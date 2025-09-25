ETV Bharat / technology

सॅमसंग भारतात लॉंच केलं एआय होम, फ्यूचर लिव्हिंग, नाऊ; घर होणार अधुनिक

सॅमसंग एआय होम लाँच झालंय. नेक्स्ट-जनरेशन स्मार्ट लिव्हिंग, सोयी, सुविधा, सुरक्षितता फ्यूचर सर्वकाही आता घरात मिळतंय.

Samsung launches AI powered smart home
[L-R] Amit Kumar Jaiswal, Vice President, Software R&D, SRI-D, JB Park, President & CEO, Samsung SWA, Ghufran Alam, Vice President, DA Business, Samsung India (Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 3:57 PM IST

मुंबई : भारतातील आघाडीचा ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँड सॅमसंगनं जिओ वर्ल्ड प्लाझा, बीकेसी येथील प्रमुख स्टोअरमध्ये ‘एआय होम: फ्यूचर लिव्हिंग, नाऊ’चं अनावरण केलं. ही नेक्स्ट-जनरेशन कनेक्टेड लिव्हिंग परिसंस्था अप्लायन्सेस, डिव्हायसेस आणि सर्व्हिसेसना एकत्र करून सोयी, ऊर्जा कार्यक्षमता, वैयक्तिकृत अनुभव देते. यात सुरक्षितता आणि गोपनीयतेवर भर देण्यात आला आहे.

सॅमसंग एआय होम
सॅमसंग एआय होम (AI Home) ॲम्बियंट इंटेलिजन्स घराला जिवंत बनवतं. तुम्ही घरी येताच लाइट्स सुरू होतात, एअर कंडिशनर तापमान समायोजित करतं. तुमचा टीव्ही आवडती मालिका चालू करतं, हे सर्व आपोआप होतं! ही प्रणाली वापरकर्त्यांच्या वर्तन आणि वातावरणानुसार आराम, काळजी, ऊर्जा बचत आणि सुरक्षितता देते. उत्साही एसीपासून आहार सल्ला देणाऱ्या फ्रीजपर्यंत प्रत्येक इंटरॅक्शन मानव-केंद्रित असतं.

फ्यूचर लिव्हिंग घर
“स्मार्टथिंग्ज परिसंस्थेद्वारे गॅलेक्सी एआय, व्हिजन एआय आणि बेस्पोक एआयचे एकीकरण करून आम्ही एआयचे भविष्य घडवत आहोत. भारतातील घरांना फ्यूचर लिव्हिंग (Future Living) कार्यक्षम, आरोग्यदायी आणि सुरक्षित करतोय. आमची तीन आरअँडडी केंद्रे नाविन्य घडवत जगभर माहित आहेत,” असं सॅमसंग साऊथवेस्ट एशियाचे अध्यक्ष व सीईओ जेबी पर्क म्हणाले.

नैसर्गिक भाषा संवाद
एआय होम सक्रिय, सुसंगत अनुभवांवर आधारित आहे. गॅलेक्सी एआय डिव्हायसेस आणि वेअरेबल्समध्ये उत्पादकता व आरोग्य वाढवतं. व्हिजन एआय टीव्हीमध्ये नैसर्गिक भाषा संवाद आणि शिफारशी देते. बेस्पोक एआय अप्लायन्सेस घरकाम अंदाजित करतं. स्मार्टथिंग्ज ॲप हजारो डिव्हायसेसशी जोडतं, एकत्रित यूआयद्वारे घराती सर्व काम होतात.

ईज, केअर, सेव्ह, सिक्युअर
ईज जीवन सोपे करतं, नित्यक्रम, लाइट्स, तापमान समायोजित होऊन ऊर्जा बचत आणि मोकळा वेळ मिळतो. केअर आरोग्यावर भर देतं. झोपेच्या सवयी, पोषण नियोजन, प्रियजन व पाळीव प्राण्यांसाठी काळजी घेतं. सेव्ह कार्यक्षमता आणतं. स्मार्टथिंग्ज एनर्जीद्वारे ऊर्जा 70% कमी, खर्च वाचवून पर्यावरण संरक्षण होतं. सिक्युअर सुरक्षिततेत नॉक्स वॉल्ट हार्डवेअर संरक्षण, नॉक्स मॅट्रिक्स ब्लॉकचेनद्वारे डिजिटल जीवन सुरक्षितात मिळते. ही चार वैशिष्ट्ये एआय होमला कार्यक्षम सुरक्षित घर बनवतात.

वैशिष्ट्यवर्णन
ईज (Ease)जीवन सोपे करते; नित्यक्रम आपोआप सवयंचलित, लाइट्स-तापमान समायोजित होऊन ऊर्जा बचत आणि मोकळा वेळ मिळतो.
केअर (Care)कुटुंबाच्या आरोग्यावर भर; झोपेच्या सवयी, पोषण नियोजन, प्रियजन व पाळीव प्राण्यांसाठी काळजी.
सेव्ह (Save)कार्यक्षमता वाढवते; स्मार्टथिंग्ज एनर्जीद्वारे ऊर्जा ७०% कमी, खर्च वाचवून पर्यावरण संरक्षण.
सिक्युअर (Secure)सुरक्षितता सुनिश्चित; नॉक्स वॉल्ट हार्डवेअर संरक्षण, नॉक्स मॅट्रिक्स ब्लॉकचेनद्वारे डिजिटल जीवन सुरक्षित.

