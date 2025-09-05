ETV Bharat / technology

सॅमसंग गॅलक्सी S24 स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसरसह भारतात पुन्हा होतोय लॉंच, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2025 मध्ये उपलब्ध? - SAMSUNG GALAXY S24 RELAUNCH

सॅमसंग गॅलक्सी S24 भारतात स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसरसह पुन्हा लॉंच होतोय. फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2025 मध्ये तो अँड्रॉइड 15 सह उपलब्ध होईल?.

Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 12:41 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : सॅमसंग आपला लोकप्रिय स्मार्टफोन गॅलक्सी S24 भारतात नव्या स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसरसह पुन्हा लॉंच करतोय. यापूर्वी 2024 मध्ये लॉंच झालेल्या गॅलक्सी S24 मध्ये एक्सिनॉस 2400 प्रोसेसर होतं. नवीन 'गॅलक्सी S24 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसर असेल. या फोनच'स्नॅपड्रॅगन' व्हेरिएंट फ्लिपकार्टच्या समर्पित मायक्रोसाइटवर 'लवकरच लॉंच होणार असल्याचे संकेत मिळाताय. हा फोन येत्या काही दिवसात भारतात पुन्हा एकदा लॉंच होण्याची शक्यता आहे. फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेल 2025 मध्ये, हा फोन उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेल 2025 23 सप्टेंबरपासून सुरू होतोय. स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसरसह सुधारित कार्यक्षमता आणि अँड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टमसह हा फोन भारतीय ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरणार आहे.

Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)
Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)

सॅमसंग गॅलक्सी S24 पुन्हा होतोय लॉंच
सॅमसंग गॅलक्सी S24 ची भारतातील पुन्हा लॉन्चिंगमुळं ग्राहकांना अधिक शक्तिशाली आणि कार्यक्षम स्मार्टफोन अनुभव मिळेल. नवीन स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसरमुळं या फोनची कार्यक्षमता, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. यापूर्वी लॉंच झालेल्या गॅलक्सी S24 मध्ये एक्सिनॉस 2400 प्रोसेसर होतं, तर गॅलक्सी S25 FE मध्ये देखील हेच प्रोसेसर कायम ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, गॅलक्सी S24 स्नॅपड्रॅगन व्हेरिएंट भारतीय बाजारपेठेत विशेष लक्ष वेधून घेण्याची शक्यता आहे.

Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)
Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)

सॅमसंग गॅलक्सी S24 किंमत
फ्लिपकार्टच्या मायक्रोसाइटनुसार, गॅलक्सी S24 स्नॅपड्रॅगन दोन कॉन्फिगरेशन्समध्ये उपलब्ध असेल. यात 8GB रॅम + 128GB स्टोरेजसह असलेला व्हेरिएंट 74,999 रुपये आणि 8GB रॅम + 256GB स्टोरेजसह असलेला व्हेरिएंट 79,999 रुपये किंमतीत उपलब्ध होईल. यापूर्वीच्या एक्सिनॉस मॉडेलमध्ये अँड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम होतं, परंतु नवीन स्नॅपड्रॅगन व्हेरिएंट अँड्रॉइड 15 सह येईल, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना अतिरिक्त एक वर्ष सॉफ्टवेअर अपडेट्स मिळतील.

Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)
Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)

सॅमसंग गॅलक्सी S24 वैशिष्ट्ये
गॅलक्सी S24 स्नॅपड्रॅगनची मुख्य वैशिष्ट्ये मागील मॉडेलप्रमाणेच आहेत. यात 6.2 इंचांचा FHD+ डायनॅमिक AMOLED 2X डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि व्हिजन बूस्टर तंत्रज्ञानासह येतो, ज्यामुळं स्क्रीनची दृश्यमानता उत्तम राहते. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर, 12 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड लेन्स आणि 10 मेगापिक्सेल टेलिफोटो लेन्ससह ऑप्टिकल झूमचा समावेश आहे. याशिवाय, 4,000mAh बॅटरी यात असेल.

Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)
Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)

सॅमसंग गॅलक्सी S24 ऑफर
सॅमसंगनं गॅलक्सी S24 प्लस मध्ये स्नॅपड्रॅगन व्हेरिएंट आणण्याची कोणतीही घोषणा केलेली नाही, आणि त्यात एक्सिनॉस प्रोसेसरच कायम आहे. स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसरमुळं गॅलक्सी S24 मध्ये सुधारित गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि AI-संबंधित वैशिष्ट्यांचा अनुभव मिळेल. फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल दरम्यान या फोनवर विशेष सवलती आणि ऑफर्स उपलब्ध होऊ शकतात.

Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)
Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)

हे वाचलंत का :

  1. सॅमसंग गॅलक्सी टॅब 11 आणि गॅलक्सी टॅब s11 अल्ट्रा लॉंच, 11,600 mAh बॅटरीसह 45 वॅट वायर्ड फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट
  2. Samsung Galaxy S25 FE vs Galaxy S24 FE: कोणता फोन आहे बेस्ट?
  3. Samsung Galaxy S25 FE जागतिक बाजारात लॉंच : Exynos 2400, 50MP कॅमेरा, 4,900mAh बॅटरी

हैदराबाद : सॅमसंग आपला लोकप्रिय स्मार्टफोन गॅलक्सी S24 भारतात नव्या स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसरसह पुन्हा लॉंच करतोय. यापूर्वी 2024 मध्ये लॉंच झालेल्या गॅलक्सी S24 मध्ये एक्सिनॉस 2400 प्रोसेसर होतं. नवीन 'गॅलक्सी S24 मध्ये स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसर असेल. या फोनच'स्नॅपड्रॅगन' व्हेरिएंट फ्लिपकार्टच्या समर्पित मायक्रोसाइटवर 'लवकरच लॉंच होणार असल्याचे संकेत मिळाताय. हा फोन येत्या काही दिवसात भारतात पुन्हा एकदा लॉंच होण्याची शक्यता आहे. फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेल 2025 मध्ये, हा फोन उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेल 2025 23 सप्टेंबरपासून सुरू होतोय. स्नॅपड्रॅगन प्रोसेसरसह सुधारित कार्यक्षमता आणि अँड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टमसह हा फोन भारतीय ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय ठरणार आहे.

Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)
Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)

सॅमसंग गॅलक्सी S24 पुन्हा होतोय लॉंच
सॅमसंग गॅलक्सी S24 ची भारतातील पुन्हा लॉन्चिंगमुळं ग्राहकांना अधिक शक्तिशाली आणि कार्यक्षम स्मार्टफोन अनुभव मिळेल. नवीन स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसरमुळं या फोनची कार्यक्षमता, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षमता वाढवण्यात येणार आहे. यापूर्वी लॉंच झालेल्या गॅलक्सी S24 मध्ये एक्सिनॉस 2400 प्रोसेसर होतं, तर गॅलक्सी S25 FE मध्ये देखील हेच प्रोसेसर कायम ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, गॅलक्सी S24 स्नॅपड्रॅगन व्हेरिएंट भारतीय बाजारपेठेत विशेष लक्ष वेधून घेण्याची शक्यता आहे.

Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)
Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)

सॅमसंग गॅलक्सी S24 किंमत
फ्लिपकार्टच्या मायक्रोसाइटनुसार, गॅलक्सी S24 स्नॅपड्रॅगन दोन कॉन्फिगरेशन्समध्ये उपलब्ध असेल. यात 8GB रॅम + 128GB स्टोरेजसह असलेला व्हेरिएंट 74,999 रुपये आणि 8GB रॅम + 256GB स्टोरेजसह असलेला व्हेरिएंट 79,999 रुपये किंमतीत उपलब्ध होईल. यापूर्वीच्या एक्सिनॉस मॉडेलमध्ये अँड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम होतं, परंतु नवीन स्नॅपड्रॅगन व्हेरिएंट अँड्रॉइड 15 सह येईल, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना अतिरिक्त एक वर्ष सॉफ्टवेअर अपडेट्स मिळतील.

Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)
Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)

सॅमसंग गॅलक्सी S24 वैशिष्ट्ये
गॅलक्सी S24 स्नॅपड्रॅगनची मुख्य वैशिष्ट्ये मागील मॉडेलप्रमाणेच आहेत. यात 6.2 इंचांचा FHD+ डायनॅमिक AMOLED 2X डिस्प्ले आहे, जो 120Hz रिफ्रेश रेट आणि व्हिजन बूस्टर तंत्रज्ञानासह येतो, ज्यामुळं स्क्रीनची दृश्यमानता उत्तम राहते. कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर, 12 मेगापिक्सेल अल्ट्रावाइड लेन्स आणि 10 मेगापिक्सेल टेलिफोटो लेन्ससह ऑप्टिकल झूमचा समावेश आहे. याशिवाय, 4,000mAh बॅटरी यात असेल.

Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)
Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)

सॅमसंग गॅलक्सी S24 ऑफर
सॅमसंगनं गॅलक्सी S24 प्लस मध्ये स्नॅपड्रॅगन व्हेरिएंट आणण्याची कोणतीही घोषणा केलेली नाही, आणि त्यात एक्सिनॉस प्रोसेसरच कायम आहे. स्नॅपड्रॅगन 8 जेन 3 प्रोसेसरमुळं गॅलक्सी S24 मध्ये सुधारित गेमिंग, मल्टिटास्किंग आणि AI-संबंधित वैशिष्ट्यांचा अनुभव मिळेल. फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल दरम्यान या फोनवर विशेष सवलती आणि ऑफर्स उपलब्ध होऊ शकतात.

Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)
Samsung Galaxy S24
सॅमसंग गॅलेक्सी एस24 (Samsung)

हे वाचलंत का :

  1. सॅमसंग गॅलक्सी टॅब 11 आणि गॅलक्सी टॅब s11 अल्ट्रा लॉंच, 11,600 mAh बॅटरीसह 45 वॅट वायर्ड फास्ट चार्जिंगचा सपोर्ट
  2. Samsung Galaxy S25 FE vs Galaxy S24 FE: कोणता फोन आहे बेस्ट?
  3. Samsung Galaxy S25 FE जागतिक बाजारात लॉंच : Exynos 2400, 50MP कॅमेरा, 4,900mAh बॅटरी

For All Latest Updates

TAGGED:

FLIPKART BIG BILLION DAYS 2025GALAXY S24 RELAUNCHGALAXY S24सॅमसंग गॅलक्सी S24SAMSUNG GALAXY S24 RELAUNCH

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.