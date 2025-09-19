सूर्यग्रहण 2025 : कधी आणि कुठे पहायचं?, सूर्यग्रहण पाहण्यासाठी सुरक्षित टिप्स
21 सप्टेंबर 2025 रोजी दक्षिण गोलार्धात आंशिक सूर्यग्रहण दिसेल. सुर्यग्रहण पाहण्यासाठी सुरक्षित चष्मे आवश्यक आहेत.
Published : September 19, 2025 at 3:21 PM IST
हैदराबाद : येत्या 21 सप्टेंबर 2025 रोजी खगोलप्रेमींसाठी एक अविस्मरणीय खगोलीय घटना घडणार आहे. या दिवशी दक्षिण गोलार्धात आंशिक सूर्यग्रहण दिसणार आहे, जे विशेषत: दक्षिण न्यूझीलंड आणि पूर्व ऑस्ट्रेलियातील सिडनी, मेलबर्नसारख्या शहरांमध्ये स्पष्टपणे दिसेल. हे ग्रहण पूर्ण सूर्यग्रहण नसलं तरी सूर्याच्या 80-85% भाग झाकला जाईल, ज्यामुळं आकाशात एक अद्भुत दृश्य निर्माण होईल. सुरक्षितपणे हे ग्रहण पाहण्यासाठी विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. भारतात हे ग्रहण थेट दिसणार नसलं तरी, ऑनलाइन प्रसारण आणि लाइव्ह स्ट्रीमिंगद्वारे तुम्ही या निसर्गाच्या चमत्काराचा आनंद घेऊ शकता.
आंशिक सूर्यग्रहण कुठं दिसणार
नासाच्या माहितीनुसार, 21 सप्टेंबर 2025 रोजी होणारे हे आंशिक सूर्यग्रहण दक्षिण गोलार्धातील काही भागांमध्ये सकाळी दिसेल. न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 22 सप्टेंबरच्या पहाटे हे ग्रहण पाहता येईल, कारण तेथील वेळ भारतापेक्षा पुढे आहे. या ग्रहणादरम्यान चंद्र सूर्याच्या समोर येऊन त्याचा काही भाग झाकेल, ज्यामुळं सूर्य चंद्रकोरसारखा दिसेल. दक्षिण न्यूझीलंडमधील दृश्य विशेषत: आकर्षक असेल, कारण सूर्योदयाच्या वेळी सूर्याचा आकार लहान चंद्रकोरसारखा दिसेल. ऑस्ट्रेलियातील सिडनी, मेलबर्न आणि होबार्ट येथेही ग्रहण स्पष्ट दिसेल. अंटार्क्टिकेतील काही दुर्गम ठिकाणांवर सूर्याचा सर्वाधिक भाग झाकला जाईल, तर फिजी आणि टोंगा सारख्या पॅसिफिक बेटांवर कमी प्रमाणात ग्रहण दिसेल.
थेट सूर्याकडं पाहणं धोकादायक
सूर्यग्रहण पाहणे हा एक रोमांचकारी अनुभव आहे, परंतु यासाठी योग्य खबरदारी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. नासा आणि अमेरिकन खगोलशास्त्रीय सोसायटीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, थेट सूर्याकडं पाहणं धोकादायक आहे, कारण यामुळं डोळ्यांना कायमस्वरूपी हानी पोहोचू शकते. यासाठी ISO 12312-2 आंतरराष्ट्रीय मानक पूर्ण करणारे प्रमाणित सूर्यग्रहण चष्मे किंवा सौर दर्शक वापरणे आवश्यक आहे. सामान्य सनग्लासेस सूर्यग्रहण पाहण्यासाठी सुरक्षित नाहीत. तसंच, कॅमेरा, टेलिस्कोप किंवा दुर्बिणीचा वापर करताना त्याच्या लेन्सवर प्रमाणित सौर फिल्टर लावणे आवश्यक आहे. याशिवाय, गर्दी, सूर्यप्रकाशाच्या थेट संपर्कामुळे होणारे इतर धोके टाळण्यासाठी सावधगिरी बाळगावी. भारतात हे ग्रहण थेट दिसणार नसलं तरी, खगोलप्रेमी लाइव्ह स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन प्रसारण किंवा व्हर्च्युअल वेधशाळांद्वारे या घटनेचा आनंद घेऊ शकतात. ही खगोलीय घटना विश्वाच्या विशालतेची आणि सौंदर्याची आठवण करून देते. योग्य तयारी आणि सुरक्षिततेच्या उपायांसह, तुम्ही या दुर्मीळ घटनेचा आनंद घेऊ शकता.
हे वाचलंत का :