सॅमसंग गॅलेक्सी M14 5G vs सॅमसंग गॅलेक्सी M15 5G: कोणता फोन आहे तुमच्यासाठी फायदेशीर? - GALAXY M14 VS GALAXY M15

सॅमसंग गॅलेक्सी M14 5G vs सॅमसंग गॅलेक्सी M15 5G तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. पण यापैकी कोणता फोन आहे बेस्ट? चाला जाणून घेऊया...

सॅमसंग गॅलेक्सी M14 5G सॅमसंग गॅलेक्सी M15 5G SAMSUNG GALAXY M14 5G SAMSUNG GALAXY M15 5G
गॅलेक्सी M14 5G vs गॅलेक्सी M15 5G (Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025 at 1:15 PM IST

हैदराबाद : जर तुम्ही सॅमसंगचा 5G स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. सॅमसंग कंपनीचा फोन खरेदी करताना सॅमसंग गॅलेक्सी M14 5G आणि सॅमसंग गॅलेक्सी M15 5G अशा दोन पर्यायाचा विचार आज आपण करणार आहोत. यापैकी कोणता फोन खरेदी करावा? याबाबत तुमच्या मनात गोंधळ असेल, तर तुमचा संभ्रम दुर होणार आहे. या बातमीत आपण या दोन्ही फोन्सचे वैशिष्ट्ये, किंमत आणि याची तुलना करणार आहोत. सॅमसंग गॅलेक्सी M15 5G मध्ये नवीन काय आहे आणि त्याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये याबाबतही आपण जाणून घेणार आहोत. सॅमसंग कंपनी आपल्या सॉफ्टवेअरसाठी प्रसिद्ध आहे, आणि विशेषतः गॅलेक्सी M15 5G मध्ये तुम्हाला मोठ्या सॉफ्टवेअर आणि सिक्युरिटी अपडेट्सचा लाभ मिळेल. ऑगस्ट 2025 मधील या दोन्ही फोन्सच्या वैशिष्ट्यांबद्दल आणि किंमतीबद्दल सविस्तर माहिती चला जाणून घेऊया...

Samsung Galaxy M15 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M15 5G (Samsung)

Galaxy M14 5G vs Galaxy M15 5G वैशिष्ट्ये
सॅमसंग गॅलेक्सी M14 5G मध्ये 6.6 इंचांचा FHD+ PLS LCD डिस्प्ले आहे, जो 90 Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. हा डिस्प्ले चांगली गुणवत्ता प्रदान करतो, परंतु सॅमसंग गॅलेक्सी M15 5G मध्ये तुम्हाला 6.5 इंचांचा FHD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले मिळतो, जो 90 Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. सुपर AMOLED डिस्प्लेमुळं M15 5G मध्ये अधिक चांगलं कॉन्ट्रास्ट आणि रंग मिळतात, ज्यामुळं व्हिडिओ पाहणे आणि गेमिंगचा अनुभव अधिक चांगला होतो.

Samsung Galaxy M15 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M15 5G (Samsung)
Samsung Galaxy M14 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M14 5G (Samsung)

Galaxy M14 5G vs Galaxy M15 5G सॉफ्टवेअर
सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, गॅलेक्सी M14 5G मध्ये Android 13 आहे आणि त्याला 2 वर्षांचे OS अपडेट्स मिळतील. याउलट, गॅलेक्सी M15 5G मध्ये Android 14 आहे, ज्यामध्ये 4 वर्षांचे OS अपडेट्स आणि 5 वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील. यामुळं M15 5G हा दीर्घकालीन वापरासाठी अधिक योग्य पर्याय ठरतो.

Samsung Galaxy M15 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M15 5G (Samsung)

Galaxy M14 5G vs Galaxy M15 5G प्रोसेसर
प्रोसेसरच्या बाबतीत, गॅलेक्सी M14 5G मध्ये सॅमसंग Exynos 1330 प्रोसेसर आहे, जो दैनंदिन कामांसाठी आणि मध्यम गेमिंगसाठी चांगलं आहे. दुसरीकडं, गॅलेक्सी M15 5G मध्ये नवीन MediaTek Dimensity 6100+ चिपसेट आहे, जो गेमिंग आणि मल्टिटास्किंगमध्ये उत्कृष्ट आहे.

Samsung Galaxy M14 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M14 5G (Samsung)

Galaxy M14 5G vs Galaxy M15 5G बॅटरी
दोन्ही फोन्समध्ये 6000 mAh ची शक्तिशाली बॅटरी आहे. दोन्ही 25W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करतात, ज्यामुळं तुम्हाला दीर्घकाळ बॅटरी बॅकअप मिळतो.

Samsung Galaxy M15 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M15 5G (Samsung)

Galaxy M14 5G vs Galaxy M15 5G कॅमेरा
कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झालं तर, गॅलेक्सी M14 5G मध्ये 50 MP प्रायमरी कॅमेरा, 2 MP मॅक्रो कॅमेरा आणि 2 MP डेप्थ सेन्सर आहे. याउलट, गॅलेक्सी M15 5G मध्ये 50 MP प्रायमरी कॅमेरा, 5 MP अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा आणि 2 MP डेप्थ सेन्सर आहे. M15 5G मधील अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा अधिक व्यापक फोटो कॅप्चर करण्यासाठी उपयुक्त आहे. दोन्ही फोन्समध्ये 13 MP फ्रंट कॅमेरा आहे, जो सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी चांगला आहे.

Samsung Galaxy M14 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M14 5G (Samsung)

Galaxy M14 5G vs Galaxy M15 5G किंमत
ऑगस्ट 2025 मध्ये, सॅमसंग गॅलेक्सी M14 5G ची सुरुवातीची किंमत 9,492 रुपये आहे, तर सॅमसंग गॅलेक्सी M15 5G ची सुरुवातीची किंमत 14,999 रुपये आहे. जर तुमचं बजेट कमी असेल आणि तुम्हाला परवडणारा फोन हवा असेल, तर गॅलेक्सी M14 5G हा एक उत्तम पर्याय तुमच्यासाठी ठरू शकतो. परंतु जर तुम्हाला उत्तम डिस्प्ले गुणवत्ता, दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि चांगली गेमिंग कामगिरी हवी असेल, तर गॅलेक्सी M15 5G या पर्यायाचा विचार देखील तुम्ही करू शकता.

Samsung Galaxy M15 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M15 5G (Samsung)

Galaxy M14 5G vs Galaxy M15 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M14 5G आणि M15 5G हे दोन्ही बजेट 5G स्मार्टफोन्स आहेत, परंतु M15 5G मध्ये सुपर AMOLED डिस्प्ले, नवीन प्रोसेसर आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर अपडेट्स यांसारखी वैशिष्ट्ये त्यांना अधिक आकर्षक बनवतात. तुमच्या गरजा आणि बजेटनुसार तुम्ही विचार करून फोनची खरेदी करावी.

Samsung Galaxy M14 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी M14 5G (Samsung)

