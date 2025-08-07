हैदराबाद : सॅमसंगनं आपला नवीन स्मार्टफोन गॅलक्सी A17 5G बुधवारी निवडक बाजारात लाँच केला आहे. गॅलक्सी A16 5G चा उत्तराधिकारी असलेला हा फोन अनेक अपग्रेड्ससह सादर झाला आहे. 5nm एक्सिनॉस 1330 प्रोसेसर, वन UI 7 आधारित अँड्रॉइड 15, आणि 6.7-इंच सुपर AMOLED डिस्प्ले यासारख्या वैशिष्ट्यांनी हा फोन लक्ष वेधून घेत आहे. याशिवाय, 50-मेगापिक्सेल कॅमेरा आणि IP54 डस्ट व वॉटर रेझिस्टन्स रेटिंग यामुळं हा फोन मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये आकर्षक पर्याय ठरत आहे.
गॅलक्सी A17 5G
सॅमसंगनं आपल्या A-सीरिजमधील नवीन स्मार्टफोन, गॅलक्सी A17 5G, बाजारात सादर केला आहे. हा स्मार्टफोन गॅलक्सी A16 5G ची जागा घेण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला असून, यात अनेक नवीन आणि सुधारित वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. युरोपमध्ये या फोनची किंमत 4GB रॅम + 128GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशनसाठी EUR 239 (अंदाजे 24,000) आहे. याशिवाय, हा फोन 6GB + 256GB कॉन्फिगरेशनमध्येही उपलब्ध होणार आहे. सध्या हा फोन सॅमसंग स्टोअरवर ब्लॅक, ब्लू आणि ग्रे अशा तीन रंग पर्यायांमध्ये प्री-ऑर्डरसाठी उपलब्ध आहे.
15 ऑपरेटिंग सिस्टम
गॅलक्सी A17 5G मध्ये ड्युअल-सिम (नॅनो + नॅनो) सपोर्ट आहे आणि हा फोन वन UI 7 वर आधारित अँड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो. यात 6.7-इंच फुल HD+ (1,080 x 2,340 पिक्सेल) इन्फिनिटी-U सुपर AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 90Hz रिफ्रेश रेटसह येतो. हा डिस्प्ले उत्तम रंग आणि स्पष्टता प्रदान करतो, ज्यामुळं व्हिडिओ पाहणे आणि गेमिंगचा अनुभव अधिक चांगला होतो. याशिवाय, फोनला IP54 रेटिंग प्राप्त आहे, जे धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण प्रदान करतं.
प्रोसेसर
या स्मार्टफोनमध्ये 5nm ऑक्टा-कोर एक्सिनॉस 1330 प्रोसेसर आहे, जो Mali-G68 MP2 GPU सोबत जोडला गेला आहे. यामुळं फोनची कार्यक्षमता आणि बॅटरी आयुष्य सुधारते. फोनमध्ये 8GB पर्यंत रॅम आणि 256GB पर्यंत ऑनबोर्ड स्टोरेज उपलब्ध आहे. सुरक्षेसाठी यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कॅनर देखील आहे.
कॅमेरा
गॅलक्सी A17 5G मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप आहे. यात 50-मेगापिक्सेल प्रायमरी कॅमेरा (f/1.8 अपर्चर, ऑटोफोकस) आणि 2-मेगापिक्सेल मॅक्रो कॅमेरा (f/2.2 अपर्चर) यांचा समावेश आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 13-मेगापिक्सेल फ्रंट कॅमेरा (f/2.0 अपर्चर) देण्यात आला आहे. हा कॅमेरा सेटअप रोजच्या वापरासाठी उत्तम फोटो आणि व्हिडिओ क्वालिटी प्रदान करतो.
कनेक्टिव्हिटी
कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत, गॅलक्सी A17 5G मध्ये 5G, ड्युअल 4G VoLTE, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.3, आणि USB टाइप-C यासारखे पर्याय आहेत. यात 5,000mAh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. फोनचे परिमाण 164.4 x 77.9 x 7.5 मिमी आहे आणि वजन 192 ग्रॅम आहे, ज्यामुळं तो हलका आणि हातात पकडण्यास सोयीस्कर आहे.
सॅमसंग गॅलक्सी A17 5G हा मिड-रेंज सेगमेंटमधील एक आकर्षक पर्याय आहे, जो शक्तिशाली प्रोसेसर, मोठा AMOLED डिस्प्ले, आणि चांगल्या कॅमेरा सेटअपसह येतो. याची किंमत आणि वैशिष्ट्ये यामुळे हा फोन तरुण आणि टेक-प्रेमी वापरकर्त्यांसाठी योग्य आहे.
