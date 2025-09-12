सॅमसंग गॅलक्सी टॅब एस10 लाइट भारतात लॉंच, जाणून घ्या किंमत...
सॅमसंग गॅलक्सी टॅब एस10 लाइट आता भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध झाली आहे. जागतिक बाजारात ऑगस्टमध्ये लाँच झाल्यानंतर तो एका महिन्यान भारतात लॉंच झालाय.
हैदराबाद : सॅमसंगनं आपल्या नवीन गॅलक्सी टॅब एस10 लाइट टॅबलेटला भारतात लॉंच केलंय. हा टॅबलेट जागतिक बाजारात लाँच झाल्यानंतर जवळपास एक महिन्यानंतर भारतात लॉंच झालाय. ऑगस्ट महिन्यात सादर झाल्यानंतर या टॅबलेटचं प्रदर्शन 5 सप्टेंबर रोजी गॅलक्सी इव्हेंटमध्ये झालं होतं, जिथं कंपनीने सॅमसंग गॅलक्सी एस25 एफई लाँच केला होता. याशिवाय, कंपनीनं सॅमसंग गॅलक्सी बुड्स 3 एफई ची भारतातील विक्री लवकरच सुरू होणार असल्याचं जाहीर केलं होतं.
सॅमसंग गॅलक्सी टॅब एस10 लाइट किंमत
सॅमसंग गॅलक्सी टॅब एस10 लाइटची भारतातील किंमत ही बेस Wi-Fi मॉडेलसाठी सुरू होते 30,999 रुपयांपासून होते. हा टॅबलेट 6 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेजसह येतो. तर, 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज असलेल्या Wi-Fi व्हेरिएंटची किंमत 40,999 रुपये आहे. दुसरीकडं, 5G कनेक्टिव्हिटी असलेल्या मॉडेलची बेस किंमत 35,99 रुपयांपासून सुरू होते, जी Wi-Fi व्हेरिएंटप्रमाणेच रॅम आणि स्टोरेजसह येते. उच्च-एंड 5G मॉडेलची किंमत 45,999 रुपये आहे. हा टॅबलेट सॅमसंग इंडिया वेबसाइट आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर कोरलरेड, ग्रे आणि सिल्व्हर रंगांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
सॅमसंग गॅलक्सी टॅब एस10 लाइट प्रोसेसर
या टॅबलेटच्या स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झाल्यास, यात 10.9-इंच WUXGA+ (1,320×2,112 पिक्सेल) टीएफटी टचस्क्रीन आहे, जी कमाल 600 निट्स ब्राइटनेस देते आणि सॅमसंगच्या व्हिजन बूस्टर तंत्रज्ञानासह येते. याला एक्सिनॉस 1380 प्रोसेसरनं प्रॉपेल केलं आहे, जो 8 जीबी रॅम आणि 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेजसह जोडलेला आहे. याशिवाय, मायक्रोएसडी कार्ड स्लॉटद्वारे स्टोरेज 2 टीबीपर्यंत वाढवता येते.
सॅमसंग गॅलक्सी टॅब एस10 लाइट कॅमेरा
फोटो आणि व्हिडिओसाठी मागे एकच 8-मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा आहे, तर पुढे 5-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे. कनेक्टिव्हिटीमध्ये 5G, ब्लूटूथ 5.3 आणि Wi-Fi 6 चा समावेश आहे. बॉक्समध्ये एस पेन स्टायलस येते, ज्याचा वापर सॅमसंग नोट्स आणि सर्कल टू सर्च फीचर्ससाठी करता येईल. याशिवाय, वेगळ्या विक्रीस असलेल्या सॅमसंग बुक कव्हर कीबोर्डसह गॅलक्सी एआय की सपोर्ट मिळते.
सॅमसंग गॅलक्सी टॅब एस10 लाइट बॅटरी
नवीन सॅमसंग गॅलक्सी टॅब एस10 लाइटमध्ये 8,000mAh बॅटरी आहे, जी 25W चार्जिंग सपोर्ट करते. तिचे आयाम 165.8×254.3×6.6 मिमी आहे आणि वजन सुमारे 524 ग्रॅम आहे. ही टॅबलेट गुडनोट्स, क्लिप स्टुडिओ पेंट, ल्युमाफ्युजन, नोशन, नोटशेल्फ, आर्कसाइट, स्केचबुक आणि पिक्सआर्टसारख्या थर्ड-पार्टी उत्पादकता अॅप्सला सपोर्ट करते. याशिवाय, कंपनी गुडनोट्सचं फुल व्हर्जन एक वर्ष मोफत देतं, क्लिप स्टुडिओ पेंट सबस्क्रिप्शनवर पहिल्या वर्षी 20 टक्के सूट आणि सहा महिन्यांचं फ्री ट्रायल ऑफर करतं.
90Hz रिफ्रेश रेट
ही टॅबलेट ॲड्रॉइड 15 आणि वन यूआय 7.0 सोबत येते, जी सात वर्षांच्या अपडेट्ससह येते.90Hz रिफ्रेश रेट असलेल्या डिस्प्लेमुळं स्क्रोलिंग स्मूथ होते आणि ब्लू लाइट रिडक्शन सर्टिफिकेशनमुळं डोळ्यांना आराम मिळतो. ही टॅबलेट विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि मनोरंजनप्रेमींसाठी आदर्श आहे, कारण ती पोर्टेबल आणि शक्तिशाली आहे.
