॉर्ड स्वतःला कम्युनिकेशन प्लॅटफॉर्म म्हणून घेतंय.ज्यात टेक्स्ट, ऑडिओ, व्हिडिओ चॅनेल्स, स्क्रीन शेअरिंग, स्ट्रीमिंग आणि मॉडरेशन टूल्स आहेत.

जेन झेड आंदोलकांनी डिस्कॉर्डचा कसा वापर केला?
सोशल मीडिया बंदीमुळं आंदोलक डिस्कॉर्डकडं वळले. 'यूथ अगेन्स्ट करप्शन' सर्व्हरवर 130,000 हून अधिक सदस्य सामील झाले, ज्यात नेपाळबाहेरील लोकही सहभागी झाले. ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर, सर्व्हरवर पुढील नेत्यावर चर्चा झाली. 10 सप्टेंबरपर्यंत सहमती झाली आणि कार्की यांना बहुमत मिळालं. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल आणि लष्करप्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल यांची भेट घेतली. ही निवड अनौपचारिक असली तरी, लष्करानं डिस्कॉर्ड आयोजकांशी चर्चा केली आणि कार्की यांना मान्यता दिली. काहींनी त्यांच्या राजकीय संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केले, पण त्यांची भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा आंदोलकांना पटली.

जेन झेड आंदोलकांमध्ये डिस्कॉर्ड झालं लोकप्रिय?
डिस्कॉर्डची रचना जेन झेडला साजेशी आहे. यात घोषणा, फॅक्ट-चेकिंग, अपडेट्स, न्यूज डम्प्स, प्रश्नपीट, इमर्जन्सी हेल्पलाइन्स आणि जनरल चर्चेसाठी वेगवेगळे चॅनेल्स आहेत. ही रचना माहितीचा प्रवाह सुलभ करते. त्यामुळं नेपाळमध्ये हा प्लॅटफॉर्म क्रांतीचं प्रतिक ठरलंय. काहींच्या मते, ही जगातील पहिली 'इंटरनेट-नेटिव्ह' क्रांती आहे.

ही घटना डिजिटल युगातील लोकशाहीची नवी दिशा दर्शवतेय.माजी मुख्य न्यायमूर्ती सुशीला कार्की(वय 73), भ्रष्टाचारविरोधी म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांच्या नेतृत्वात निवडणुकीपर्यंत अंतरिम सरकार जाणार आहे. जेन झेड आंदोलनाची ही शक्ती भविष्यात इतर देशांसाठी प्रेरणादायी ठरण्याची शक्यता आहे.

