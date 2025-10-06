ETV Bharat / technology

2025 मधील पहिला सुपरमून : आज रात्री दिसणार सर्वात मोठा चंद्र

आज रात्री चंद्र पृथ्वीच्या जवळ येत असल्यानं मोठा, तेजस्वी दिसेल. 2025 मधील हा पहिला सुपरमून असून, नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये आणखी दोन सुपरमून दिसतील.

Supermoon 2025, First Supermoon Of The Year
सुपरमून (Canva)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : सोमवारी रात्री चंद्र हा पृथ्वीच्या जवळ येत असल्यानं नेहमीपेक्षा किंचित मोठा आणि तेजस्वी दिसणार आहे. यंदाचा हा पहिला सुपरमून आहे, आणि 2025 मध्ये आणखी दोन सुपरमून नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये दिसतील. भारतात हा खगोलीय चमत्कार 6 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी आणि 7 ऑक्टोबरच्या पहाटेपर्यंत दिसेल. चंद्राची पृथ्वीभोवतीची कक्षा ही परिपूर्ण वर्तुळाकार नसून लंबवर्तुळाकार आहे, त्यामुळं त्याचं पृथ्वीपासूनचं अंतर बदलतं. जेव्हा पूर्ण चंद्र पृथ्वीच्या सर्वात जवळच्या बिंदूवर, म्हणजेच पेरीजीवर येतो, तेव्हा सुपरमून दिसतो.

चंद्र दिुसणार 14 टक्के मोठा
नासाच्या मते, चंद्र प्रत्येक 27 दिवसांच्या कक्षेत पेरीजी (सुमारे 3,63,300 किमी) आणि अपोजी (सुमारे 4,05,500 किमी) या दोन बिंदूंवरून जातो. जेव्हा पूर्ण चंद्र पेरीजीच्या 90 टक्के अंतरात येतो, तेव्हा त्याला सुपरमून म्हणतात. यंदाच्या ऑक्टोबरमधील सुपरमूनमुळं चंद्र हा 14 टक्के मोठा आणि 30 टक्के अधिक तेजस्वी दिसेल. या वेळी चंद्र पृथ्वीपासून सुमारे 3,61,459 किमी अंतरावर असेल.

सुपरमून इतरांपेक्षा अधिक तेजस्वी
सुपरमून हा शब्द खगोलशास्त्रातील अधिकृत संज्ञा नसली, तरी तो खगोलप्रेमींमध्ये लोकप्रिय आहे. प्रत्येक सुपरमून एकसारखा नसतो; काही सुपरमून इतरांपेक्षा अधिक तेजस्वी आणि मोठे दिसतात. नोव्हेंबरमधील सुपरमून हा यंदाचा सर्वात जवळचा सुपरमून असेल, तर डिसेंबरमधील सुपरमून देखील लक्षवेधी असेल. नासाच्या म्हणण्यानुसार, सुपरमूनमुळं चंद्राचा आकार आणि तेज हे नेहमीच्या पूर्ण चंद्रापेक्षा किंचित जास्त असते, परंतु हे बदल डोळ्यांना सहजासहजी जाणवत नाहीत. यासाठी नियमित चंद्राच्या रात्रींची तुलना करावी लागते.

सुपरमूनचा पृथ्वीवरही परिणाम
सुपरमूनचा पृथ्वीवरही परिणाम होतो. चंद्र पृथ्वीच्या जवळ असल्याने समुद्रातील भरती-ओहोटी नेहमीपेक्षा अधिक प्रभावी असतात. कधीकधी सुपरमून चंद्रग्रहणासारख्या इतर खगोलीय घटनांशी संनादतो, ज्यामुळं तो आणखी रोमांचक बनतो. यंदाच्या ऑक्टोबरमधील सुपरमून हा स्वतंत्रपणे दिसेल, परंतु 2026 मध्ये दोन चंद्रग्रहणे होणार आहेत: मार्चमध्ये पूर्ण चंद्रग्रहण, जे उत्तर अमेरिका, आशिया आणि ऑस्ट्रेलियात दिसेल, आणि ऑगस्टमध्ये आंशिक चंद्रग्रहण, जे अमेरिका, आफ्रिका आणि युरोपमधून दिसेल.

भारतातील अनेक भागांमध्ये दिसणार सुपरमून
सुपरमून पाहण्यासाठी विशेष साधनांची गरज नाही; फक्त मोकळे आकाश यासाठी पुरेसा आहे. हा सुपरमून भारतातील अनेक भागांमध्ये हा सुपरमून स्पष्टपणे दिसेल. खगोलप्रेमींसाठी ही एक अविस्मरणीय संधी आहे, जिथे चंद्राचा तेजस्वी आणि भव्य अवतार अनुभवता येईल. येत्या नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमधील सुपरमूनसाठीही खगोलप्रेमी आतुर आहेत.

