सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 Vs गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड: कोणता फोल्डेबल स्मार्टफोन आहे सर्वोत्तम? - BEST FOLDABLE SMARTPHONE

सॅमसंग गॅलेक्सी झेड फोल्ड 7 आणि गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड हे 2025 चे सर्वोत्तम फोल्डेबल फोन आहेत. कोणता फोन तुमच्यासाठी योग्य आहे?

Samsung Galaxy Z Fold 7 Vs Google Pixel 10 Pro Fold
सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 Vs गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड (Samsung,Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2025 at 8:01 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद : 2025 मध्ये फोल्डेबल स्मार्टफोनमध्ये सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 आणि गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड हे दोन सर्वात चर्चित स्मार्टफोन आहेत. सॅमसंगचा झेड फोल्ड 7 हा आतापर्यंतचा सर्वात पातळ आणि जलद फोल्डेबल फोन आहे, तर गूगलचा पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड त्याच्या टेन्सर जी5 चिप, मजबूत डिझाइन आणि IP68 वॉटरप्रूफिंगसह लक्ष वेधून घेत आहे. हे दोन्ही फोन आपापल्या वैशिष्ट्यांमुळं बाजारात आघाडीवर आहेत. पण कोणता फोन खरंच तुमच्यासाठी योग्य आहे? चला, या दोन्ही फोल्डेबल स्मार्टफोन्सच्या वैशिष्ट्यांचा तुलनात्मक आढावा घेऊया...

Google
गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड (Google Pixel 10 Pro Fold)

डिझाइन आणि पोर्टेबिलिटी
सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 हा फोल्डेबल फोनच्या डिझाइनमध्ये आघाडीवर आहे. हा फोन फोल्ड केल्यावर केवळ 8.9 मिमी जाडीचा आणि उघडल्यावर 4.2 मिमी जाडीचा आहे, तसंच त्याचं वजन फक्त 215 ग्रॅम आहे. यामुळं हा बाजारातील सर्वात हलका आणि पातळ फोल्डेबल फोन ठरतो. दुसरीकडं, गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड फोल्ड केल्यावर 10.8 मिमी आणि उघडल्यावर 5.2 मिमी जाडीचा आहे, आणि त्याचं वजन 258 ग्रॅम आहे. सॅमसंगच्या तुलनेत पिक्सेल थोडा जड आणि कमी पातळ आहे, परंतु त्याचं डिझाइनही आकर्षक आहे.

Samsung Galaxy Z Fold 7
सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 (Samsung)

परफॉर्मन्स आणि प्रोसेसर
सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 मध्ये क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट फॉर गॅलक्सी प्रोसेसर आहे, जो पिक्सेल 10 प्रो फोल्डच्या तुलनेत 40% अधिक वेगवान आहे. गेमिंग आणि मल्टी-कोर कामगिरीच्या चाचण्यांमध्ये सॅमसंगनं बाजी मारली आहे. दुसरीकडं, पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड मध्ये टेन्सर जी5 प्रोसेसर आणि 16 जीबी रॅम आहे. हा फोन गतीच्या बाबतीत थोडा मागे असला, तरी त्याच्या AI-आधारित वैशिष्ट्यांमुळे, जसं की मॅजिक क्यू, कॅमेरा कोच आणि जेमिनी-पॉवर्ड रिअल-टाइम ट्रान्सलेशन, तो विशेष आहे. याशिवाय, पिक्सेल हा पहिला फोल्डेबल फोन आहे ज्याला पूर्ण IP68 वॉटर आणि डस्ट रेझिस्टन्स आहे, ज्यामुळं तो अधिक टिकाऊ आहे.

Google Pixel 10 Pro Fold
गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड (Google)

डिस्प्ले आणि बॅटरी लाइफ
दोन्ही फोन्समध्ये 8-इंच OLED/AMOLED फोल्डेबल डिस्प्ले आहे, जे उच्च-गुणवत्तेचे आहेत. सॅमसंगचा 6.5-इंच डायनॅमिक AMOLED कव्हर डिस्प्ले पिक्सेलच्या 6.4-इंच OLED कव्हर स्क्रीनपेक्षा थोडा मोठा आहे. बॅटरीच्या बाबतीत, पिक्सेल 10 प्रो फोल्डची 5,015 mAh बॅटरी सॅमसंगच्या 4,400 mAh बॅटरीपेक्षा जास्त टिकते. सामान्य वापरात पिक्सेल सुमारे 30 तास चालतो, तर सॅमसंग सरासरी 24 तास टिकतो.

Samsung Galaxy Z Fold 7
सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 (Samsung)

किंमत
भारतात सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 ची सुरुवातीची किंमत 1,74,999 आहे, तर गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्डची किंमत 1,72,999 आहे. पिक्सेलची किंमत थोडी कमी असल्यानं, AI वैशिष्ट्ये आणि टिकाऊपणा हवा असणाऱ्या ग्राहकांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.

Google Pixel 10 Pro Fold
गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड (Google)

Samsung Galaxy Z Fold 7 Vs Google Pixel 10 Pro Fold
सॅमसंग गॅलक्सी झेड फोल्ड 7 हा गती आणि पातळ डिझाइनच्या बाबतीत आघाडीवर आहे, तर गूगल पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड त्याच्या AI वैशिष्ट्ये, टिकाऊपणा आणि बॅटरी लाइफसाठी खास आहे. तुम्हाला जलद आणि हलका फोन हवा असेल तर सॅमसंग हा उत्तम पर्याय आहे. दुसरीकडं, जर तुम्ही AI-आधारित वैशिष्ट्ये आणि मजबूत बांधणीला प्राधान्य देत असाल, तर पिक्सेल 10 प्रो फोल्ड तुमच्यासाठी योग्य आहे.

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

