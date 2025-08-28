हैदराबाद : सॅमसंगनं बुधवारी नवीन गॅलेक्सी इव्हेंट 2025 जाहीर केला आहे. हा गॅलेक्सी इव्हेंट सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. दक्षिण कोरियातील या तंत्रज्ञान कंपनीनं नवीन प्रीमियम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) टॅबलेट्स आणि गॅलेक्सी S25 सीरीजमधील नवीन स्मार्टफोनची झलक दाखवली आहे. लीकनुसार, यामध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी टॅब S11 मालिका आणि गॅलेक्सी S25 FE यांचा समावेश आहे. हा इव्हेंट 4 सप्टेंबर रोजी होणार असून, यामध्ये सॅमसंग नवीन डिव्हाइसेस आणि त्यांच्या वैशिष्ट्यांचा खुलासा होणार आहे.
गॅलेक्सी इव्हेंट 2025
सॅमसंगनं आपल्या न्यूजरूम पोस्टमध्ये जाहीर केलं आहे की, गॅलेक्सी इव्हेंट 4 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी 5:30 वाजता ET (दुपारी 3:00 वाजता IST) आयोजित होईल. हा इव्हेंट प्रत्यक्षात नसून व्हर्च्युअल स्वरूपात होणार आहे, ज्यामध्ये सॅमसंग “विविध डिव्हाइसेसवर अधिक सुसंगत मोबाइल अनुभव” सादर करेल. हा कार्यक्रम सॅमसंगच्या अधिकृत वेबसाइटवर आणि यूट्यूब चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. याशिवाय, खाली दिलेल्या व्हिडिओ प्लेयरद्वारेही तुम्ही तो पाहू शकता.
आकर्षक ऑफर्स जाहीर
सॅमसंगनं ग्राहकांसाठी काही आकर्षक ऑफर्सही जाहीर केल्या आहेत. Samsung.com किंवा Shop Samsung ॲपद्वारे “नवीन पात्र” गॅलेक्सी टॅब डिव्हाइस रिझर्व्ह करणाऱ्या ग्राहकांना $50 (अंदाजे रु. 4,400) क्रेडिट मिळेल. हे क्रेडिट रिझर्व्ह केलेल्या डिव्हाइसवर नव्हे, तर गॅलेक्सी फोन, गॅलेक्सी टॅब, गॅलेक्सी रिंग, गॅलेक्सी बड्स, गॅलेक्सी वॉच किंवा इतर ॲक्सेसरीजच्या खरेदीवर वापरता येईल. याशिवाय, नवीन गॅलेक्सी टॅबलेट खरेदी करताना ग्राहकांना $950 (अंदाजे रु. 83,000) पर्यंतची अतिरिक्त बचत मिळू शकते, ज्यामध्ये इन्स्टंट ट्रेड-इन क्रेडिट, मोफत स्टोरेज अपग्रेड आणि बरेच काही समाविष्ट आहे. सॅमसंग 5 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या IFA बर्लिन 2025 येथे पत्रकार परिषद आणि प्रदर्शन बूथ्सचं आयोजन देखील करणार आहे.
अपेक्षित लॉंच
या इव्हेंटमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी टॅब S11 मालिकेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या मालिकेत दोन मॉडेल्स असतील – गॅलेक्सी टॅब S11 आणि गॅलेक्सी टॅब S11 अल्ट्रा. मात्र, यावेळी प्लस व्हेरिएंट नसेल, असं अहवाल सांगतात. हे दोन्ही टॅबलेट्स MediaTek Dimensity 9400+ चिपसेटद्वारे समर्थित असण्याची शक्यता आहे.
गॅलेक्सी S25 FE
याशिवाय, गॅलेक्सी S25 मालिकेतील नवीन सदस्य म्हणून गॅलेक्सी S25 FE लॉंच होण्याची शक्यता आहे. लीकनुसार, या हँडसेटमध्ये 6.7-इंच फुल-एचडी+ डायनॅमिक AMOLED 2X डिस्प्ले असेल, ज्याची रिफ्रेश रेट 120Hz आणि पिक्सेल डेन्सिटी 382ppi असेल. हा फोन Exynos 2400 SoC द्वारे समर्थित असेल, ज्यामध्ये 8GB रॅम आणि 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज असेल. हा फोन Android 16-आधारित One UI 8 सह येईल.
50-मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा
कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झाल्यास, गॅलेक्सी S25 FE मध्ये 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा असलेली ट्रिपल रिअर कॅमेरा सिस्टीम असण्याची शक्यता आहे. यात 4,900mAh बॅटरी असू शकते, जी 45W वायर्ड आणि 25W वायरलेस फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. 4 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या गॅलेक्सी इव्हेंटमध्ये सॅमसंगकडून आणखी तपशील उघड होण्याची अपेक्षा आहे.
