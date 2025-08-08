Essay Contest 2025

ओपनएआयनं सादर केलं चॅटजीपीटी 5 मॉडेल - OPENAI CHATGPT 5

ओपनएआयनं चॅटजीपीटी 5 सादर केलंय, जे प्रगत एआय मॉडेल आहे. जीपीटी-4 ची जागा घेणारे हे मॉडेल लेखन, कोडिंग आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी उत्कृष्ट आहे.

Published : August 8, 2025 at 11:04 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 11:10 AM IST

हैदराबाद : सॅम ऑल्टमन यांच्या नेतृत्वाखालील ओपनएआयनं गुरुवारी (7 ऑगस्ट 2025) चॅटजीपीटी-5,चं सर्वात प्रगत लार्ज लँग्वेज मॉडेल (एलएलएम) अधिकृतपणे लाँच केलं. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) क्षेत्रात हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. जीपीटी 5 हे मागील जीपीटी-4 मॉडेलच्या तुलनेत अनेक क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करतं. हे ओपनएआयचं नवं डिफॉल्ट मॉडेल आहे. जीपीटी 5 मध्ये स्मार्ट आणि कार्यक्षम प्रणाली, गहन तर्कशक्ती (जीपीटी-5 थिंकिंग), आणि रियल-टाइम राउटर यांचा समावेश आहे, जे संभाषणाच्या प्रकारानुसार योग्य मॉडेल निवडतं.

ओपनएआयच्या मते, जीपीटी-5 हे एक एकीकृत मॉडेल आहे, जे सामान्य प्रश्नांना जलद उत्तरं देतं, जटिल समस्यांसाठी तर्कशक्ती मॉडेल वापरतं आणि राउटरद्वारे संभाषणाच्या गरजेनुसार योग्य मॉडेल निवडलं जातं. हे राउटर सतत प्रशिक्षित केलं जातं, ज्यामुळं वापरकर्त्यांच्या प्राधान्यांनुसार आणि उत्तरांच्या अचूकतेनुसार ते सुधारतं. वापर मर्यादा संपल्यानंतर, मिनी मॉडेल्सद्वारे प्रश्न हाताळले जातात. लवकरच, या सर्व क्षमता एकाच मॉडेलमध्ये समाविष्ट करण्याची योजना आहे.

चॅटजीपीटी 5 ची उपलब्धता
जीपीटी 5 सर्व वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध आहे, ज्यात फ्री, प्लस, प्रो, टीम, आणि लवकरच एंटरप्राइझ व एज्युकेन (शिक्षण) वापरकर्त्यांचा समावेश आहे. फ्री वापरकर्त्यांसाठी मर्यादित कोटा आहे, आणि कोटा संपल्यानंतर जीपीटी-5 मिनी मॉडेलवर स्विच होईल. पेड वापरकर्त्यांना कोणत्याही मर्यादेशिवाय जीपीटी-5 आणि जीपीटी-5 प्रो मॉडेल्स वापरता येतील. टीम, एंटरप्राइझ, आणि एज्युकेन वापरकर्त्यांना दैनंदिन कार्यांसाठी जीपीटी-5 डिफॉल्ट मॉडेल म्हणून वापरता येईल. 7 ऑगस्टपासून रोलआउट सुरू झालं असून, फ्री वापरकर्त्यांना काही दिवसांनंतर ही सुविधा मिळेल. वापरकर्त्यांना कोणतीही अतिरिक्त कृती करावी लागणार नाही; साइन इन केल्यानंतर जीपीटी-5 स्वयंचलितपणे उपलब्ध होईल.

चॅटजीपीटी 5 ची वैशिष्ट्ये
जीपीटी-5 मागील मॉडेल्सच्या तुलनेत जलद आणि अधिक उपयुक्त आहे, विशेषत: लेखन, कोडिंग, आणि आरोग्याशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये. हे मॉडेल जलद प्रतिसाद देतं. यात हॅलुसिनेशन्स (चुकीच्या माहितीचा समावेश) कमी करण्यावर आणि सूचनांचं पालन सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे. कोडिंगमध्ये, जीपीटी-5 सर्वात शक्तिशाली मॉडेल आहे, जे एका प्रॉम्प्टद्वारे रोलिंग मिनी-बॉल गेम, टायपिंग गेम, ड्रम सिम्युलेटर, आणि लो-फाय व्हिज्युअलायझर सारखे छोटे गेम तयार करू शकतं. लेखन आणि संपादन कार्यांमध्येही याची कामगिरी उल्लेखनीय आहे.

कंपनीच्या मते, जीपीटी-5 च्या उत्तरांमध्ये तथ्यात्मक चुका 45% कमी आहेत, तर गहन तर्कशक्तीच्या बाबतीत ओपनएआयच्या O3 मॉडेलच्या तुलनेत 80% कमी त्रुटी आहेत. जीपीटी-5 हे 03-प्रो ची जागा घेतं.

चॅटजीपीटी 5 च्या लाँचमुळं ओपनएआयनं एआय तंत्रज्ञानात आणखी एक पाऊल पुढं टाकलं आहे. त्याच्या प्रगत वैशिष्ट्यांमुळं आणि वापरकर्ता-अनुकूल डिझाइनमुळं, हे मॉडेल लेखक, कोडर्स, आणि सामान्य वापरकर्त्यांसाठी एक शक्तिशाली साधन ठरेल. फ्री आणि पेड वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध असलेले हे मॉडेल, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या भविष्याला नवं दिशा देण्यास सज्ज आहे.

