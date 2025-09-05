हैदराबाद : सॅमसंग गॅलक्सी टॅब 11 मालिका जागतिक बाजारात लॉंच कण्यात आली आहे. सॅमसंगच्या गॅलक्सी अनपॅक्ड इव्हेंटमध्ये कंपनीनं सॅमसंग गॅलक्सी टॅब 11 आणि गॅलक्सी टॅब s11 अल्ट्रा, असे दोन मॉडेल लॉंच केले आहेत. दोन्ही टॅबलेट मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9400 चिपसेटसह येतात. या टॅबलेटचं स्टोअरेज 512 जीबी पर्यंत आहे. ते अँड्रॉइड 16-आधारित वन यूआय 8 वर चालतात. सॅमसंग गॅलक्सी टॅब 11 सीरीजमध्ये 120Hz AMOLED स्क्रिन आणि नवीन वैशिष्ट्यांसह सुधारित डीएक्स सॉफ्टवेअर आहे.
सॅमसंग गॅलक्सी टॅब 11 मालिका किंमत
सॅमसंग गॅलेक्सी टॅब एस11(वाय-फाय) ची अमेरिकेत 12 जीबी रॅम + 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत $800(अंदाजे 70,400 रुपये) पासून सुरू होते. हा टॅबलेट 256 जीबी आणि 512 जीबी कॉन्फिगरेशनमध्ये देखील उपलब्ध आहे. दरम्यान, सॅमसंग गॅलेक्सी टॅब एस11 अल्ट्रा (वाय-फाय) ची किंमत अनुक्रमे 256 जीबी आणि 512 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी $1,200(अंदाजे रु. 1,05,740) आणि $1,320(अंदाजे 1,16,300) आहे. 1 टीबी कॉन्फिगरेशनची किंमत $1,620 (अंदाजे 1,42,760) आहे. Samsung Galaxy Tab S11 मालिकेची भारतीय किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही. दोन्ही टॅब्लेट प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहेत. हे दोन्ही टॅबलेट दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये राखाडी आणि चांदी रंगात उबलब्ध आहे. कंपनी गॅलेक्सी टॅब एस11 सिरीज खरेदीसह गुडनोट्स, क्लिप स्टुडिओ आणि इतर गोष्टींसाठी मोफत सबस्क्रिप्शन देत आहे.
सॅमसंग गॅलेक्सी टॅब एस11 सिरीजची वैशिष्ट्ये, तपशील
सॅमसंग गॅलेक्सी टॅब एस11 आणि गॅलेक्सी टॅब एस11 अल्ट्रा अँड्रॉइड 15-आधारित वन यूआय 8 वर चालतात. त्यांना सात वर्षांपर्यंत ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) आणि सुरक्षा अपडेट्स मिळणार आहेत. गॅलेक्सी टॅब एस9 एफई आणि टॅब एस9 एफई+ मध्ये 11-इंच आणि 14.6-इंच डायनॅमिक एमोलेड 2एक्स डिस्प्ले आहेत. दोन्ही पॅनेलमध्ये 120 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 1,600 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि अँटी-रिफ्लेक्टीव्ह कोटिंग पर्याय आहे.
मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9400 चिपसेट
गॅलेक्सी टॅब एस11 सिरीज 3nm मीडियाटेक डायमेन्सिटी 9400 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे. ही 12 जीबी रॅम आणि 512 जीबी पर्यंत ऑनबोर्ड स्टोरेजसह जोडलेलं आहे. नवीनतम टॅब्लेटमध्ये गुगलच्या सर्कल टू सर्च आणि जेमिनीसह अनेक एआय वैशिष्ट्ये आहेत. वापरकर्ते गॅलेक्सी एआय सूटचा देखील फायदा घेऊ शकतात. स्केच टू इमेज, नोट असिस्ट, ड्रॉइंग असिस्ट या सारख्या वैशिष्ट्यांचा तुम्हाला फायदा मिळणार आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी टॅब एस11 आणि गॅलेक्सी टॅब एस11 अल्ट्रा अँड्रॉइड 16 द्वारे समर्थित अपग्रेडेड डेस्कटॉप अनुभवासह देखील येतात. नवीन सॅमसंग डीएक्स होम स्क्रीन शॉर्टकटद्वारे द्रुत प्रवेश, एकाधिक कार्यक्षेत्रांसाठी समर्थन आणि बाह्य मॉनिटर्ससाठी समर्पित समर्थन प्रदान करते.
13-मेगापिक्सेलचा प्राथमिक कॅमेरा
ऑप्टिक्ससाठी, गॅलेक्सी टॅब एस11 अल्ट्रामध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे ज्यामध्ये 13-मेगापिक्सेलचा प्राथमिक कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड शूटर आहे. गॅलेक्सी टॅब एस11 मध्ये एकच 13-मेगापिक्सेलचा रिअर कॅमेरा आहे. दोन्ही टॅब्लेट 12-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड सेल्फी कॅमेरासह येतात. परिमाणांच्या बाबतीत, गॅलेक्सी टॅब एस115.5मिमी जाड आहे आणि त्याचं वजन 469 ग्रॅम आहे. दरम्यान, गॅलेक्सी टॅब एस11 अल्ट्रा 5.1 मिमी वर आणखी पातळ होतो. तो 692 ग्रॅम वर स्केल टिपतो. गॅलेक्सी टॅब एस11 आणि गॅलेक्सी टॅब एस11 अल्ट्रा मधील कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये वाय-फाय 7, ब्लूटूथ, जीपीएस आणि चार्जिंग आणि वायर्ड डेटा ट्रान्सफरसाठी यूएसबी टाइप-सी पोर्टचा समावेश आहे. हे टॅब्लेट अनुक्रमे 8,400 एमएएच आणि 11,600 एमएएच बॅटरीनं सुसज्ज आहेत, ज्यात 45 वॅट वायर्ड फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट आहे.
