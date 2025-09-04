ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 3:58 PM IST

हैदराबाद : सॅमसंगनं गुरुवारी आपल्या नवीनतम गॅलक्सी इव्हेंटमध्ये गॅलक्सी S25 FE स्मार्टफोन जागतिक बाजारात, विशेषतः भारतासह, लॉंच केला आहे. हा स्मार्टफोन सॅमसंगच्या स्वतःच्या Exynos 2400 चिपसेटनं सुसज्ज आहे. हा फोन 8GB रॅमसह येतो. यात 50-मेगापिक्सल ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप आणि 12-मेगापिक्सल सेल्फी कॅमेरा आहे. हा फोन सात वर्षांच्या अँड्रॉइड ओएस आणि सिक्युरिटी अपडेट्ससह येतो. यात 4,900mAh बॅटरी आहे जी वायर्ड आणि वायरलेस फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. गॅलक्सी S25 मालिकेतील या नवीन फोनबद्दल जाणून घेऊया....

सॅमसंगनं आपल्या नवीनतम गॅलक्सी इव्हेंटमध्ये गॅलक्सी S25 FE स्मार्टफोन लॉंच केला आहे, जो जागतिक बाजारात, विशेषतः भारतासह, उपलब्ध होणार आहे. हा फोन सॅमसंगच्या गॅलक्सी S25 मालिकेचा भाग आहे, जी यावर्षी फेब्रुवारीत लॉंच झाली होती. गॅलक्सी S25 FE मध्ये अनेक आकर्षक वैशिष्ट्ये आणि प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स आहेत, ज्यामुळं हा फोन मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये एक उत्तम पर्याय ठरतोय.

Samsung Galaxy S25 FE किंमत आणि उपलब्धता
सॅमसंग गॅलक्सी S25 FE ची सुरुवातीची किंमत 8GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी $650 (अंदाजे रु. 57,300) आहे, तर 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत $710 (अंदाजे रु. 62,570) आहे. हा फोन Icyblue, Jetblack, Navy आणि White रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. सध्या हा फोन अमेरिकेत सॅमसंगच्या वेबसाइटवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. भारतातील किंमत आणि उपलब्धतेबाबत सॅमसंग लवकरच घोषणा करेल, अशी अपेक्षा आहे.

Samsung Galaxy S25 FE वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स
गॅलक्सी S25 FE मध्ये 6.7-इंच फुल-HD+ डायनॅमिक AMOLED 2X डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz पर्यंत आहे आणि ब्राइटनेस 1,900 निट्स आहे. डिस्प्लेमध्ये व्हिजन बूस्टर सपोर्ट आणि गोरिला ग्लास व्हिक्टस+ प्रोटेक्शन आहे. हा फोन सॅमसंगच्या Exynos 2400 चिपसेटनं सुसज्ज आहे आणि 8GB रॅमसह येतो. 128GB व्हेरिएंटमध्ये UFS 3.1 स्टोरेज आहे, तर 256GB आणि 512GB व्हेरिएंट्स UFS 4.0 स्टोरेजसह येतो. हा फोन अँड्रॉइड 16-आधारित One UI 8 वर चालतो आणि सात वर्षांच्या ओएस आणि सिक्युरिटी अपडेट्ससह येतो. याशिवाय, हा फोन सहा महिन्यांचा मोफत Google AI Pro सबस्क्रिप्शन, Google च्या Circle to Search, Gemini Live आणि इतर AI वैशिष्ट्यांसह येतो.

Samsung Galaxy S25 FE कॅमेरा आणि बॅटरी
गॅलक्सी S25 FE मध्ये 50-मेगापिक्सल वाइड-अँगल मेन रिअर सेन्सर, 8-मेगापिक्सल टेलिफोटो शूटर आणि 12-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेन्स आहे. हे कॅमेरे 8K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला 30fps वर सपोर्ट करतात. फ्रंट कॅमेरा 12-मेगापिक्सल सेन्सर आहे, जो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी उत्तम आहे. यात AI-आधारित एडिटिंग टूल्स जसे की Generative Edit चा समावेश आहे.

Samsung Galaxy S25 FE बॅटरी
हा फोन 4,900mAh बॅटरीसह येतो, जी 45W वायर्ड आणि 15W वायरलेस फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. यात गॅलक्सी S24 FE च्या तुलनेत 10 टक्के मोठी व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम आहे, जी डिव्हाइसला दीर्घकाळ वापरात थंड ठेवते. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ 5.4, GPS आणि USB टाइप-C पोर्ट यांचा समावेश आहे. हा फोन IP68 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित आहे. याची जाडी 7.4 मिमी आहे आणि वजन 190 ग्रॅम आहे.

सॅमसंग गॅलक्सी S25 FE हा प्रीमियम डिझाइन, शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि उत्कृष्ट कॅमेरा सिस्टमसह येणारा एक उत्तम स्मार्टफोन आहे. भारतातील सॅमसंग चाहत्यांसाठी हा फोन लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, आणि त्याची किंमत आणि उपलब्धता याबाबत अधिक माहिती लवकरच समोर येईल. हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये एक आकर्षक पर्याय ठरेल.

