स्पॉटिफायनं सादर केलं मिक्स वैशिष्ट्य : डीजे शैलीतील तयार करा वैयक्तिक प्लेलिस्ट - SPOTIFY MIX DJ STYLE

स्पॉटिफाय मिक्स वैशिष्ट्ये सादर करण्यात आलंय. ज्यात ट्रान्झिशन, स्टिकर्स आणि कव्हर आर्ट तुम्ही जोडू शकता. तसंच डीजे शैलीतील वैयक्तिक प्लेलिस्ट तयार करू शकता.

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 10:22 AM IST

हैदराबाद : स्पॉटिफायनं प्रीमियम वापरकर्त्यांसाठी ‘मिक्स’ नावाचं एक नवीन वैशिष्ट्य सादर केलं आहे. त्यामुळं तुम्ही आता डीजे-शैलीतील प्लेलिस्ट तयार करू शकता. या वैशिष्ट्याद्वारे वापरकर्ते फेड, ब्लेंड आणि राइज यांसारख्या ट्रान्झिशन पर्यायांचा वापर करू शकतात, तसंच स्टिकर्स, लेबल्स आणि स्वतःचे कव्हर आर्ट जोडून प्लेलिस्ट बनवू शकतात. सध्या हे वैशिष्ट्य जागतिक स्तरावर बहुतांश प्रीमियम ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. आयओएस अॅप अपडेट केलेलं वापरकर्ते या वैशिष्ट्याचा लाभ घेऊ शकतात.

स्पॉटिफायच्या ‘मिक्स’ वैशिष्ट्यामुळे प्रीमियम वापरकर्त्यांना त्यांच्या प्लेलिस्टला व्यावसायिक डीजेप्रमाणे आकार देता येणार आहे. कोणतीही प्लेलिस्ट उघडून टूलबारमधील ‘मिक्स’ पर्याय निवडल्यास वापरकर्ते गाण्यांमधील ट्रान्झिशन शैली तयार करू शकतात. वेव्हफॉर्म्स आणि बीट डेटा वापरून प्रत्येक ट्रान्झिशनसाठी योग्य जागा निश्चित करता येते. याशिवाय, EQ, इफेक्ट्स आणि व्हॉल्यूम यांसारख्या सेटिंग्जमध्ये बदल करून संगीत मिश्रणाचा अनुभव अधिक आकर्षक बनवता येतो. नवख्या मिक्सर्ससाठी स्पॉटिफाय प्रत्येक गाण्याचा की आणि बीट्स प्रति मिनिट (BPM) स्वयंचलितपणे दर्शवते, ज्यामुळं मिक्सिंग प्रक्रिया सुलभ होते.

नऊ अब्ज प्लेलिस्ट तयार
स्पॉटिफायच्या मते, आतापर्यंत प्लॅटफॉर्मवर सुमारे नऊ अब्ज प्लेलिस्ट तयार झाल्या आहेत. हे वैशिष्ट्य विशेषतः प्लेलिस्ट तज्ज्ञ आणि संगीतप्रेमींसाठी डिझाइन केलं आहे. प्रीमियम वापरकर्ते त्यांच्या मिक्स केलेल्या प्लेलिस्ट्स जतन करू शकतात, मित्रांसोबत शेअर करू शकतात आणि इतर प्रीमियम ग्राहकांना एकत्रितपणे प्लेलिस्ट तयार करण्यासाठी आमंत्रित करू शकतात. मिक्स संपल्यानंतर, ‘मिक्स’ बटण पुन्हा दाबून वापरकर्ते पारंपरिक प्लेलिस्ट स्वरूपात परत जाऊ शकतात. स्मूथ ट्रान्झिशनसाठी स्पॉटिफायनं हाऊस आणि टेक्नो यांसारख्या प्री-प्रोड्यूस्ड संगीताची शिफारस केली आहे, कारण अशी गाणी सहज मिसळली जाऊ शकतात.

प्लेलिस्टसाठी विशेष स्टिकर्स
वापरकर्ते मिक्स केलेल्या प्लेलिस्टसाठी विशेष स्टिकर्स आणि लेबल्स जोडू शकतात, तसंच स्वतःचे कव्हर आर्ट डिझाइन करू शकतात. ‘ऑटो’ पर्याय निवडल्यास त्वरित मिश्रण तयार होतं, तर सेटिंग्जद्वारे फेड किंवा राइज यांसारख्या प्रीसेट शैली लागू करता येतात. वापरकर्ते व्हॉल्यूम, EQ आणि इफेक्ट्स यांसारख्या विशिष्ट सेटिंग्जसह प्रयोग करू शकतात आणि वेव्हफॉर्म्स व बीट डेटा वापरून ट्रान्झिशनसाठी सर्वोत्तम जागा शोधू शकतात. तयार झालेली प्लेलिस्ट ‘सेव्ह’ करून ऐकता येते आणि मित्रांसोबत शेअर करता येते.

स्पॉटिफायनं नमूद केले की, हे वैशिष्ट्य त्यांच्या अलीकडील अपडेट्सशी सुसंगत आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना ऐकण्याच्या अनुभवावर अधिक नियंत्रण मिळतं. यामध्ये प्लेलिस्ट जोडणे, क्रमवारी लावणे, डिस्कव्हर वीकली शैली बदलणे, गाणी स्नूझ करणे आणि AI DJ सोबत चॅट करणे यांचा समावेश आहे. आयओएस 26 डेव्हलपर बीटामध्ये उपलब्ध असलेले ऑटोमिक्स फंक्शन वापरकर्त्यांना डीजेप्रमाणे मिक्सिंगचा अनुभव देते.

