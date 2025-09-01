ETV Bharat / technology

सॅमसंग गॅलेक्सी F17 5G आणि गॅलेक्सी M17 5G स्मार्टफोनची माहिती लीक; जाणून घ्या किंमत - SAMSUNG GALAXY F17 DETAILS LEAKED

सॅमसंग गॅलेक्सी F17 5G आणि गॅलेक्सी M17 5G लवकरच लॉंच होण्याची शक्यता आहे. F17 5G ची वैशिष्ट्ये, किंमत लीक झाली आहेत.

Samsung Galaxy F17 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी F17 5G (Mohammed Khatri X Account)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 1:00 PM IST

हैदराबाद : सॅमसंग गॅलेक्सी F17 5G आणि गॅलेक्सी M17 5G लवकरच लॉंच होण्याची शक्यता आहे, कारण या फोनची माहिती लीक झालीय. या दोन्ही फोनच्या लॉंच तारखेबद्दल अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी गॅलेक्सी F17 5G ची काही वैशिष्ट्ये आणि किंमतीची माहिती लीक झालीय. लीकनुसार, हा फोन 6.7 इंचाच्या सुपर AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या फोनची किंमत 14 हजार 499 रुपयांपासून सुरू होणार असल्याचं बोलले जात आहे. याशिवाय, यात ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप, 5,000 mAh बॅटरी आणि IP54 रेटिंग यासारखी वैशिष्ट्ये असतील. सॅमसंगच्या 4 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमात याबाबत अधिक माहिती मिळण्याची शक्यता आहे.

Samsung Galaxy F17 5G
स्मार्टप्रिक्सच्या अहवालानुसार, सॅमसंग गॅलेक्सी F17 5G हा फोन दोन व्हेरिएंटमध्ये लॉंच होण्याची शक्यता आहे. यात 4GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या बेस व्हेरिएंटची किंमत 14 हजार 499 रुपये आणि 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या व्हेरिएंटची किंमत 15 हजार 999 रुपये असेल. या फोनमध्ये 6.7 इंचांचा फुल HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले असेल, जो 90Hz रिफ्रेश रेटसह येईल. डिस्प्लेला गोरिल्ला ग्लास संरक्षण मिळेल आणि फोनला IP54 रेटिंग मिळालं असून तो धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षित असेल. याची जाडी 7.5 मिमी इतकी असेल.

Samsung Galaxy F17 5G प्रोसेसर
गॅलेक्सी F17 5G मध्ये 6nm Exynos 1330 चिपसेट असेल. हा फोन Android 15 आधारित One UI 7 वर चालेल आणि कंपनीकडून सहा वर्षांच्या ऑपरेटिंग सिस्टम आणि सिक्युरिटी अपडेट्सची हमी देण्यात येईल, अशी शक्यता आहे. ही वैशिष्ट्ये या फोनला मध्यम-श्रेणीच्या स्मार्टफोन बाजारात स्पर्धात्मक बनवेल.

Samsung Galaxy F17 5G कॅमेरा सेटअप
कॅमेऱ्याबाबत बोलायचं झालं तर, गॅलेक्सी F17 5G मध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप असेल. यात 50-मेगापिक्सलचा मुख्य सेन्सर असेल, जो ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) सह येईल. याशिवाय, 5-मेगापिक्सलचा अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेन्स आणि 2-मेगापिक्सलचा मॅक्रो कॅमेरा असेल. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी फ्रंटला 13-मेगापिक्सलचा कॅमेरा देण्यात येईल.

Samsung Galaxy F17 5G बॅटरी
या फोनमध्ये 5,000 mAh क्षमतेची बॅटरी असेल, जी 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. ही बॅटरी दीर्घकाळ टिकणारी कामगिरी देईल, ज्यामुळं हा फोन दैनंदिन वापरासाठी योग्य ठरेल.

अधिकृत लवकरच येण्याची शक्यता
सध्या सॅमसंग गॅलेक्सी F17 5G च्या वैशिष्ट्यांबाबत आणि किंमतीबाबत असलेली माहिती ही अनधिकृत अहवालांवर आधारित आहे. त्यामुळं, याबाबत थोडी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. सॅमसंगच्या 4 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमात या फोनबाबत अधिकृत माहिती जाहीर होण्याची शक्यता आहे. तसंच, या फोनसोबत गॅलेक्सी M17 5G चीही चर्चा आहे, परंतु त्याबाबत सविस्तर माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

Samsung Galaxy F17 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी F17 5G हा मध्यम-श्रेणीचा स्मार्टफोन उत्कृष्ट वैशिष्ट्यांसह येण्याची शक्यता आहे. याची किफायतशीर किंमत, शक्तिशाली प्रोसेसर, उत्तम कॅमेरा आणि दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी यामुळं हा फोन भारतीय बाजारात लोकप्रिय होऊ शकतो. सॅमसंगच्या आगामी कार्यक्रमात याबाबत अधिक माहिती मिळेल.

