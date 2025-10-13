सॅमसंग W26 : 200 मेगापिक्सेल मुख्य कॅमेरा, सॅटेलाइट कॉलिंग आणि मेसेजिंग सपोर्टसह लाँच
सॅमसंग W26 (Samsung W26 ) प्रीमियम डिझाइन, सॅटेलाइट कॉलिंगसह लॉंच झालाय. हा लक्झरी फोन उच्च श्रेणीतील ग्राहकांसाठी बनवण्यात आला आहे.
Published : October 13, 2025 at 1:31 PM IST
हैदराबाद : सॅमसंगनं चीनमध्ये आपला नवीन फ्लॅगशिप फोल्डेबल स्मार्टफोन, सॅमसंग W26, लॉंच (Samsung W26 Launched ) केला आहे. हा फोन गॅलक्सी Z फोल्ड 7 ची विशेष, केवळ चीनसाठी तयार केलेली आवृत्ती आहे. प्रीमियम डिझाइन आणि काही खास वैशिष्ट्यांसह, सॅमसंगनं W26 ला उच्च श्रेणीतील ग्राहकांसाठी एक लक्झरी स्मार्टफोन म्हणून सादर केलं आहे. या फोनमध्ये सॅटेलाइट कॉलिंग आणि मेसेजिंग सपोर्टसारखी नाविन्यपूर्ण सुविधा आहे, जी आपत्कालीन परिस्थितीत अत्यंत उपयुक्त ठरू शकते. सॅमसंग W26 ची रचना आणि वैशिष्ट्ये यामुळं तो चीनमधील ग्राहकांसाठी एक खास स्टेटस सिम्बॉल बनला आहे.
Samsung has launched a new Foldable phone called W26 exclusively in China. It comes in Dan Xihong Red and Xuan Yao Black colours. It differs from Galaxy Z Fold7 in a few areas like it has Snapdragon 8 Extreme Edition chip instead of 8 Elite. What do you think about the design? pic.twitter.com/zsibFD27hx— Tech Bharat (Nitin Agarwal) (@techbharatco) October 12, 2025
सॅमसंग W26
सॅमसंग W26 हा फोन गॅलक्सी Z फोल्ड 7 च्या तुलनेत काही खास बदलांसह सादर करण्यात आला आहे. या फोनचं डिझाइन अत्यंत आकर्षक असून, तो दोन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे - लाल आणि काळा. दोन्ही रंगांना सोनेरी फ्रेम आणि कॅमेरा मॉड्यूल्सवर सोनेरी ट्रिम देण्यात आली आहे, ज्यामुळं फोनला प्रीमियम आणि लक्झरी लूक मिळतो. W26 चे (Samsung W26 ) परिमाण आणि वजन गॅलक्सी Z फोल्ड 7 प्रमाणेच आहे, म्हणजेच 8.9 मिमी जाडी आणि 215 ग्रॅम वजन. या फोनची रचना फोल्डेबल स्वरूपात आहे, ज्यामुळं तो वापरण्यास सोयीस्कर आणि आधुनिक आहे.
सॅमसंग W26 तांत्रिक वैशिष्ट्ये
सॅमसंग W26 ची तांत्रिक वैशिष्ट्ये गॅलक्सी Z फोल्ड 7 शी जवळपास समान आहेत, परंतु यात एक खास वैशिष्ट्य जोडण्यात आलं आहे - सॅटेलाइट कॉलिंग आणि मेसेजिंग सपोर्ट. ही सुविधा केवळ चीनपुरती मर्यादित आहे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क साधण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. हा फोन स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट प्रोसेसरद्वारे समर्थित आहे आणि यात 200 मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आहे, जो उच्च दर्जाचे फोटो आणि व्हिडिओ कॅप्चर करण्यास सक्षम आहे.
स्टोरेज पर्याय
W26 मध्ये 16GB रॅम स्टँडर्ड आहे, जी गॅलक्सी Z फोल्ड 7 मधील 12GB रॅमपेक्षा अधिक आहे. हा फोन 512GB आणि 1TB स्टोरेज पर्यायांसह उपलब्ध आहे. 512GB प्रकाराची किंमत 16,999 युआन (अंदाजे 2,11,000 रुपये) आहे, तर 1TB प्रकाराची किंमत 18,999 युआन (अंदाजे 2,35,000 रुपये) आहे. याशिवाय, W26 च्या अनबॉक्सिंगला विशेष बनवण्यासाठी सॅमसंगनं यात केव्हलर केस, चार्जिंग केबल आणि पॉवर अॅडॉप्टरचा समावेश केला आहे, जे आजकालच्या फ्लॅगशिप फोन्समध्ये दुर्मिळच आहे.
W26 चं चीनमध्येच का लॉन्चिंग
सॅमसंग गेल्या अनेक वर्षांपासून आपली W-सीरिज फोल्डेबल फोन्स चीनमध्ये चायना टेलिकॉमच्या सहकार्यानं विक्री करते. ही मालिका स्थानिक ग्राहकांसाठी स्टेटस सिम्बॉल म्हणून बाजारात आणली जाते आणि ती सॅमसंगच्या स्टँडर्ड Z फोल्ड सीरिजसोबत विक्री केली जाते. W26 हा फोन विशेषतः उच्च श्रेणीतील ग्राहकांना लक्ष्य करतो आणि तो आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणण्याची सॅमसंगची योजना नाही. हा फोन चीनमधील ग्राहकांसाठी प्रीमियम आणि विशिष्ट अनुभव प्रदान करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे.
