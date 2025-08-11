ETV Bharat / technology

दिल्लीत एरोसिटीमध्ये दुसरं टेस्ला शोरूम सुरू - TESLA SHOWROOM DELHI

एलन मस्क यांच्या टेस्लानं भारतात विस्तार सुरू केला आहे. मुंबईनंतर आज दिल्लीच्या एअरोसिटीमध्ये दुसऱ्या टेस्ला शोरूमचं उद्घाटन झालं.

Tesla Model Y
टेस्ला मॉडेल वाय (Tesla)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2025 at 12:20 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 12:53 PM IST

हैदराबाद : एलन मस्क यांच्या मालकीची इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला भारतात आपला विस्तार वेगानं करत आहे. मुंबईतील पहिल्या शोरूमनंतर आज, 11 ऑगस्ट रोजी दिल्लीच्या एअरोसिटीमध्ये दुसरं टेस्ला शोरूम सुरू झालं. हे केंद्र टेस्लाच्या नवीनतम इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रदर्शित करेल आणि ग्राहकांना अनुभव घेण्याची संधी देईल. टेस्लाच्या भारतातील प्रवेशानं इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात नवीन क्रांती येण्याची अपेक्षा आहे.

Tesla Model Y
टेस्ला मॉडेल वाय (Tesla)

टेस्ला कंपनी भारतात आपल्या दुसऱ्या टेस्ला शोरूमचं उद्घाटन दिल्लीच्या एअरोसिटीमध्ये करत आहे. हे केंद्र वर्ल्डमार्क 3 येथे स्थित आहे. आजपासून ते जनतेसाठी खुलं होईल. कंपनीनं अलीकडेच मुंबईच्या बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मध्ये पहिलं शोरूम उघडलं होतं. मुंबई शोरूमच्या उद्घाटनावेळी टेस्लानं मॉडेल वाय हे इलेक्ट्रिक वाहन भारतात लाँच केलं होतं. आता दिल्लीच्या नवीन केंद्रातही हे मॉडेल प्रदर्शित झालंय, ज्यामुळं उत्तर भारतातील ग्राहकांना टेस्लाच्या तंत्रज्ञानाची ओळख होईल.

Tesla Model Y
टेस्ला मॉडेल वाय (Tesla)

टेस्लानं भारतात मॉडेल वायचे दोन प्रकार लाँच केले आहेत: रियर-व्हील ड्राइव्ह (आरडब्ल्यूडी) आणि लाँग-रेंज आरडब्ल्यूडी. आरडब्ल्यूडी प्रकाराची सुरुवातीची किंमत 59.89 लाख रुपये आहे, तर लाँग-रेंज प्रकाराची किंमत 67.89 लाख रुपये आहे. ऑन-रोड किंमत विचारात घेतल्यास, आरडब्ल्यूडी प्रकाराची किंमत 61.07 लाख रुपये होती, तर लाँग-रेंज प्रकाराची 69.15 लाख रुपये आहे. या किंमती भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजारातील स्पर्धात्मक असून ग्राहकांना पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करतात.

Tesla Model Y
टेस्ला मॉडेल वाय (Tesla)

मॉडेल वायच्या आरडब्ल्यूडी प्रकारात 60 किलोवॅट-तास आणि 75 किलोवॅट-तास बॅटरी पॅकचे पर्याय उपलब्ध आहेत. हे वाहन एका इलेक्ट्रिक मोटरनं सुसज्ज आहे, जे सुमारे 295 एचपी शक्ती निर्माण करतं. 60 किलोवॅट-तास बॅटरी असलेल्या प्रकारात WLTP प्रमाणे एका चार्जवर 500 किलोमीटर पर्यंतची रेंज मिळते, तर लाँग-रेंज प्रकारात 622 किलोमीटर पर्यंतची रेंज दावा केला जातो. हे वैशिष्ट्ये टेस्लाला लांब अंतराच्या प्रवासासाठी आदर्श बनवतात.

Tesla Model Y
टेस्ला मॉडेल वाय (Tesla)

दरम्यान, टेस्लानं मुंबई शोरूममध्ये पहिल्या सुपरचार्जर्सची सुरुवात केली होती. आता दिल्लीच्या केंद्रातही ही सुविधा उपलब्ध होतेय आहे. दिल्लीच्या चार्जिंग स्टेशनमध्ये चार V4 सुपरचार्जिंग स्टॉल्स (डीसी चार्जर्स) आणि चार डेस्टिनेशन चार्जिंग स्टॉल्स (एसी चार्जर्स) आहेत. सुपरचार्जिंग स्टॉल्स 250 किलोवॅट पर्यंतची वेगवान चार्जिंग स्पीड देतात, ज्याची किंमत 24 रुपये प्रति किलोवॅट आहे. तर 11 किलोवॅट स्पीडसाठी 11 रुपये प्रति किलोवॅट आकारलं जातं. याशिवाय, टेस्ला दिल्ली एनसीआरमध्ये चार डेस्टिनेशन चार्जर्स लाँच करणार आहे, ज्यामुळं इलेक्ट्रिक वाहन मालकांना सोयीस्कर चार्जिंग पर्याय मिळतील.

Tesla Model Y
टेस्ला मॉडेल वाय (Tesla)

टेस्लाचा भारतातील विस्तार हा देशाच्या इलेक्ट्रिक वाहन क्रांतीचा भाग आहे. सरकारच्या ईव्ही धोरणांमुळं आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या प्रयत्नांमुळं टेस्लासारख्या ब्रँड्सना प्रोत्साहन मिळत आहे. दिल्ली हे केंद्र उत्तर भारतातील ग्राहकांना टेस्लाच्या ऑटोपायलट, फुल सेल्फ-ड्रायव्हिंग आणि इतर प्रगत वैशिष्ट्यांची ओळख करून देईल. कंपनीनं भारतात उत्पादन सुरू करण्याच्या चर्चाही सुरू आहेत, ज्यामुळं रोजगार आणि आर्थिक वाढ होऊ शकते.

मुंबई शोरूमच्या यशानंतर दिल्लीतील केंद्र हे टेस्लाच्या भारतातील विस्ताराचा दुसरा टप्पा आहे. हे केंद्र केवळ विक्रीसाठी नाही, तर ग्राहकांना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या फायद्यांबद्दल शिक्षित करण्यासाठीही आहे. टेस्लाची वाहनं कमी उत्सर्जन, कमी ऑपरेटिंग खर्च आणि प्रगत तंत्रज्ञानासाठी ओळखली जातात. दिल्लीतील हे केंद्र एअरोसिटीच्या व्यावसायिक भागात असल्यानं, ते व्यावसायिक आणि वैयक्तिक ग्राहकांना आकर्षित करेल.

टेस्लाच्या भारतातील प्रवेशानं स्पर्धक ब्रँड्सना आव्हान मिळालं आहे. टाटा, महिंद्रा आणि ह्युंडाई सारख्या कंपन्या ईव्ही बाजारात सक्रिय आहेत, पण टेस्लाची ब्रँड वैल्यू आणि तंत्रज्ञान वेगळं आहे. भविष्यात टेस्ला आणखी शोरूम्स आणि चार्जिंग नेटवर्क विस्तारण्याची शक्यता आहे.

