ETV Bharat / technology

सॅमसंग गॅलेक्सी M07 4G : भारतात लवकरच लॉंच होणार बजेट स्मार्टफोन - SAMSUNG GALAXY M07 4G LAUNCH

सॅमसंग गॅलेक्सी M07 4G लवकरच भारतात लॉंच होतोय. हा बजेट स्मार्टफोन आकर्षक वैशिष्ट्ये, कमी किंमतीत तुम्हाला खरेदी करण्याची संधी आहे.

Samsung Galaxy M07 4G
सॅमसंग गॅलेक्सी M07 4G (ShiftDelete.Net X Account)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 10:42 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद : सॅमसंगनं मार्च 2025 मध्ये भारतात गॅलेक्सी M06 5G हा बजेट स्मार्टफोन लॉंच केल्याचं तुम्हाला आठवत असेल. मात्र,आता सॅमसंग कंपनी लवकरच आणखी एक किफायतशीर स्मार्टफोन, गॅलेक्सी M07 4G, बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. ऑनलाइन लीक झालेल्या माहितीनुसार, या फोनच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांसह त्याची भारतातील अपेक्षित किंमत समोर आली आहे. गॅलेक्सी M07 4G मध्ये गॅलेक्सी M06 5G प्रमाणेच बॅटरी आणि चार्जिंग स्पीड असण्याची शक्यता आहे.मात्र, याफोनमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटीऐवजी 4G सपोर्ट असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, या फोनमध्ये ड्युअल-रिअर कॅमेरा सेटअप आणि आकर्षक डिझाइन असेल आहे. चला, या फोनच्या अपेक्षित वैशिष्ट्यांबद्दल आणि किंमतीबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया या बातमीतून...

सॅमसंग गॅलेक्सी M07 4G (अपेक्षित किंमत)
SmartPrix च्या अहवालानुसार, सॅमसंग गॅलेक्सी M07 4G ची भारतातील किंमत 8,000 ते 9,000 रुपये दरम्यान असू शकते. ही किंमत गॅलेक्सी M06 5G च्या लॉंच किंमतीपेक्षा किंचित कमी आहे. गॅलेक्सी M06 5G ची किंमत 4GB रॅम + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 9,499 रुपये आणि 6GB रॅम + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 10,999 रुपये होती. गॅलेक्सी M07 4G ची कमी किंमत हा फोन बजेट सेगमेंटमधील ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय बनवू शकते.

अपेक्षित वैशिष्ट्ये
सॅमसंग गॅलेक्सी M07 4G मध्ये 6.7 इंचांचा LCD डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे, जो HD+ (720x1,600 पिक्सेल) रिझोल्यूशन आणि 260ppi पिक्सेल डेन्सिटी प्रदान करेल. हा डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेटसह येईल, ज्यामुळं स्मूथ स्क्रोलिंग आणि व्हिडिओ पाहता येईल. हा फोन मीडियाटेक हेलियो G99 चिपसेटद्वारे संचालित असेल, ज्यामध्ये 4GB रॅम आणि 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज असेल. याशिवाय, हा फोन थेट Android 15 वर कार्य करेल आणि सॅमसंगकडून सहा वर्षे Android अपडेट्स मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं हा फोन दीर्घकाळ अद्ययावत राहणार आहे.

कॅमेरा आणि बॅटरी
गॅलेक्सी M07 4G मध्ये ड्युअल-रिअर कॅमेरा सेटअप असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये 50 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आणि 2 मेगापिक्सेलचा सेकंडरी लेन्स असेल. सेल्फीसाठी यात 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा असेल. हा फोन 1080p व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करेल. बॅटरीच्या बाबतीत, फोनमध्ये 5,000mAh बॅटरी असेल, जी 25W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. ही बॅटरी आणि चार्जिंग स्पीड गॅलेक्सी M06 5G प्रमाणेच आहे.

इतर वैशिष्ट्ये
हा फोन IP54 रेटिंगसह येईल, जो धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण प्रदान करेल. सुरक्षेसाठी यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर असेल. याशिवाय, यात स्टिरिओ स्पीकर्स आणि 3.5mm हेडफोन जॅक असेल, जे बजेट फोनमध्ये दुर्मिळ आहे. फोनची जाडी 7.6mm असेल, जी गॅलेक्सी M06 5G (8mm) पेक्षा किंचित कमी आहे.

गॅलेक्सी M06 5G सह तुलना
गॅलेक्सी M07 4G चा डिस्प्ले, कॅमेरा आणि बॅटरी गॅलेक्सी M06 5G शी साम्य आहे. तथापि, M06 5G मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 चिपसेट, 8GB पर्यंत रॅम आणि 128GB पर्यंत स्टोरेज आहे. याउलट, M07 4G मध्ये मीडियाटेक हेलियो G99 चिपसेट आणि कमी रॅम-स्टोरेज पर्याय असतील. याशिवाय, M07 4G मध्ये 5G ऐवजी 4G कनेक्टिव्हिटी असेल, ज्यामुळं त्याची किंमत कमी ठेवण्यात मदत झाली आहे.

सॅमसंग गॅलेक्सी M07 4G हा बजेट सेगमेंटमधील ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. याची कमी किंमत, आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि सॅमसंगची विश्वासार्हता यामुळे हा फोन बाजारात लक्ष वेधून घेईल. लॉंचची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु लीक झालेल्या माहितीनुसार हा फोन लवकरच भारतीय बाजारात दाखल होऊ शकतो.

हे वाचलंत का :

  1. 10 हजारांपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी करा 'हे' सर्वोत्तम सहा 5G स्मार्टफोन्स
  2. रियलमीनं 828 फॅन फेस्टिव्हलमध्ये 15,000mAh बॅटरीचा स्मार्टफोन्स सादर
  3. OnePlus Pad 3 : टॅबलेटचे लॉंच होण्यापूर्वीच प्रीमियम फीचर्स आणि आकर्षक डिझाइन आलं समोर

हैदराबाद : सॅमसंगनं मार्च 2025 मध्ये भारतात गॅलेक्सी M06 5G हा बजेट स्मार्टफोन लॉंच केल्याचं तुम्हाला आठवत असेल. मात्र,आता सॅमसंग कंपनी लवकरच आणखी एक किफायतशीर स्मार्टफोन, गॅलेक्सी M07 4G, बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. ऑनलाइन लीक झालेल्या माहितीनुसार, या फोनच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांसह त्याची भारतातील अपेक्षित किंमत समोर आली आहे. गॅलेक्सी M07 4G मध्ये गॅलेक्सी M06 5G प्रमाणेच बॅटरी आणि चार्जिंग स्पीड असण्याची शक्यता आहे.मात्र, याफोनमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटीऐवजी 4G सपोर्ट असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, या फोनमध्ये ड्युअल-रिअर कॅमेरा सेटअप आणि आकर्षक डिझाइन असेल आहे. चला, या फोनच्या अपेक्षित वैशिष्ट्यांबद्दल आणि किंमतीबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया या बातमीतून...

सॅमसंग गॅलेक्सी M07 4G (अपेक्षित किंमत)
SmartPrix च्या अहवालानुसार, सॅमसंग गॅलेक्सी M07 4G ची भारतातील किंमत 8,000 ते 9,000 रुपये दरम्यान असू शकते. ही किंमत गॅलेक्सी M06 5G च्या लॉंच किंमतीपेक्षा किंचित कमी आहे. गॅलेक्सी M06 5G ची किंमत 4GB रॅम + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 9,499 रुपये आणि 6GB रॅम + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटसाठी 10,999 रुपये होती. गॅलेक्सी M07 4G ची कमी किंमत हा फोन बजेट सेगमेंटमधील ग्राहकांसाठी आकर्षक पर्याय बनवू शकते.

अपेक्षित वैशिष्ट्ये
सॅमसंग गॅलेक्सी M07 4G मध्ये 6.7 इंचांचा LCD डिस्प्ले असण्याची शक्यता आहे, जो HD+ (720x1,600 पिक्सेल) रिझोल्यूशन आणि 260ppi पिक्सेल डेन्सिटी प्रदान करेल. हा डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेटसह येईल, ज्यामुळं स्मूथ स्क्रोलिंग आणि व्हिडिओ पाहता येईल. हा फोन मीडियाटेक हेलियो G99 चिपसेटद्वारे संचालित असेल, ज्यामध्ये 4GB रॅम आणि 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज असेल. याशिवाय, हा फोन थेट Android 15 वर कार्य करेल आणि सॅमसंगकडून सहा वर्षे Android अपडेट्स मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं हा फोन दीर्घकाळ अद्ययावत राहणार आहे.

कॅमेरा आणि बॅटरी
गॅलेक्सी M07 4G मध्ये ड्युअल-रिअर कॅमेरा सेटअप असण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये 50 मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा आणि 2 मेगापिक्सेलचा सेकंडरी लेन्स असेल. सेल्फीसाठी यात 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा असेल. हा फोन 1080p व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करेल. बॅटरीच्या बाबतीत, फोनमध्ये 5,000mAh बॅटरी असेल, जी 25W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. ही बॅटरी आणि चार्जिंग स्पीड गॅलेक्सी M06 5G प्रमाणेच आहे.

इतर वैशिष्ट्ये
हा फोन IP54 रेटिंगसह येईल, जो धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण प्रदान करेल. सुरक्षेसाठी यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर असेल. याशिवाय, यात स्टिरिओ स्पीकर्स आणि 3.5mm हेडफोन जॅक असेल, जे बजेट फोनमध्ये दुर्मिळ आहे. फोनची जाडी 7.6mm असेल, जी गॅलेक्सी M06 5G (8mm) पेक्षा किंचित कमी आहे.

गॅलेक्सी M06 5G सह तुलना
गॅलेक्सी M07 4G चा डिस्प्ले, कॅमेरा आणि बॅटरी गॅलेक्सी M06 5G शी साम्य आहे. तथापि, M06 5G मध्ये मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 चिपसेट, 8GB पर्यंत रॅम आणि 128GB पर्यंत स्टोरेज आहे. याउलट, M07 4G मध्ये मीडियाटेक हेलियो G99 चिपसेट आणि कमी रॅम-स्टोरेज पर्याय असतील. याशिवाय, M07 4G मध्ये 5G ऐवजी 4G कनेक्टिव्हिटी असेल, ज्यामुळं त्याची किंमत कमी ठेवण्यात मदत झाली आहे.

सॅमसंग गॅलेक्सी M07 4G हा बजेट सेगमेंटमधील ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. याची कमी किंमत, आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि सॅमसंगची विश्वासार्हता यामुळे हा फोन बाजारात लक्ष वेधून घेईल. लॉंचची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु लीक झालेल्या माहितीनुसार हा फोन लवकरच भारतीय बाजारात दाखल होऊ शकतो.

हे वाचलंत का :

  1. 10 हजारांपेक्षा कमी किंमतीत खरेदी करा 'हे' सर्वोत्तम सहा 5G स्मार्टफोन्स
  2. रियलमीनं 828 फॅन फेस्टिव्हलमध्ये 15,000mAh बॅटरीचा स्मार्टफोन्स सादर
  3. OnePlus Pad 3 : टॅबलेटचे लॉंच होण्यापूर्वीच प्रीमियम फीचर्स आणि आकर्षक डिझाइन आलं समोर

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY M07 4Gसॅमसंग गॅलेक्सी M07 4GBUDGET SMARTPHONEगॅलेक्सी M06 5GSAMSUNG GALAXY M07 4G LAUNCH

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.