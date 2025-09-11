ETV Bharat / technology

सॅमसंग गॅलेक्सी F17 5G ट्रिपल रिअर कॅमेरासह भारतात लाँच

सॅमसंगनं गॅलेक्सी एफ17 5G स्मार्टफोन 5,000 5,000mAh बॅटरी, एक्सिनोस प्रोसेसर आणि ट्रिपल रिअर कॅमेरासह लॉंच केलाय.

Galaxy F17 5G
Galaxy F17 5G (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 11, 2025 at 1:35 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : सॅमसंगनं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन, सॅमसंग गॅलेक्सी F17 5G, लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि आकर्षक वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहे. गॅलेक्सी F17 5G मध्ये शक्तिशाली 5nm Exynos 1330 चिपसेट आहे. यासोबतच, यात 5,000mAh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. या बॅटरीमुळं वापरकर्त्यांना दीर्घकाळ बॅटरी बॅकअप मिळेल.

पातळ डिझाइन
हा स्मार्टफोन केवळ 7.5 मिमी पातळ डिझाइनसह येतो, ज्यामुळे तो हातात धरण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर आणि आकर्षक आहे. याशिवाय, याला IP54 रेटिंग प्राप्त आहे, जे धूळ आणि पाण्याच्या हलक्या स्प्लॅशपासून संरक्षण प्रदान करतं. स्मार्टफोनच्या डिस्प्लेचे संरक्षण करण्यासाठी कॉर्निंग गोरिला ग्लास व्हिक्टसचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळं स्क्रॅच आणि नुकसानाचा धोका कमी होतो.

गॅलेक्सी F17 5G किंमत
गॅलेक्सी F17 5G हा व्हायलेट पॉप आणि निओ ब्लॅक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. या फोनच्या 4 GB /128 GB व्हेरिएंटची प्रारंभिक किंमत 13,999 पासून सुरू होते. याचे दोन अतिरिक्त व्हेरिएंट आहेत: 6 GB /128 GB मॉडेल 15,499 मध्ये आणि 8 GB /128 GB व्हेरिएंट 16,999 मध्ये उपलब्ध होणार आहे. आजपासून ते किरकोळ स्टोअर्स, सॅमसंग आणि फ्लिपकार्टवर तुम्ही ते खरेदी करु शकता.

कॅमेरा
गॅलेक्सी F17 5G मध्ये उत्कृष्ट फोटोग्राफी क्षमता आहे. यात 50-मेगापिक्सलचा प्राथमिक रियर कॅमेरा आहे, जो ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) सपोर्टसह येतो. या कॅमेर्‍यामुळं कमी प्रकाशातही स्पष्ट आणि तीक्ष्ण फोटो काढता येतात. याशिवाय, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 13-मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे, जो उच्च-गुणवत्तेचे सेल्फी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुनिश्चित करतो.

AI वैशिष्ट्ये
सॅमसंग गॅलेक्सी F17 5G मध्ये गॅलेक्सी AI वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. यात गुगल जेमिनी आणि सर्कल टू सर्च यासारख्या अत्याधुनिक AI वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. या वैशिष्ट्यांमुळं वापरकर्ते अधिक स्मार्ट आणि जलद पद्धतीनं माहिती शोधू शकतात. सर्कल टू सर्च वैशिष्ट्य विशेषतः उपयुक्त आहे, ज्यामुळे स्क्रीनवरील कोणत्याही गोष्टीला सर्कल करून त्वरित शोधता येतं.

सॉफ्टवेअर आणि डिझाइन
सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, सॅमसंगने या फोनसाठी दीर्घकालीन सपोर्टचे आश्वासन दिलं आहे. गॅलेक्सी F17 5G ला सहा वर्षांचे मोठे ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) अपडेट्स आणि सुरक्षा अपडेट्स मिळतील. यामुळं फोन दीर्घकाळ अपडेटेड आणि सुरक्षित राहील. गॅलेक्सी F17 5G चे डिझाइन, परफॉर्मन्स आणि वैशिष्ट्ये यामुळे हा फोन मध्यम-श्रेणीच्या स्मार्टफोन बाजारात एक आकर्षक पर्याय ठरतो. सॅमसंगने या फोनमध्ये नवीन तंत्रज्ञान आणि वापरकर्ता-केंद्रित वैशिष्ट्यांचा समावेश करून भारतीय ग्राहकांच्या गरजा लक्षात घेतल्या आहेत.

