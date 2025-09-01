ETV Bharat / technology

सॅमसंग टीव्ही प्लसनं केली ईटीव्ही नेटवर्कसोबत भागीदारी; चार नवीन चॅनेल्सचा समावेश

सॅमसंग टीव्ही प्लसनं ईटीव्ही नेटवर्कसोबत भागीदारी केलीय. ईटीव्ही न्यूज, जोश, म्युझिक आणि कॉमेडी चॅनेल्स जोडले, भारतीय प्रेक्षकांसाठी तेलुगु मनोरंजन समृद्ध केले.

Samsung TV Plus partners with ETV Network
सॅमसंग टीव्ही प्लसची ईटीव्ही नेटवर्कशी भागीदारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 5:16 PM IST

हैदराबाद : सॅमसंग टीव्ही प्लसनं ईनाडू टेलिव्हिजन (ईटीव्ही नेटवर्क) सोबत महत्वाची भागीदारी केलीय. यात ईटीव्ही नेटवर्कच्या चार नवीन चॅनेल्सचा समावेश करण्यात आला आहे. या भागीदारीमुळं सॅमसंग टीव्ही प्लसच्या 150 हून अधिक FAST चॅनेल्सच्या यादीत ईटीव्ही न्यूज, ईटीव्ही जोश, ईटीव्ही म्युझिक आणि ईटीव्ही कॉमेडी या चॅनेल्सचा समावेश झाला आहे. यामुळं भारतीय प्रेक्षकांना उच्च-गुणवत्तेचा आणि वैविध्यपूर्ण तेलुगु मनोरंजनाचा अनुभव मिळणार आहे. या भागीदारीमुळं प्रेक्षकांना दर्जेदार कंटेट सॅमसंग टीव्ही प्लसच्या माध्यमातू उपलब्ध होणार आहे.

“आमचं ध्येय प्रेक्षकांना आणि जाहिरातदारांना सॅमसंग टीव्ही प्लस प्लॅटफॉर्मवर अतुलनीय मूल्य प्रदान करणे आहे. ईटीव्ही नेटवर्कच्या नवीन FAST चॅनेल्सच्या समावेशामुळं आम्ही दक्षिण भारतातील बाजारपेठेची क्षमता, तेलुगु मनोरंजन विश्वातील नवीनतम सामग्री उपलब्ध करून देण्यास सक्षम होणार आहोत. ही भागीदारी आमच्या या दृष्टिकोनाला बळकटी देणारी आहे.”- कुणाल मेहता, जनरल मॅनेजर, दक्षिण-पूर्व आशिया सॅमसंग टीव्ही प्लस.

सॅमसंग टीव्ही प्लसची ईटीव्हीसोबत भागीदारी
सॅमसंग टीव्ही प्लसनं भारतातील आपल्या प्रेक्षकांना प्रादेशिक सामग्रीचा उत्तम अनुभव देण्यासाठी ईटीव्ही नेटवर्कसोबत एक महत्त्वपूर्ण करार केला आहे. या भागीदारीअंतर्गत, ईटीव्ही नेटवर्कच्या ईटीव्ही न्यूज, ईटीव्ही जोश, ईटीव्ही म्युझिक आणि ईटीव्ही कॉमेडी – हे चार नवीन चॅनेल्स सॅमसंग टीव्ही प्लसच्या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध झाले आहेत. यामुळं प्रेक्षकांना तेलुगु भाषेतील वैविध्यपूर्ण मनोरंजनाचा आनंद घेता येणार आहे. ईटीव्ही नेटवर्क हे भारतातील अग्रगण्य प्रसारण कंपन्यांपैकी एक आहे, जे गेल्या दोन दशकांपासून सॅटेलाइट आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत आहे. त्यांच्या सामग्रीत बातम्या, संगीत, तरुणांसाठी मनोरंजन आणि विनोदी कार्यक्रमांचा समावेश आहे.

“ईटीव्ही नेटवर्कमध्ये आम्ही विविध वयोगटातील प्रेक्षकांना आकर्षित करणारे उच्च-गुणवत्तेचा मनोरंजन कंटेट तयार करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. कनेक्टेड टीव्हीच्या वाढत्या लोकप्रियतेसह, आम्ही सॅमसंग टीव्ही प्लसवर चार FAST चॅनेल्स लॉंच करून आमचा डिजिटल विस्तार वाढवत आहोत. हा आमच्या डिजिटल प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. आम्ही नेहमीच कंटेट-प्रथम धोरणावर विश्वास ठेवतो, सतत नवनवीन प्रयोग करत राहतो आणि प्रेक्षकांच्या बदलत्या आवडीनिवडींनुसार आमच्या ऑफरिंग्ज सुधारतो. सॅमसंग टीव्ही प्लससोबतच्या या भागीदारीमुळं आम्हाला प्रेक्षकांसाठी वैयक्तिकृत आणि क्युरेटेड कंटेटचा अनुभव प्रदान करता येणार आहे, ज्यामुळं आमचा प्रेक्षकांशी असलेला बंध आणखी मजबूत होईल.” - के. बापीनेदू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ईटीव्ही नेटवर्क

या भागीदारीमुळं सॅमसंग टीव्ही प्लस भारतीय प्रेक्षकांसाठी स्थानिक भाषांमधील सामग्रीचा विस्तार करत आहे, विशेषतः दक्षिण भारतातील तेलुगु प्रेक्षकांसाठी. ईटीव्ही नेटवर्कच्या या चार नवीन चॅनेल्समुळं प्रेक्षकांना बातम्या, संगीत, तरुणांसाठी मनोरंजन आणि विनोद यांचा समृद्ध अनुभव मिळेल. सॅमसंग टीव्ही प्लसच्या या पावलामुळं भारतातील FAST सेवांच्या क्षेत्रात त्यांचं स्थान आणखी मजबूत होणार आहे, तसंच प्रेक्षकांना दर्जेदार आणि वैविध्यपूर्ण सामग्रीचा आनंद घेता येणार आहे.

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

