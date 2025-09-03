हैदराबाद : हिमालय पर्वतरांगेच्या निर्मितीविषयी शतकानुशतके चालत आलेली भूवैज्ञानिक समजूत आता नव्या संशोधनानं बदलली आहे. 1924 मध्ये भूवैज्ञानिक एमिल आर्गंड यांनी हिमालयाखालील पृथ्वीचा कवच दुप्पट जाड असल्याचं मानलं होतं. त्यांच्या मते, भारतीय प्लेट आशियाच्या खाली सरकून 70-80 किमी जाड कवच तयार करतं. मात्र, नव्या संशोधनात दिसून आलंय की, दोन कवचांमध्ये मँटल रॉकचा एक थर आहे. हा दाट मँटल थर हिमालयाच्या मुळांना बळकटी देतो आणि पर्वतरांगेला आधार देतो. टेक्टॉनिक्स जर्नलमध्ये प्रकाशित या अभ्यासानं हिमालयाच्या निर्मितीची नवीन समज आता समोर आली आहे.
'हे मँटल-सँडविच मॉडेल भूकंपीय आणि भूवैज्ञानिक माहितीशी जुळतंय, ज्यामुळे पूर्वीच्या गूढ बाबींचा उलगडा होतो. मँटल रॉकचा थर भारतीय आणि आशियाई प्लेट्समधील तणाव नियंत्रित करतो, ज्यामुळे हिमालय दरवर्षी 1 सेंमी उंच होतो. - सिमोन पिलिया, संशोधक
हिमालय उंची वाढतेय
आर्गंड यांच्या मॉडेलनुसार हिमालयाखाली फक्त कवचाचं थर दुप्पट झालं होते. पण 40 किमी खोलीवर खडक द्रवपदार्थासारखा (योगर्टसारखा) बनतो, ज्यामुळे ही कल्पना कमकुवत ठरते. संशोधक सिमोन पिलिया यांच्या मते, नवे मँटल-सँडविच मॉडेल भूकंपीय आणि भूवैज्ञानिक माहितीशी सुसंगत आहे. यामुळं पूर्वीच्या गूढ गोष्टींचा उलगडा झाला आहे. हा मँटल थर तिबेटच्या जाड कवचाला मजबूत आधार देतो आणि भारतीय व आशियाई प्लेट्समधील तणाव कसा वाढतो, हे समजण्यास मदत करतो. हिमालय दरवर्षी सुमारे 1 सेंमी वर उचलला जातोय, परंतु ही प्रक्रिया भूकंपांचा धोका वाढवतेय. हिमालय हा जगातील सर्वात भूकंपप्रवण भाग आहे. या नव्या मॉडेलमुळं भूकंपाच्या जोखमींचा आणि टेक्टॉनिक शक्तींचा अंदाज बांधणे अचूक होणार आहे.
शोधामुळं भूवैज्ञानिक दृष्टिकोन बदलणार
हिमालयाच्या खालील मँटल रॉकच्या थराच्या शोधामुळं भूवैज्ञानिक दृष्टिकोन बदलणार आहे. यामुळं भूकंपांच्या जोखमींचा अभ्यास आणि टेक्टॉनिक प्रक्रियांचं मॉडेलिंग सुधारेल सुधारण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 1924 मध्ये भारतीय प्लेट आशियाच्या खाली सरकून 70-80 किमी जाड कवच तयार करतं, असा सिद्धांत मांडण्यात आला होता. मात्र, नव्या संशोधनात दोन कवचांमध्ये मँटल रॉकचा दाट थर असल्याचं आढळलं. हा मँटल थर हिमालयाला आधार देतो.
हे वाचलंत का :