भारतात 'सर्विसनाऊ युनिव्हर्सिटी' सुरू; 1दशलक्ष विद्यार्थ्यांना देणार मोफत एआय प्रशिक्षण
भारतात 'सर्विसनाऊ युनिव्हर्सिटी' सुरू झालीय. एआय कौशल्य तफावत दूर करणारा हा प्लॅटफॉर्म भारतातील 1दशलक्ष विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकसित करेल.
Published : September 25, 2025 at 5:11 PM IST
हैदराबाद : व्यवसाय परिवर्तनासाठी एआय प्लॅटफॉर्म असलेल्या सर्विसनाऊनं (NYSE: NOW) आज 'सर्विसनाऊ युनिव्हर्सिटी'चं लाँच केलं. हा नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक प्लॅटफॉर्म एआय-संचालित विश्वातील महत्त्वपूर्ण कौशल्यांतील तफावत दूर करण्यासाठी डिझाइन केला आहे. हैदराबादमधील सर्विसनाऊ एआय स्किल्स समिटमध्ये 1,200 विद्यार्थी प्रत्यक्ष आणि 20,000 हून अधिक सहभागी व्हर्च्युअली एकत्र आले. या इव्हेंटमध्ये एआयसीटीई, शिक्षण मंत्रालय, नॅस्कॉमसह विविध भागीदारांचा सहभाग होता. कंपनीनं 2027 पर्यंत भारतातील 1 दशलक्ष विद्यार्थ्यांना अपस्किल करण्याचा दृष्टिकोन जाहीर केला, जो जागतिक स्तरावर 3 दशलक्षांपर्यंत विस्तारेल.
टॅलेंट निर्माणासाठी मोठी गुंतवणूक
सर्विसनाऊनं सध्या 318,000 सक्रिय विद्यार्थी, 116,000 प्रमाणित व्यावसायिक आणि विविध प्रोग्रॅम्सद्वारे विद्यार्थ्यांना रोजगारसाठी तयार केले आहे. भारतात कुशल टॅलेंट निर्माणासाठी मोठी गुंतवणूक करणारी कंपनी, सर्विसनाऊ इंडिया टेक्नॉलॉजी अँड बिझनेस सेंटरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमीत माथूर म्हणाले, “कंपन्या झपाट्यानं एआय अवलंब करत आहेत, पण कुशल व्यावसायिकांची कमतरता आहे. आमच्या संशोधनानुसार, भारतातील 26% कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यांबाबत अनिश्चित आहेत. सर्विसनाऊ युनिव्हर्सिटी ही अनिश्चितता दूर करेल आणि विद्यार्थ्यांना आत्मविश्वासानं एआय, समस्या-निवारण, नाविन्यपूर्ण क्षमतांसह सक्षम करेल. आमचा दृष्टिकोन भावी 1 दशलक्ष एआय सुसज्ज व्यावसायिक तयार करणे आहे.”
3 दशलक्ष नवीन टेक कर्मचाऱ्यांची भर
2025 सर्विसनाऊ एआय स्किल्स रिसर्चनुसार, एजेंटिक एआय 2030 पर्यंत भारतातील 10.35 दशलक्ष रोजगारांना नव्यानं आकार देईल. पुढील पाच वर्षांत 3 दशलक्ष नवीन टेक कर्मचाऱ्यांची भर होईल. उत्पादन, रिटेल, शिक्षण उद्योगांत एआय-डिझाइन-डेटा संयोजनाच्या भूमिका वाढत आहेत. भारत सरकारच्या नॅशनल स्किल गॅप स्टडीनुसार, 2 लाख ते 2.25 लाख डेटा इंजिनिअर्स व 40-50 हजार डेटा सिक्युरिटी व्यावसायिकांची कमतरता आहे.
एआय-समर्थित अभ्यासक्रम
सर्विसनाऊ युनिव्हर्सिटी विद्यार्थ्यांना डिजिटल क्रेडेंशिअल्स, एआय-समर्थित वैयक्तिकरण ('युनिव्हर्सिटी ऑफ यू'), लहान अभ्यासक्रम,सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, डेटा इंजिनिअरिंग असे मोफत कोर्सेस उपलब्ध करून देते. सर्विसनाऊ भारतातील तरुणांसाठी एआय कौशल्य, गेमिफाइड शिक्षण, स्थिर करिअर मार्ग उपलब्ध करत आहे. युनिव्हर्सिटी आता सर्व विद्यार्थी, कर्मचारी, ग्राहक आणि भागीदारांसाठी उपलब्ध आहे.