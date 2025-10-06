ETV Bharat / technology

सॅमसंग गॅलेक्सी M17 5G : 50MP मुख्य रियर कॅमेरा आणि सुपर AMOLED डिस्प्लेसह होतोय लॉंच

सॅमसंग गॅलेक्सी M17 5G भारतात 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी लॉंच होणार आहे. उत्कृष्ट कॅमेरा, AI वैशिष्ट्ये आणि मजबूत डिझाइनसह हा मिड-रेंज फोन येईल.

सॅमसंग गॅलेक्सी M17 5G (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : सॅमसंगनं भारतात आपला नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन, गॅलेक्सी M17 5G, 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी लॉंच करण्याची घोषणा केली आहे. ऑगस्टमध्ये गॅलेक्सी A17 5G लॉंचझाल्यानंतर आता M सीरिजमधील हा नवीन फोन बाजारात येत आहे. उत्कृष्ट कॅमेरा, मजबूत डिझाइन आणि AI वैशिष्ट्यांसह हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये नवीन मानक स्थापित करणार आहे. सॅमसंगनं यामध्ये अनेक आधुनिक वैशिष्ट्यांचा समावेश केला आहे, ज्यामुळं हा फोन तरुण आणि टेक-सॅव्ही वापरकर्त्यांसाठी आकर्षक ठरणार आहे.

50MP मुख्य रियर कॅमेरा
सॅमसंग गॅलेक्सी M17 5G मध्ये 50MP मुख्य रियर कॅमेरा आहे, जो ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) सह येतो. यामुळं ब्लर-फ्री फोटो आणि स्थिर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग शक्य होईल. याशिवाय, 5MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि 2MP मॅक्रो कॅमेरा देखील आहे, जे विविध प्रकारचे फोटोग्राफी पर्याय उपलब्ध करतील सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 13MP फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे, जो उत्तम दर्जाचे फोटो आणि व्हिडिओ देईल.

Samsung Galaxy M17 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M17 5G (Samsung)

सुपर AMOLED डिस्प्ले
या फोनमध्ये सेगमेंटमधील सर्वोत्तम संरक्षण म्हणून कॉर्निंग गोरिला ग्लास व्हिक्टसचा समावेश आहे, जो स्क्रॅच आणि ड्रॉप्सपासून फोनचे संरक्षण करेल. यासोबतच IP54 रेटिंगमुळं हा फोन धूळ आणि पाण्याच्या स्प्लॅशपासूनही सुरक्षित आहे. डिझाइनच्या बाबतीत, गॅलेक्सी M17 5G मध्ये 7.5 मिमी पातळ प्रोफाइल आहे, ज्यामुळं तो हातात धरण्यास सोयीस्कर आणि स्टायलिश आहे. यात 6.7 इंचाचा सुपर AMOLED डिस्प्ले आहे, जो तीक्ष्ण व्हिज्युअल्स प्रदान करेल.

Samsung Galaxy M17 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M17 5G (Samsung)

प्रोसेसर आणि AI वैशिष्ट्ये
गॅलेक्सी M17 5G मध्ये Exynos 1330 प्रोसेसर आहे, ज्याची माहिती यापूर्वीच्या अहवालांमध्ये समोर आली होती. हा प्रोसेसर मल्टिटास्किंग आणि गेमिंगसाठी उत्तम कामगिरी देईल. विशेष बाब म्हणजे, M1x सीरिजमध्ये प्रथमच सॅमसंगनं नेटिव्ह AI वैशिष्ट्यांचा समावेश केला आहे. यामध्ये Circle to Search with Google आणि Gemini Live यांसारख्या AI वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना स्मार्ट आणि जलद सर्च अनुभव मिळेल. ही वैशिष्ट्ये फोनचा वापर अधिक सोपा आणि कार्यक्षम बनवतील.

Samsung Galaxy M17 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M17 5G (Samsung)
Samsung Galaxy M17 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M17 5G (Samsung)

रंग आणि उपलब्धता
हा फोन दोन आकर्षक रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल.मूनलाइट सिल्व्हर आणि सॅफायर ब्लॅक. लॉंचतर हा फोन Amazon.in, सॅमसंग इंडिया ऑनलाइन स्टोअर आणि ऑफलाइन स्टोअरमधून खरेदी करता येईल. सॅमसंगनं या फोनच्या किंमतीबाबत अद्याप माहिती दिलेली नाही, परंतु मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धात्मक किंमत अपेक्षित आहे. सॅमसंग गॅलेक्सी M17 5G हा मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंटमध्ये एक शक्तिशाली पर्याय ठरणार आहे. उत्कृष्ट कॅमेरा, मजबूत डिझाइन, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि AI वैशिष्ट्यांसह हा फोन तरुण ग्राहकांना आकर्षित करेल.

Samsung Galaxy M17 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M17 5G (Samsung)
Samsung Galaxy M17 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M17 5G (Samsung)

