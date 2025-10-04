ETV Bharat / technology

5,000mAh बॅटरीसह सॅमसंग गॅलेक्सी A07, F07 आणि M07 4G भारतात लाँच

6.7-इंच HD LCD स्क्रीन, मीडियाटेक हेलियो G99 चिपसेट, 50-मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा आणि 5,000mAh बॅटरीसह सॅमसंग गॅलेक्सी A07, F07 आणि M07 4G भारतात लाँच झाले.

Samsung Galaxy A07
Samsung Galaxy A07 (Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 4, 2025 at 3:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : सॅमसंगनं भारतात आपले नवीन स्मार्टफोन्स गॅलेक्सी A07, गॅलेक्सी F07 आणि गॅलेक्सी M07 4G लाँच केले आहेत. हे तीनही हँडसेट समान वैशिष्ट्ये आणि तांत्रिक क्षमता घेऊन येतात, फक्त रंग पर्याय आणि किंमतींमध्ये फरक आहे. हे स्मार्टफोन्स वेगवेगळ्या रिटेल चॅनेल्सद्वारे उपलब्ध असतील. 6.7-इंच HD LCD स्क्रीन, मीडियाटेक हेलियो G99 चिपसेट, 50-मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा आणि 5,000mAh बॅटरीसह हे फोन आकर्षक पर्याय ठरतात.

Samsung Galaxy A07
Samsung Galaxy A07 (Samsung)

सॅमसंगनं भारतात आपल्या नवीन बजेट स्मार्टफोन्सची मालिका सादर केली आहे. गॅलेक्सी A07, गॅलेक्सी F07 आणि गॅलेक्सी M07 4G हे नवीन हँडसेट्स समान वैशिष्ट्यांसह येतात, परंतु त्यांच्या किंमती आणि रंग पर्यायांमध्ये भिन्नता आहे. हे फोन वेगवेगळ्या रिटेल प्लॅटफॉर्म्सद्वारे उपलब्ध असतील, ज्यामुळं ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीनुसार खरेदी करता येईल.

किंमत आणि उपलब्धता
सॅमसंग गॅलेक्सी A07 4G ची भारतातील किंमत 8,999 रुपये आहे. हा फोन काळा, हिरवा आणि हलका व्हायलेट अशा तीन रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. हा हँडसेट सॅमसंगच्या अधिकृत ऑनलाइन स्टोअरद्वारे खरेदी करता येईल. दुसरीकडं, गॅलेक्सी F07 4G ची किंमत 7,699 रुपये असून, हा फोन केवळ हिरव्या रंगात उपलब्ध आहे आणि तो फ्लिपकार्टवरून खरेदी करता येईल. गॅलेक्सी M07 4G हा ॲमेझॉन-एक्सक्लुझिव्ह फोन असून, त्याची किंमत 6,999 रुपये आहे आणि तो काळ्या रंगात उपलब्ध आहे. तिन्ही फोन 4GB रॅम आणि 64GB स्टोरेजच्या एकमेव कॉन्फिगरेशनमध्ये येतात.

वैशिष्ट्ये आणि तांत्रिक माहिती
या तिन्ही स्मार्टफोन्समध्ये समान वैशिष्ट्ये आहेत. यात 6.7-इंच HD+ (720 x 1,600 पिक्सेल) PLS LCD स्क्रीन आहे, जी 90Hz रिफ्रेश रेटसह येते. फोनचे परिमाण 167.4 x 77.4 x 7.6 मिमी आहे आणि वजन 184 ग्रॅम आहे. हे फोन IP54 रेटिंगसह येतात, जे धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण प्रदान करतं.

चिपसेट
या फोन्सना पॉवर देण्यासाठी मीडियाटेक हेलियो G99 चिपसेट वापरण्यात आली आहे, जी 4GB रॅम आणि 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेजसह जोडली गेली आहे. स्टोरेज मायक्रोएसडी कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येते. हे स्मार्टफोन्स ॲन्ड्रॉइड 15-आधारित One UI 7 वर चालतात आणि सहा मोठ्या OS अपग्रेड्स तसेच सहा वर्षांच्या सिक्युरिटी अपडेट्सचे आश्वासन देतात.

कॅमेरा आणि कनेक्टिव्हिटी
गॅलेक्सी A07, F07 आणि M07 4G मध्ये ड्युअल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा (f/1.8 ॲपर्चर) आणि 2-मेगापिक्सेलचा डेप्थ सेन्सर (f/2.4) समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 4G LTE, ब्लूटूथ 5.3, वाय-फाय 5, वाय-फाय डायरेक्ट, GPS, 3.5mm हेडफोन जॅक आणि USB टाइप-C पोर्ट यांचा समावेश आहे.

बॅटरी
या फोन्समध्ये 5,000mAh बॅटरी आहे, जी 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. ही बॅटरी दीर्घकाळ टिकणारी कामगिरी आणि जलद चार्जिंग क्षमता प्रदान करते.

सॅमसंग गॅलेक्सी A07, F07 आणि M07 4G हे बजेट सेगमेंटमधील आकर्षक पर्याय आहेत, जे आधुनिक वैशिष्ट्ये आणि विश्वासार्ह कामगिरी देतात. वेगवेगळ्या किंमती आणि रिटेल चॅनेल्समुळं ग्राहकांना त्यांच्या सोयीनुसार निवड करता येईल. मीडियाटेक हेलियो G99 चिपसेट, चांगला कॅमेरा आणि मोठी बॅटरी यामुळं हे फोन तरुण आणि बजेट-केंद्रित ग्राहकांसाठी योग्य ठरतात.

हे वाचलंत का :

  1. लावा बोल्ड N1 लाइट भारतात लवकरच लॉंच: किंमत, वैशिष्ट्ये आणि अधिक माहिती
  2. व्हिवो V60e 5G ची लाँच तारीख जाहीर, जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये
  3. 10,000 रुपयांखालील टॉप 5 5G फोन : बजेटमध्ये अप्रतिम फीचर्ससह 50% पर्यंत सूट!

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMSUNG GALAXY A07सॅमसंग गॅलेक्सी A07GALAXY A07

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.