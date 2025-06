ETV Bharat / technology

Axiom 4 मिशनला तारीख पे तारीख, शुभांशु शुक्ला यांचं मिशन पुन्हा पुढं ढकललं - AXIOM 4 MISSION POSTPONED

By ETV Bharat Tech Team Published : June 18, 2025 at 10:08 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 10:26 AM IST 1 Min Read

हैदराबाद : भारतीय अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला यांना आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर घेऊन जाणारे Axiom 4 मिशन पुन्हा एकदा पुढं ढकलण्यात आलं आहे. एलॉन मस्क यांच्या SpaceX कंपनीनं सांगितलं की, फाल्कन 9 अंतराळयानाद्वारे Axiom 4 चे क्रू आता 22 जून रोजी म्हणजे रविवारी अंतराळात झेपावतील. Mission 4 लॉंच

SpaceX नं एका निवेदनात म्हटलं आहे, “SpaceX फाल्कन 9 द्वारे Axiom Space च्या Axiom Mission 4 (Ax-4) च्या लाँचची तारीख 22 जून पर्यंत पुढं ढकलण्यात आली आहे. रविवारी या मिशनच्या लॉंचची तयारी करण्यात येत आहे. हे लाँच फ्लोरिडातील NASA च्या केनेडी स्पेस सेंटरमधील लाँच कॉम्प्लेक्स 39A (LC-39A) येथून होईल.

