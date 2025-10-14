स्पेसएक्सच्या स्टारशिपचे यशस्वी उड्डाण: मंगळ आणि चंद्र मोहिमांसाठी नवीन आशा
मंगळ आणि चंद्र मोहिमांसाठी नवीन आशा निर्माण झाली आहे. कारण एलन मस्क यांच्या स्पेसएक्सच्या स्टारशिपनं यशस्वी उड्डाण करत इतिहास रचला आहे.
Published : October 14, 2025 at 3:34 PM IST
हैदराबाद: स्पेसएक्सनं सोमवारी आपल्या विशाल स्टारशिप रॉकेटची आणखी एक यशस्वी उड्डाण चाचणी पूर्ण केली.या उड्डाणात रॉकेटनं अर्ध्या जगाचा प्रवास करत एक मॉक सॅटेलाइट यशस्वीपणे तैनात केलं. टेक्सासच्या दक्षिण टोकावरून उड्डाण केलेल्या या रॉकेटने अंतराळातील प्रवासानंतर हिंदी महासागरात नियंत्रित लँडिंग केली. स्पेसएक्सचे संस्थापक आणि सीईओ एलोन मस्क यांनी या यशस्वी उड्डाणाला मंगळ मोहिमेच्या दिशेनं महत्त्वाचं पाऊल म्हटंल आहे.
Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg— SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025
जगातील सर्वात शक्तिशाली स्पेसएक्सच्या स्टारशिप रॉकेटनं सोमवारी टेक्सासमधील स्टारबेस येथून यशस्वी उड्डाण केलं. या चाचणी उड्डाणादरम्यान रॉकेटचा बूस्टर वेगळा होऊन मेक्सिकोच्या आखातात नियंत्रितपणे उतरला, तर अंतराळयानानं अंतराळातील प्रवास पूर्ण करून हिंदी महासागरात लँडिंग केलं. या मिशनमधील कोणतेही घटक परत मिळवले गेले नाहीत, परंतु यशस्वी लँडिंगमुळं स्पेसएक्सच्या भविष्यातील योजनांना बळ मिळालं आहे. स्पेसएक्सच्या डॅन ह्यूट यांनी या यशस्वी लँडिंगनंतर "पृथ्वीवर परत स्वागत, स्टारशिप!"अशी घोषणा केली.
हे स्टारशिपचं 11 वी पूर्ण-प्रमाण चाचणी उड्डाण होती. एलोन मस्क यांनी सांगितलं की, त्यांनी प्रथमच लाँच कंट्रोलच्या बाहेरून हे उड्डाण पाहिलं आणि त्यांना हा अनुभव "खूप प्रत्यक्ष" वाटला. मस्क यांच्या मते, स्टारशिप मंगळावर मानवी वसाहत स्थापन करण्याच्या त्यांच्या स्वप्नाचा महत्त्वाचा भाग आहे. दुसरीकडं, नासाला 2030 पर्यंत चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर अंतराळवीर उतरवण्यासाठी स्टारशिपची गरज आहे. नासाचे कार्यकारी प्रशासक शॉन डफी यांनी X वर टिप्पणी केली, "चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर अमेरिकन अंतराळवीर उतरवण्याच्या दिशेनं आणखी एक मोठं पाऊल आहे."
या मिशनमध्ये स्टारशिपनं आठ मॉक स्टारलिंक सॅटेलाइट्स वाहून नेले आणि भविष्यातील रीएंट्री प्रक्रियेसाठी विविध युक्त्या तपासल्या. मिशनची वेळ 60 मिनिटांहून अधिक होती, आणि यामध्ये अंतराळयानाच्या विशेष युक्त्यांचा समावेश होता. ऑगस्टमधील यशस्वी चाचणी उड्डाणानंतर, यावेळी देखील रॉकेटनं समान उद्दिष्टे साध्य केली. स्पेसएक्स सध्या केप कॅनव्हेरल येथील आपली सुविधा स्टारशिप आणि फाल्कन रॉकेट्ससाठी सुसज्ज करत आहे, जे नासाच्या आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक मोहिमांसाठी वापरलं जातं.
या यशस्वी उड्डाणामुळं स्पेसएक्सच्या अंतराळ संशोधनातील प्रगतीला नवीन दिशा मिळाली आहे. स्टारशिपच्या यशस्वी चाचण्यांमुळं मंगळ आणि चंद्र मोहिमांच्या शक्यता अधिक मजबूत झाल्या आहेत. भविष्यातील चाचण्यांमध्ये रॉकेटच्या पुनर्वापरक्षमतेवर लक्ष केंद्रित केलं जाईल, जे अंतराळ प्रवासाचा खर्च कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
हे वाचलंत का :