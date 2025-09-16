सॅमसंग गॅलेक्सी S25 FE भारतात लॉंच, आकर्षक ऑफर्स आणि शक्तिशाली फीचर्स
Exynos 2400, 4,900mAh बॅटरी, 50MP कॅमेरा, Android 16, सात वर्षांचे अपडेट्स आणि आकर्षक ऑफर्ससह उपलब्ध सॅमसंग गॅलेक्सी S25 FE भारतात लॉंच झालाय.
Published : September 16, 2025 at 10:14 AM IST
हैदराबाद : सॅमसंगनं भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन गॅलेक्सी S25 FE लॉंच केला. हा फोन यापूर्वीच जागतिक बाजारपेठेत लॉंच झाला होता. या फोनमध्ये Exynos 2400 चिपसेट, 4,900mAh बॅटरी, 50-मेगापिक्सेल ट्रिपल रियर कॅमेरा आणि 12-मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा यासारख्या वैशिष्ट्यांनी युक्त, हा फोन Android 16-आधारित One UI 8 वर चालतो. सॅमसंगनं या फोनला सात वर्षांच्या Android OS आणि सिक्युरिटी अपडेट्सचं आश्वासन दिलं आहे. भारतात या स्मार्टफोनची किंमत आणि लॉंच ऑफर्स जाहीर करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, 256GB मॉडेल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 512GB व्हेरिएंटपर्यंत मोफत अपग्रेड मिळेल.
सॅमसंग गॅलेक्सी S25 FE
सॅमसंग गॅलेक्सी S25 FE भारतात तीन स्टोरेज पर्यायांसह लॉंच झाला आहे. 8GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 59,999 रुपये, 8GB + 256GB व्हेरिएंटची किंमत 65,999 रुपये, तर 8GB + 512GB व्हेरिएंटची किंमत 77,999 रुपये आहे. विशेष लॉंच ऑफर अंतर्गत, 256GB मॉडेल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना 512GB मॉडेल मोफत अपग्रेड केलं जाईल. याशिवाय, 5,000 रुपयांचा बँक कॅशबॅक आणि 24 महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट EMI पर्याय उपलब्ध आहेत. हा फोन 29 सप्टेंबरपासून सॅमसंग इंडिया वेबसाइट, सॅमसंग एक्सक्लुझिव्ह स्टोअर्स, निवडक अधिकृत रिटेल स्टोअर्स आणि इतर ऑनलाइन पोर्टल्सवर खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. हा फोन Icyblue, Jetblack, Navy आणि White रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
|स्टोरेज पर्याय
|किंमत (रुपये)
|लॉंच ऑफर्स
|8GB + 128GB
|59,999
|बँक कॅशबॅक: 5,000 रु., 24 महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट EMI
|8GB + 256GB
|65,999
|मोफत 512GB अपग्रेड, बँक कॅशबॅक: 5,000 रु., 24 महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट EMI
|8GB + 512GB
|77,999
|बँक कॅशबॅक: 5,000 रु., 24 महिन्यांपर्यंत नो-कॉस्ट EMI
गॅलेक्सी S25 FE वैशिष्ट्ये आणि तपशील
गॅलेक्सी S25 FE मध्ये 6.7-इंच फुल-HD+ डायनॅमिक AMOLED 2X डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,900 निट्स ब्राइटनेस, Vision Booster आणि Gorilla Glass Victus+ संरक्षणासह येतो. हा फोन Exynos 2400 चिपसेटद्वारे समर्थित आहे, ज्यामध्ये 8GB रॅम आणि 512GB पर्यंत ऑनबोर्ड स्टोरेज आहे. हा फोन Android 16-आधारित One UI 8 वर चालतो आणि सात वर्षांच्या OS आणि सिक्युरिटी अपडेट्ससह येतो. यामध्ये Google चं Circle to Search, Gemini Live आणि इतर AI वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
गॅलेक्सी S25 FE कॅमेरा
कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झालं तर, गॅलेक्सी S25 FE मध्ये 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी सेन्सर, 8-मेगापिक्सेल टेलिफोटो सेन्सर आणि 12-मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड शूटरसह ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात 12-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा आहे. याशिवाय, Generative Edit सारखी AI-आधारित एडिटिंग टूल्स उपलब्ध आहेत. फोनमध्ये गॅलेक्सी S24 FE च्या तुलनेत 13 टक्के मोठे व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम आहे.
गॅलेक्सी S25 FE बॅटरी
गॅलेक्सी S25 FE मध्ये 4,900mAh बॅटरी आहे, जी 45W वायर्ड आणि 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. यात 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS आणि USB Type-C कनेक्टिव्हिटी पर्याय आहेत. फोनमध्ये Armor Aluminum मिडल फ्रेम आणि IP68 रेटिंग आहे, जे धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण देतं. याची जाडी 7.4 मिमी आहे आणि वजन 190 ग्रॅम आहे.
