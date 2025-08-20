हैदराबाद : प्रथमच, शास्त्रज्ञांनी प्रयोगशाळेत विश्वाच्या प्रारंभिक रासायनिक रचनेच्या मूलभूत घटकांचा, म्हणजेच हेलियम हायड्राइड आयन (HeH+) चं पुनर्जनन केलं आहे. या यशामुळं कार्बन रसायनशास्त्राच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली आहे. या आयनांनी विश्वातील सर्वात सामान्य रेणू असलेल्या मॉलेक्युलर हायड्रोजनच्या निर्मितीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. इतकेच नव्हे, तर अत्यंत थंड तापमानातही ताऱ्यांच्या निर्मितीला चालना देऊन, या आयनांनी विश्वाच्या प्रारंभिक निर्मितीच्या प्रक्रियेवर नव्यानं प्रकाश टाकला आहे. या संशोधनामुळं विश्वाच्या प्रारंभिक रसायनशास्त्र आणि निर्मितीच्या सिद्धांतांना आव्हान मिळालं आहे.
जर्मनीतील मॅक्स प्लँक इन्स्टिट्यूट फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स येथे केलेल्या एका अभूतपूर्व प्रयोगात, शास्त्रज्ञांनी हेलियम हायड्राइड आयनच्या रासायनिक अभिक्रियांना पुनर्जनन केलंय. यासाठी त्यांनी आयनांना मायनस 449 डिग्री फॅरनहाइट (मायनस 267 डिग्री सेल्सियस) इतक्या अत्यंत थंड तापमानात आणलं, आणि त्यानंतर त्यांची टक्कर हेवी हायड्रोजन अणूंशी घडवून आणली. या प्रयोगाचे परिणाम ‘एस्ट्रॉनॉमी अँड अॅस्ट्रोफिजिक्स’ या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रयोगातून असं दिसून आलं की, तापमान कमी झालं तरी या अभिक्रियांचा दर कमी होत नाही. यापूर्वीच्या सिद्धांतांनुसार, तापमान कमी झाल्यास या अभिक्रियांची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असं मानलं जात होतं. मात्र, या नव्या संशोधनानं त्या सिद्धांतांना खोडून काढलं आहे.
संशोधक होल्गर क्रेकेल यांनी सांगितलं की, “या परिणामांमुळं विश्वाच्या प्रारंभिक रसायनशास्त्राच्या सिद्धांतांचा पुनर्विचार करावा लागेल.” क्रेकेल यांच्या मते, हेलियम हायड्राइड आयन आणि इतर कणांमधील अभिक्रिया प्रारंभिक तारे निर्मितीच्या प्रक्रियेत अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक महत्त्वाच्या होत्या. बिग बँगनंतर विश्वात हायड्रोजन आणि हेलियम हे मूलद्रव्य प्रामुख्याने होते. या मूलद्रव्यांनी इलेक्ट्रॉन्ससह रेणू तयार केले, आणि हेलियम हायड्राइड आयन हे प्रोटोस्टार्सच्या निर्मितीचे मूलभूत घटक ठरले. या आयनांमुळं अत्यंत थंड तापमानातही ताऱ्यांचा जन्म शक्य झाला.
या संशोधनानं शास्त्रज्ञांना विश्वाच्या प्रारंभिक अवस्थेतील रासायनिक प्रक्रिया आणि तारे निर्मितीच्या गतीबाबत नव्या दृष्टिकोनातून विचार करण्यास प्रवृत्त केलं आहे. यापूर्वी असं मानलं जात होतं की, तारा निर्मिती ही तुलनेनं हळूहळू घडली, परंतु या नव्या परिणामांमुळं ती प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा जलद आणि कार्यक्षम असू शकते, असा निष्कर्ष काढला जात आहे. हा शोध विश्वाच्या प्रारंभिक इतिहासाचा अभ्यास करणाऱ्या शास्त्रज्ञांसाठी एक नवीन दिशा आणि भविष्यातील रासायनिक संशोधनांना चालना देऊ शकतो.
या प्रयोगामुळं विश्वाच्या प्रारंभिक रसायनशास्त्राच्या अभ्यासात नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तारा निर्मितीच्या प्रक्रियेची गती आणि कार्यक्षमता याबाबतच्या जुन्या समजुतींना आव्हान मिळालं आहे. यामुळं शास्त्रज्ञांना नव्या तंत्रज्ञानाच्या आणि प्रयोगांच्या आधारे विश्वाच्या उत्पत्तीचा सखोल अभ्यास करण्याची संधी मिळेल. हा शोध विश्वाच्या प्रारंभिक रचना आणि त्याच्या उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेवर नव्यानं प्रकाश टाकणारा ठरेल.
हे वाचलंत का :