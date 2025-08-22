हैदराबाद : स्पॉटिफायनं इंस्टाग्रामवर दोन नवीन वैशिष्ट्ये सादर केली आहेत, ज्यामुळं संगीत शेअरिंग अधिक आकर्षक बनलं आहे. या वैशिष्ट्यांमध्ये इंस्टाग्राम स्टोरीजमध्ये ऑडिओ प्रीव्ह्यू आणि इंस्टाग्राम नोट्समध्ये रिअल-टाइम संगीत शेअरिंगचा समावेश आहे. या नवीन अपडेट्समुळं वापरकर्ते त्यांच्या मित्रांसोबत संगीत सहज शेअर करू शकतात आणि नवीन गाण्यांचा आनंद घेऊ शकतात. हे अपडेट्स संगीत प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाच्या वाढत्या ट्रेंडचा भाग आहेत, ज्यामुळं वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक छान होईल.
ऑडिओ क्लिप्स करा शेअर
स्पॉटिफायनं इंस्टाग्रामवरील संगीत शेअरिंगला नवीन आयाम दिला आहे. आता वापरकर्ते त्यांच्या इंस्टाग्राम स्टोरीजमध्ये गाण्यांचे छोटे ऑडिओ क्लिप्स शेअर करू शकतात. जेव्हा तुम्ही स्पॉटिफायवरून एखादे गाणे स्टोरीवर शेअर करता, तेव्हा त्या गाण्याचा एक छोटा ऑडिओ हिस्सा स्वयंचलितपणे प्ले होतो. यामुळं तुमच्या मित्रांना गाण्याची झलक मिळते. जर त्यांना ते आवडलं, तर ते म्युझिक स्टिकरवर टॅप करून संपूर्ण गाणे स्पॉटिफायवर ऐकू शकतात. याशिवाय, गाण्याच्या शीर्षकावर टॅप करून वापरकर्ते गाण्याची माहिती पाहू शकतात, संबंधित रील्स एक्सप्लोर करू शकतात आणि गाणे थेट त्यांच्या स्पॉटिफाय “Liked Songs” प्लेलिस्टमध्ये जतन करू शकतात. यामुळं मित्रांच्या स्टोरीजमधून नवीन संगीत शोधणे आणि जतन करणं सोपं आणि मजेदार झालं आहे.
दुसऱ्या नवीन वैशिष्ट्यामध्ये, इंस्टाग्राम नोट्स आता स्पॉटिफायसह रिअल-टाइम संगीत शेअरिंगला समर्थन देतात. या एकत्रीकरणामुळं वापरकर्ते त्यांचे आवडते गाणे किंवा सध्या ऐकत असलेले गाणे थेट नोट्सद्वारे शेअर करू शकतात. जेव्हा हे वैशिष्ट्य सक्षम केलं जातं, तेव्हा नोट स्वयंचलितपणे अपडेट होऊन सध्या प्ले होत असलेले गाणे किंवा पुढील 30 मिनिटांत प्ले होणारे गाणे दाखवते. मित्र या नोट्सला थेट प्रतिसाद देऊ शकतात किंवा गाणे त्यांच्या लायब्ररीत जतन करू शकतात. स्पॉटिफायमध्ये एक नवीन शेअर पर्याय देखील जोडला गेला आहे, ज्यामुळं कोणतंही गाणे थेट इंस्टाग्राम नोट्सवर पोस्ट करणं सोपं झालं आहे.
इंस्टाग्राम नोट्सवर स्पॉटिफाय संगीत कसं शेअर कराल
- इंस्टाग्रामवर नोट तयार करताना म्युझिक सिम्बॉलवर टॅप करा.
- ऑडिओ ब्राउझरमध्ये “Share from Spotify” निवडा.
- जर स्पॉटिफायवर संगीत प्ले होत असेल, तर नोट स्वयंचलितपणे सध्याचे गाणे दाखवते; अन्यथा, पुढील 30 मिनिटांत प्ले होणारे गाणे दर्शवते.
- इच्छेनुसार नोटमध्ये मजकूर जोडा.
- शेअर बटणावर टॅप करून नोट पोस्ट करा.
या अपडेट्स संगीत प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाच्या एकीकरणाच्या वाढत्या ट्रेंडचा भाग आहेत. यापूर्वी अॅपल म्युझिकनेही अशा प्रकारची वैशिष्ट्ये सादर केली होती. स्पॉटिफायनं नुकतीच आपल्या सशुल्क सबस्क्रिप्शनच्या किमती जागतिक स्तरावर वाढवल्या आहेत, परंतु या नवीन वैशिष्ट्यांमुळं वापरकर्त्यांचा अनुभव अधिक आकर्षक होण्याची अपेक्षा आहे.
Conclusion: