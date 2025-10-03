स्नॅपचॅटनं धोरण बदललं, 5 जीबीपेक्षा जास्त स्टोरेजसाठी द्यावे लागणार पैसे
स्नॅपचॅट आता फक्त 5 जीबी पर्यंत मोफत स्टोरेज देणार आहे. तुम्हाला त्यापेक्षा अधिक स्टोरेज हवं असले तर, त्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत.
Published : October 3, 2025 at 1:11 PM IST
हैदराबाद : जर तुम्ही स्नॅपचॅटचा खूप वापर करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. कारण तुम्हाला आता स्नॅपचॅटवर अमर्यादित मोफत स्टोरेज मिळणार नाहीय. स्नॅपचॅटवर मोफत स्टोरेजसाठी आता तुमच्याकडं मर्यादित स्टोरेज जागा असेल आणि तुम्हाला अधिक स्टोरेजसाठी पैसे द्यावे लागणार आहेत. स्नॅपचॅटच्या स्टोरेज प्लॅनची तपशीलवार माहिती आपण जाणून घेऊया या बातमीतून...
Snapchat will begin charging $1.99–$15.99/month for Memories storage once users pass the 5GB limit.— Social Crew (@socialcrew0) October 2, 2025
Those who don’t pay will have their newest Snaps deleted, while their oldest ones are kept. pic.twitter.com/dLRhuoBpDR
स्टोरेजसाठी मोजावे लागणार पैसे
एका अधिकृत ब्लॉग पोस्टनुसार, तुम्ही आता स्नॅपचॅटवर फक्त 5 जीबी पर्यंत मोफत स्टोरेज तुम्हाला मिळू शकतं. जर तुम्हाला 5 जीबी पेक्षा जास्त स्टोरेजची आवश्यकता असेल तर तुम्हाला सशुल्क स्नॅपचॅट स्टोरेज प्लॅन खरेदी करावा लागेल. जर तुम्ही आधीच स्नॅपचॅटवर 5 जीबी पेक्षा जास्त स्टोरेजचे फोटो आणि व्हिडिओ सेव्ह केले असतील तर तुम्हाला ते ठेवण्यासाठी आता त्यासाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत.
स्नॅपचॅटचा मेमरी स्टोरेज प्लॅन
- 100 जीबी स्टोरेज: दरमहा $1.99(अंदाजे 165)
- 250 जीबी स्टोरेज (स्नॅपचॅट+): दरमहा $3.99(अंदाजे 330)
स्नॅपचॅट प्लॅटिनम प्लॅन
हा प्लॅन तुम्हाला पूर्ण 5 टीबी स्टोरेज प्रदान करतं. या प्लॅनची किंमत $15.99 (अंदाजे 1,400) आहे. जर तुमचा डेटा 5 जीबीपेक्षा जास्त असेल आणि तुम्हाला सबस्क्रिप्शन खरेदी करायचं नसेल, तर स्नॅपचॅट तुम्हाला 12 महिने किंवा संपूर्ण वर्षासाठी तात्पुरतं स्टोरेज प्रदान करेल. या काळात, तुम्ही तुमचे सर्व स्नॅप्स आणि व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता किंवा तुम्ही सशुल्क प्लॅन खरेदी करू शकता आणि तुमच्या आठवणी तिथं सेव्ह करू शकता.
जर तुम्हाला पैसे द्यायचं नसतील तर काय करावं?
जर तुम्हाला स्नॅपचॅट स्टोरेजवर पैसे खर्च करायचे नसतील, तर त्यासाठी आमच्याकडं एक सोपी युक्ती आहे. तुम्ही तुमच्या आठवणी स्नॅपचॅटमध्ये सेव्ह करण्याऐवजी थेट तुमच्या फोनमध्ये सेव्ह करू शकता. त्या आठवणी कशा सेव कराच्या चला जाणून घेऊया खालील प्रमाणे.
- स्नॅपचॅट उघडा
फोटो आयकॉनमधून, मेमरीजवर जा.
- तुम्हाला डाउनलोड करायचा असलेला स्नॅप दाबा आणि धरून ठेवा आणि "एक्सपोर्ट"वर क्लिक करा.
- तुमच्या फोनमध्ये किंवा इतर कुठंही सेव्ह करा.
मेमरीज हिस्ट्री
स्नॅपचॅटनं 2016 मध्ये मेमरीज लाँच केलं होतं. मूलतः, ते वापरकर्त्यांसाठी एक प्रकारचे डिजिटल अल्बम बनलंय. पूर्वी, स्नॅपचॅटचे वैशिष्ट्य असं होतं, जे फक्त 24 तासांसाठी दृश्यमान होते. तथापि, मेमरीजमुळं स्नॅपचॅट वापरण्याची पद्धत बदलली. लोकांनी त्यांचे आवडते फोटो, व्हिडिओ आणि खास क्षण स्नॅपचॅटमध्ये सेव्ह करण्यास सुरुवात केली. स्नॅपचॅटनं सांगितलं की जेव्हा त्यांनी हे वैशिष्ट्य सादर केलं, तेव्हा त्यांना त्यांच्या लोकप्रियतेचा अंदाज नव्हता.
