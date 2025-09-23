ETV Bharat / technology

अ‍ॅपलच्या आयफोन 17 प्रो मॉडेल्सवर स्क्रॅच : मॅगसेफ चार्जिंगमुळं देखील पडलं निशान

आयफोन 17 मालिकेच्या प्रो मॉडेल्सवरून स्क्रॅचगेट विवाद (Scratchgate controversy) सुरू झालाय. त्यामुळं अ‍ॅपलसमोर नवं आव्हान उभं राहिलंय.

scratches on Apple iPhone 17 Pro models, MagSafe charging
अ‍ॅपलच्या आयफोन 17 प्रो मॉडेल (iPhone 17 series)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 5:10 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद : अमेरिकन टेक दिग्गज अ‍ॅपलनं आपल्या नव्या आयफोन 17 मालिकेच्या लॉंटनं स्मार्टफोन उद्योगात खळबळ उडवली आहे. यावेळी कंपनीनं जगातील सर्वात पातळ फोन, आयफोन 17 एअर सादर करून सर्वांचं लक्ष वेधले आहे. मात्र, आयफोन 17 प्रो आणि प्रो मॅक्स मॉडेल्सवर स्क्रॅच (scratches on Apple iPhone 17 Pro models) पडण्याच्या समस्येमुळं सोशल मीडियावर ‘स्क्रॅचगेट’ नावाचा वाद निर्माण झाला आहे. यामुळं अ‍ॅपलसमोर नवं आव्हान उभं राहिलंय.

स्क्रॅचगेट विवाद
अ‍ॅपलने आयफोन 17 प्रो (iPhone 17 series Pro ) आणि प्रो मॅक्समध्ये (iPhone 17 series Pro max) टायटॅनियमऐवजी अ‍ॅल्युमिनियमचा वापर केला आहे. यामुळं फोनची थर्मल कार्यक्षमता सुधारेल आणि प्रथमच व्हेपर कूलिंग चेंबर उपलब्ध होईल, असा दावा कंपनीनं केला होता. मात्र, लॉंचनंतर काही दिवसांतच वापरकर्त्यांनी सोशल मीडियावर फोनच्या अ‍ॅल्युमिनियम फ्रेमवर खरचटण्याच्या तक्रारी सुरू केल्या. विशेषतः कॅमेरा मॉड्यूल आणि फोनच्या कडांवर खरचटण्याचं प्रमाण जास्त आहे. यूट्यूब चॅनल JerryRigEverything नेही ही समस्येची अधोरेखित केली आहे. त्यांनी नमूद केलं की, मॅन्युफॅक्चरिंगमधील एनोडायझेशन प्रक्रियेमुळं ही समस्या उद्भवत असावी.

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, न्यूयॉर्क आणि हाँगकाँगमधील डेमो युनिट्सवर काही तासांतच खरचटण्याचे निशाण दिसू लागले. याशिवाय, अ‍ॅपलच्या मॅगसेफ चार्जिंगमुळं फोनवर गोलाकार निशाण पडत असल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. आयफोन 17 प्रोच्या कॉस्मिक ऑरेंज रंगाच्या मॉडेलवर खरचटण्याची समस्या सर्वाधिक आहे, तर सिल्व्हर मॉडेलवर कमी दिसते. दुसरीकडं, आयफोन 17 एअरच्या टायटॅनियम फ्रेम आणि ग्लास बॅकमुळं खरचटण्याच्या बाबतीत ते तुलनेने चांगले ठरत आहे.

अ‍ॅपलनं या मुद्द्यावर अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन जारी केलेलं नाही. वापरकर्ते आता अ‍ॅपल या ‘स्क्रॅचगेट’ समस्येचं निराकरण कसं करणार, याकडं लक्ष ठेवून आहेत. यापूर्वी 2014 मध्ये आयफोन 6 आणि 6 प्लसच्या लॉंचवेळी ‘बेंडगेट’ नावाचा वाद झाला होता. तेव्हा फोन खिशात ठेवल्यास किंवा हलक्या दाबानं मुडत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. या नव्या वादामुळं अ‍ॅपलच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

