सॅमसंग गॅलेक्सी A17 5G : आकर्षक फीचर्स आणि किफायतशीर किंमती भारतात लॉंच - GALAXY A17 5G PRICE

50MP कॅमेरा, 5,000mAh बॅटरी, एक्सिनॉस 1330, अँड्रॉइड 15, जेमिनी AI सह सॅमसंग गॅलेक्सी A17 5G (Samsung Galaxy A17 5G) भारतात लॉंच झालाय.

सॅमसंग गॅलेक्सी A17 5G (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : सॅमसंगनं आपला नवीन स्मार्टफोन, गॅलेक्सी A17 5G, (Samsung Galaxy A17 5G) भारतात लॉंच केला आहे. हा फोन यापूर्वीच काही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध होता आणि आता भारतीय ग्राहकांसाठी त्याच वैशिष्ट्यांसह सादर करण्यात आला आहे. 50 मेगापिक्सेलच्या मागील कॅमेर्‍यासह आणि 13 मेगापिक्सेलच्या सेल्फी कॅमेर्‍यासह, हा फोन 5,000mAh बॅटरी आणि एक्सिनॉस 1330 चिपसेटवर चालतो. याशिवाय, हा फोन गुगलच्या जेमिनी AI असिस्टंट आणि सर्कल टू सर्च फीचर्ससह येत असून अँड्रॉइड 15 वर आधारित आहे. सॅमसंगनं याला सहा वर्षांच्या ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्सची हमी दिली आहे. किफायतशीर किंमतीत उपलब्ध असलेला हा फोन भारतीय बाजारपेठेत नवीन पर्याय ठरण्याची शक्यता आहे.

Samsung Galaxy A17 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी A17 5G (Samsung)

Samsung Galaxy A17 5G वैशिष्ट्ये आणि किंमत
सॅमसंग गॅलेक्सी A17 5G ची भारतातील सुरुवातीची किंमत 6GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या मॉडेलसाठी 18,999 रुपये आहे. याशिवाय, 8GB रॅम + 128GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 20,499 रुपये, तर 8GB रॅम + 256GB स्टोरेज मॉडेलची किंमत 23,499 रुपये आहे. हा फोन ब्लॅक, ब्लू आणि ग्रे रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. ग्राहक हा फोन सॅमसंग इंडिया ई-स्टोअर, अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टवर खरेदी करू शकतात. सॅमसंगच्या वेबसाइटवर SBI आणि HDFC बँकेच्या क्रेडिट कार्ड आणि EMI व्यवहारांवर 1,000 रुपयांची त्वरित सूट मिळेल.

Samsung Galaxy A17 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी A17 5G (Samsung)

Samsung Galaxy A17 5G फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स
सॅमसंग गॅलेक्सी A17 5G मध्ये 6.7 इंचांचा फुल HD+ (1,080×2,340 पिक्सेल) इनफिनिटी-यू सुपर AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 90Hz रिफ्रेश रेट आणि कॉर्निंग गोरिला ग्लास व्हिक्टस संरक्षणासह येतो. हा फोन सॅमसंगच्या ऑक्टा-कोर एक्सिनॉस 1330 चिपसेटवर चालतो, ज्यामध्ये 8GB पर्यंत रॅम आणि 256GB पर्यंत अंतर्गत स्टोरेज आहे. हा फोन अँड्रॉइड 15 आधारित वन UI 7 वर चालतो आणि सहा वर्षांचे प्रमुख OS अपग्रेड्स आणि सिक्युरिटी अपडेट्स देतो. यामध्ये गुगलचे जेमिनी AI आणि सर्कल टू सर्च यासारखी AI वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.

Samsung Galaxy A17 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी A17 5G (Samsung)

Samsung Galaxy A17 5G कॅमेरा
कॅमेर्‍याबाबत बोलायचं झालं तर, गॅलेक्सी A17 5G मध्ये 50 मेगापिक्सेलच्या प्राथमिक सेन्सरसह ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे. यात 5 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रावाइड शूटर आणि 2 मेगापिक्सेलचा मॅक्रो लेन्स समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी 13 मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. याशिवाय, फोनमध्ये 5,000mAh बॅटरी आहे, जी 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 5, ब्लूटूथ 5.3, GPS, NFC, OTG आणि USB टाइप-C पोर्ट यांचा समावेश आहे. सुरक्षेसाठी यात साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे आणि फोनला IP54 रेटिंगसह धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं. हा फोन 7.5 मिमी जाडीचा आणि 192 ग्रॅम वजनाचा आहे.

Samsung Galaxy A17 5G
सॅमसंग गॅलेक्सी A17 5G (Samsung)

सॅमसंग गॅलेक्सी A17 5G हा मध्यम-श्रेणीचा स्मार्टफोन आहे, जो आकर्षक डिझाइन, शक्तिशाली वैशिष्ट्ये आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्टसह येतो. भारतीय बाजारपेठेत या किंमतीत उपलब्ध असलेल्या फोनमध्ये AI फीचर्स, चांगला कॅमेरा आणि बॅटरी लाइफ यामुळं हा फोन ग्राहकांसाठी एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो.

